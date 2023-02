Khemaies Jhinaoui à Washington DC : Pourquoi le processus démocratique a reculé en Afrique du Nord et au Moyen Orient (Vidéo)

L’ancien ministre des Affaires étrangères Khemaies Jhinaoui était l’invité, le 2 février, de l’Atlantic Council à Washington DC, pour présenter une communication à l’occasion de la première conférence sur la liberté et la prospérité. Des experts du Conseil et des chercheurs invités de l'Université d'études économiques de Bucarest, de l'Université Columbia de New York, de la London School of Economics, de l'Université presbytérienne Mackenzie du Brésil, de l'Université de Navarre d'Espagne, de l'Indian School of Public Policy et de l'Université Texas Tech ont présenté leurs recherches sur l'importance de la liberté dans la promotion de la prospérité dans les pays en développement.

M. Jhinaoui, président du Conseil tunisien des relations internationale a mis en exergue dans une communication présentée à cette occasion, particulièrement les facteurs communs qui ont contribué aux reculs des processus démocratiques dans la région MENA, à savoir:

1- la négligence des réformes structurelles et débat stérile sur l'identité,

2- la déconnexion des jeunes et de larges segments de la population du processus,

3- le désengagement de la population,

4- l’absence d'outils démocratiques,

5- l’influence étrangère.

Concluant sur une note positive, il a estimé malgré le tableau sombre actuel, qu’il existe encore des raisons d'espérer dans la région:

• l'aspiration à un changement positif continue d'animer de larges pans de la population.

• l'aspiration à une meilleure situation économique va de pair avec le désir d'un système démocratique stable et crédible. Il est impossible de dissocier ces deux processus, quels que soient le coût financier ou les réformes douloureuses nécessaires.

Texte intégral

Malgré leurs trajectoires différentes, les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord ont été confrontés à des cycles successifs d'instabilité et de bouleversements tout au long des années qui ont suivi leur indépendance.

Depuis les années 1950, il ne s'est guère passé d'année sans crises majeures ou turbulences sous-régionales. Au fil des ans, l'aspiration à la liberté et au bien-être économique a été le double moteur des mouvements de protestation.

Les manifestations du printemps arabe de 2011 ont inauguré de nouveaux processus qui étaient censés conduire à la refonte de l'ordre dépassé dans le monde arabe et promouvoir des systèmes plus démocratiques et responsables.

Plus de soixante ans après avoir obtenu leur indépendance, la plupart des pays arabes se retrouvaient à la traîne du reste du monde en termes d'ouverture politique, de libertés publiques, de pratiques de bonne gouvernance et d'État de droit.

Deux visions divergentes se sont en fait affrontées pendant des années pour gagner les cœurs et les esprits des élites de la région quant au meilleur moyen d'améliorer la vie de la majorité : l'autoritarisme ou les systèmes démocratiques libéraux.

Les autoritaires, qui privilégiaient un gouvernement fort, considéraient que c'était le meilleur moyen de projeter la "souveraineté nationale", d'imposer leur notion intéressée de la sécurité et de promouvoir un modèle de croissance économique qui impliquait souvent le népotisme et les réseaux de listes de clients. Leur discours était que l'autorité centralisée n'entravait pas la liberté et qu'une fois que les pays atteignaient un certain niveau de développement, y compris un seuil de classe moyenne et un niveau suffisant d'alphabétisation, une transition en douceur vers la démocratie pouvait commencer. Ils ne se faisaient aucune illusion sur le fait que leurs pays atteindraient un jour ce niveau de développement insaisissable, leur intention étant de rester au pouvoir indéfiniment.

Les libéraux, quant à eux, soutenaient que l'ouverture économique, combinée à un État de droit et à une participation politique efficaces, était une condition préalable fondamentale pour une économie dynamique et une prospérité partagée. Ils ont fait valoir que les démocraties peuvent mieux garantir l'équilibre des pouvoirs, la liberté des médias et l'État de droit. L'expérience, ont-ils souligné, a prouvé qu'il n'y a pas de prospérité durable sans responsabilité, sans initiative sans entrave et sans volonté de démanteler les restrictions inhibitrices.

Soixante ans après l'indépendance, la plupart des pays arabes se retrouvent à la traîne du reste du monde en termes de participation politique et de bonne gouvernance.

Les situations variaient d'un pays à l'autre, souvent en fonction du niveau de progrès réalisé par chaque pays en matière de renforcement des institutions et de progrès social et économique au cours des années qui ont suivi l'indépendance.

Cela explique en grande partie pourquoi des pays comme la Libye ou le Yémen sont tombés dans d'interminables spirales de violence et de troubles civils, tandis que la Tunisie et l'Égypte ont connu des transitions sans heurts.

Avec des institutions étatiques faibles et un manque de tradition dans la fonction publique, la Libye et le Yémen étaient mal équipés pour supporter les contrecoups d'un changement de régime. Le chaos et la violence ont souvent suivi.

En Tunisie et en Égypte, la première phase de la transition s'est déroulée de manière plus ordonnée.

Les deux pays ont adopté de nouveaux cadres constitutionnels, élu de nouveaux gouvernements immédiatement après la disparition des anciens régimes et mis en route de nouveaux processus de réforme.

La région MENA semble aujourd'hui peut-être encore plus fracturée et divisée qu'en 2011. La plupart des pays ont connu d'importantes transformations mais, malheureusement, aucun d'entre eux ne peut prétendre avoir construit un nouveau système représentatif animé par une gouvernance saine et des principes de libre marché.

Qu'est-ce qui a mal tourné? Pourquoi la plupart des transitions ont-elles échoué?

Non préparés et pris par surprise après la chute soudaine des anciens régimes, les politiciens avaient en tête deux modèles de transition différents:

• L'un appelant à un changement radical de régime afin de rompre avec le statu quo ante et de démanteler complètement l'ancien ordre politique, sans image claire de l'alternative.

• Le second modèle, fondé sur une approche plus gradualiste, préconise des réformes susceptibles de répondre aux aspirations des citoyens à la participation démocratique tout en préservant les structures fondamentales de l'ancien système.

Douze ans après le "printemps arabe", les deux modèles n'ont pas réussi, à des degrés différents et pour diverses raisons, à construire des sociétés libres et prospères.

Ils ont été marqués par les erreurs des régimes passés. Le manque de réalisme ou l'inexpérience, voire les deux, combinés à des règlements de compte et à une mentalité de jeu à somme nulle, ont également miné les processus.

Les pays qui ont choisi de rompre radicalement avec l'ancien système ont connu un échec encore plus cuisant.

En Libye, le régime de Kadhafi a été renversé par une intervention militaire extérieure, sans stratégie de sortie.

Le pays a été laissé en proie à des conflits et à un chaos croissant, tandis que des milices armées imposaient leurs règles dans une société divisée. L'affaiblissement d'institutions étatiques déjà fragiles a fait de la distribution des revenus pétroliers un élément de la lutte pour le pouvoir au lieu de faire partie de la reconstruction de l'État.

La situation en Libye a en fait montré comment l'instabilité et les conflits violents peuvent mettre en danger les libertés et les droits de l'homme tout en aggravant la stagnation économique.

Aucun effort visant à améliorer la bonne gouvernance, à étendre la liberté ou à revitaliser l'économie ne peut se produire dans une société fragmentée et un État divisé soumis à une guerre civile sans fin, à l'ingérence étrangère et à l'ingérence régionale.

Outre la coupure entre le régime et la population, la Syrie est toujours isolée et ne contrôle pas de grandes parties de son territoire national.

Le régime ne fait que survivre grâce à l'aide de la Russie et de l'Iran. Tous les indicateurs économiques traditionnels sont en déclin. Il n'y a aucune perspective de liberté politique et de démocratie.

La Tunisie, qui a connu une période de croissance économique relative jusqu'en 2010 et s'est targuée d'une solide tradition de fonction publique, était mieux placée pour relever la plupart des défis auxquels elle a été confrontée après la chute de l'ancien régime.

Après 2011, elle a élu une Assemblée constituante, organisé deux élections générales libres et transparentes, puis adopté une nouvelle Constitution à large assise en 2014.

Beaucoup a été dit sur les lacunes de ce texte constitutionnel. Mais la plupart des problèmes qui sont apparus par la suite étaient le résultat d'une mauvaise politique. La Constitution en elle-même permettait le fonctionnement d'institutions basées sur le principe des freins et contrepoids.

En l'absence d'une culture démocratique profondément ancrée, la classe politique s'est rapidement embourbée dans des conflits.

Le manque de vision, les pratiques de corruption et l'inexpérience ont conduit à négliger la réforme économique tant attendue. Le déclin socio-économique et l'agitation sociale ont fini par miner la transition démocratique.

Les récits populistes, qui incluent le mépris des partis politiques et de l'élite en général, ont fini par gagner la faveur du public. Tout cela a suscité un certain scepticisme à l'égard du processus démocratique.

La réforme économique libérale est devenue synonyme de sacrifices inacceptables imposés aux pauvres et de soumission aux diktats étrangers. La tradition bureaucratique était trop têtue pour permettre à l'esprit d'entreprise de s'épanouir.

La première et la plus importante leçon de l'expérience tunisienne est que de mauvaises performances socio-économiques peuvent conduire à une désillusion vis-à-vis de l'idéal démocratique, même si la majorité reste attachée à ses libertés.

En ce qui concerne l'Égypte, l'élection d'un nouveau gouvernement islamiste à vocation idéologique, qui visait à remodeler la société et la politique égyptiennes en fonction de son programme partisan, a suscité des craintes au sein de la population et d'une grande partie de l'élite. Cela a accéléré l'effondrement du processus démocratique naissant et suscité une forte réaction de l'armée, qui a trouvé le moment propice pour prendre le pouvoir. Un net renversement du processus politique a fini par rétablir l'autoritarisme à la tête de l'État, l'armée contrôlant et faussant une grande partie du processus de production économique. Une fois encore, l'interventionnisme étatique a utilisé l'argument social pour garantir le maintien du rôle de l'État dans l'économie, en promulguant ou en maintenant en place des restrictions qui entravaient la libre entreprise. Sans surprise, il a également introduit de nouvelles mesures qui entravent la liberté de pensée et d'expression.

Les pays qui ont opté de manière préventive pour une approche plus pragmatique et graduelle pour répondre aux doléances de la population avaient de meilleures chances de croissance et de stabilité politique.

Le Maroc et la Jordanie, par exemple, ont agi rapidement avant et immédiatement après les soulèvements en Tunisie et en Égypte. Ils ont pris des mesures pour répondre aux demandes de réformes politiques et économiques formulées par la population.

Les salaires ont été augmentés, les prix des denrées alimentaires et des biens de consommation ont été maîtrisés et de nouvelles lois ont été adoptées pour améliorer la gouvernance, limiter les pouvoirs monarchiques et introduire plus de transparence dans la gestion des fonds publics.

Les deux monarchies ont globalement maintenu le statu quo, tout en introduisant un ensemble de réformes visant à libéraliser le système politique et à élargir la participation à la vie publique.

Leur impact global est toutefois resté limité car elles n'ont pas entraîné de changements systémiques dans la gouvernance, une plus grande responsabilisation ou une plus grande participation de la population locale à la vie politique.

Les pays du Golfe riches en pétrole ont également veillé à améliorer le niveau de vie de leurs populations, à développer des infrastructures de premier ordre et à ouvrir davantage leurs économies aux investissements étrangers. Leurs politiques ainsi que les tendances du marché pétrolier ont contribué à des degrés divers à la stabilité et à la croissance économique relative de leurs pays.

Les parties prenantes riches ont agi de manière préventive à l'extérieur de leurs frontières pour consolider les structures de pouvoir néo-autoritaires et empêcher l'émergence d'un nouveau mode de gouvernement qui aurait pu mieux répondre aux espoirs de liberté et d'opportunités économiques des populations. Dans certains cas, comme en Tunisie et en Égypte, ils ont été aidés par des acteurs nationaux qui ont opportunément recherché les dividendes de l'ingérence extérieure aux dépens de leurs propres processus démocratiques et de la bonne gouvernance.

Il est assez difficile d'identifier les facteurs communs qui ont contribué aux reculs des processus démocratiques dans la région MENA. En extrapolant à partir de l'expérience tunisienne, on peut citer cinq facteurs majeurs :

1- Négligence des réformes structurelles et débat stérile sur l'identité

Ce qui a commencé comme des soulèvements spontanés de jeunes chômeurs demandant plus de liberté et de dignité s'est rapidement transformé en confrontation idéologique sur les questions d'identité. Les islamistes qui ont remporté les élections immédiatement après la chute des anciens régimes en Tunisie, en Égypte et en Libye se sont attachés à changer le mode de vie des gens au lieu de s'attaquer aux véritables problèmes socio-économiques. Aucune réforme majeure n'a été introduite et le niveau de vie s'est encore détérioré dans la plupart des pays. Pays.

2- Les jeunes et de larges segments de la population se sont sentis déconnectés du processus

Le débat était limité à l'élite politique urbaine. De larges segments de la population, et en particulier les jeunes, qui ont contribué à déclencher la révolution, ont été mis à l'écart et ont rarement pris part aux processus de prise de décision et au débat public sur les questions d'intérêt national. Ils se sont sentis déconnectés de l'ensemble du processus politique. Au lieu d'améliorer leur vie et de créer des opportunités, le processus démocratique chaotique a été perçu comme responsable de l'instabilité et comme la principale cause de la détérioration des conditions de vie de la population.

3- Désengagement de la population

L'absence de progrès dans les réformes et l'opportunisme des élites politiques ont alimenté la désillusion à l'égard de l'ensemble du processus. Cela s'est traduit par une baisse continue du taux de participation aux élections générales et par une désaffection pour les activités politiques.

4- Absence d'outils démocratiques

Il y avait des institutions faibles, un manque de culture démocratique, un nombre écrasant de partis politiques dont le nombre d'adeptes diminuait et qui n'avaient pas d'impact réel sur la vie politique, un Parlement qui ne fonctionnait pas, qui manquait d'expérience et de mécanismes appropriés pour accomplir son devoir de rédaction des lois et de contrôle du pouvoir exécutif.

5- Influence étrangère

Les processus démocratiques dans la région MENA ont également fait l'objet d'interférences régionales et étrangères.

Certains pays désireux de contribuer à l'émergence d'un système démocratique dans la région ont fourni un soutien financier et technique pour aider les autorités à procéder aux réformes politiques et économiques nécessaires.

Ces pays ne sont toutefois pas allés au-delà de l'assistance traditionnelle habituelle fournie aux partenaires étrangers. Ils n'ont pas mesuré l'importance de leur soutien sur le sort du processus de transition pour les pays concernés et la région dans son ensemble.

Il y a également eu des influences néfastes. Animés par des objectifs idéologiques ou géopolitiques, certains ont tenté de façonner l'issue des transitions de manière à satisfaire leurs intérêts nationaux. Ceux qui se méfiaient de l'impact de la démocratisation sur leur propre stabilité ont cherché à entraver les transitions naissantes par divers moyens.

Dans certains cas, l'ingérence a exacerbé les luttes intestines et a rendu encore plus difficile la recherche de solutions pacifiques aux conflits violents.

Où allons-nous?

De nouveaux facteurs ont fait leur apparition ces derniers temps. La guerre en cours en Ukraine a donné plus de poids aux pays producteurs d'énergie et a affecté le niveau de vie des populations des nations non riches en pétrole.

Dans ce dernier groupe de pays, la flambée des prix, la persistance du chômage et l'aggravation de la pauvreté ont rendu la vie difficile. Elle pourrait signifier une nouvelle détérioration du climat politique en stimulant les mouvements populistes et en limitant les libertés. Elle a également mis la démocratisation en veilleuse. Les principales nations démocratiques sont aujourd'hui plus préoccupées par leurs propres problèmes de sécurité que par la promotion de la démocratie à l'étranger.

Permettez-moi de conclure sur une note positive : malgré le tableau sombre actuel, il existe encore des raisons d'espérer dans la région.

L'aspiration à un changement positif continue d'animer de larges pans de la population.

L'aspiration à une meilleure situation économique va de pair avec le désir d'un système démocratique stable et crédible.

Il est impossible de dissocier ces deux processus, quels que soient le coût financier ou les réformes douloureuses nécessaires.

Il est difficile de prévoir quand et à quel prix cela se produira. Mais ce qui a commencé en décembre 2011 dans la ville de Sidi Bouzid a déclenché une dynamique irréversible pour la Tunisie et toute la région.