Les anciens de l’IDN en marche pour célébrer la quarantième promotion

L’Association des Anciens de l’Institut de Défense Nationale (AAIDN) a tenu son assemblée générale ordinaire le 14 janvier 2023, dans un Hôtel de la banlieue nord de Tunis. Créée en 2015, elle regroupe les anciens auditeurs de l’Institut de Défense Nationale (IDN) composés d’officiers supérieurs à la retraite et de hauts cadres de l’Etat provenant d’horizons professionnels variés et complémentaires. Cette assemblée se tient après que son premier président, Béchir Mejdoub, a passé le témoin à Nabil Smida, nouveau président de l’association suite à la réunion de l’assemblée générale élective tenue le 13 Novembre 2022. Espace de réflexion stratégique et géopolitique multidisciplinaire, l’association se présente comme un Think Tank et une force de propositions de haut niveau au service de l’Etat.

Parmi ses objectifs:

• Contribuer à l'enrichissement de la recherche et de la réflexion stratégique dans les affaires d’intérêt public,

• Développer et renforcer le sens de la défense nationale et de la sécurité et la conscience des grands enjeux nationaux,

• Analyser tout évènement international pouvant avoir des répercussions immédiates ou à plus long terme sur la défense et la sécurité de la Tunisie,

• Diffuser les connaissances acquises et contribuer à l'enrichissement de la réflexion dans le domaine de la défense et de la sécurité,

• Développer et renforcer les liens tissés entre les diplômés de l'Institut de la Défense Nationale,

• Etablir des relations avec des associations similaires.

Dans ce cadre, il est fort intéressant de signaler aussi que l’IDN est l’institution la plus importante de l’Etat où se forme la crème de notre leadership politico-militaire. Au sommet du dispositif de l’enseignement militaire supérieur (après l’Ecole d’Etat-major, puis, l’Ecole Supérieure de Guerre), l’IDN relevant du Ministère de la défense nationale constitue une des composantes principales du dispositif de la coopération civilo-militaire en Tunisie.

Parmi ses objectifs développer et promouvoir davantage l’esprit de défense globale chez les hauts cadres de l’État tunisien et disposer d’un laboratoire d’idées à même de valoriser la pensée stratégique et les recherches qui en découlent.

Ses missions sont:

• Constituer une banque de données intéressant notamment les domaines économique, scientifique, technique, militaire;

• Effectuer des études géopolitiques des pays et des ensembles des pays ayant une influence directe sur la sécurité extérieure du pays;

A cet effet, l’IDN accueille chaque année une promotion d’élite composée d’officiers supérieurs des trois armées et des hauts fonctionnaires des différents ministères. En neuf mois de travail persévérant de recherche et de terrain, avec une assiduité requise pour obtenir le diplôme, les auditeurs suivent des modules approfondis dans le domaine des études stratégiques avec un focus sur les politiques de sécurité et défense, effectuent des visites sur le terrain en Tunisie et à l’étranger et travaillent sur un thème central qui fera l’objet de leur rapport de fin d’études.

L’AGO qui s’est déroulée dans une ambiance fort conviviale, chaleureuse et studieuse ; marquée par un esprit de camaraderie et de fraternité entre les différents membres de l’association, avait pour ordre du jour la lecture du rapport moral et le rapport financier de l’association au titre de l’année 2022. Après discussion, ces deux rapports ont obtenu la validation des membres présents de l’association, cette AGO était également une occasion pour partager avec les participants les grandes lignes et perspectives du plan d’action de 2023 ainsi que les amendements proposés par le comité directeur à apporter au règlement intérieur de l’association.

Dans son allocution discours d’ouverture, M. Nabil SMIDA a mis en exergue le fort potentiel de nos élites civilo-militaire et leur capacité à gérer la crise. En outre, il a clarifié les grands choix du nouveau comité directeur, dont notamment:

• Une ouverture plus large sur l’ensemble des promotions de l’IDN,

• Impliquer davantage les présidents d’honneur dans l’activité de l’association,

• Arrêter un programme d’activité plus riche et plus dense,

• Inclure la dimension culturelle et ludique parmi les activités de l’association,

• Etablir des nouveaux partenariats avec les des associations similaires,

• Entamer une réflexion stratégique plus approfondie et enracinée

Les discussions lors de l’AGO, ont été marquées par le contexte national et international très difficile que traverse le pays caractérisé par l’installation d’une crise profonde et multidimensionnelle. En effet, depuis quelques années, le pays se trouve confronté à des menaces sécuritaires réelles, des défis socioéconomiques considérables. Pour réussir les projets de réforme en vu, le pays a grandement besoin de la contribution de toutes les compétences de ses élites civiles et militaires. De nombreuses et douloureuses réformes restent à entreprendre. La sortie de la crise ne se fera que si toutes les compétences tous les cadres du pays mettent à contribution toutes leurs capacités et leurs expériences compétences.

Des discussions fort pertinentes ont eu lieu au cours des travaux d’AGO de l’association des anciens de l’Institut de Défense Nationale. Deux grandes recommandations ont marqué ces discussions:

• Lancer un appel à la constitution d’un collectif d’associations similaires qui regroupent les cadres supérieurs de l’Etat et qui travaillent sur les mêmes objectifs, à l’instar de l’association des gouverneurs et l’association des diplomates. En effet, un accord cadre de partenariat a été signé à cette occasion avec l’association des anciens officiers de l’armée nationale. L’objectif de ce partenariat est de mutualiser les ressources et de resauter l’activité des deux associations.

• Participer à la célébration de la 40ème promotion de l’institut. Cet évènement serait certes une occasion et opportunité pour donner plus de visibilité aux études réalisées aussi bien dans le cadre de l’institut que l’association.