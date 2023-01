Majid Chaar: Adieu Gina!

La «Regina», la reine des cœurs, l'icône italienne du cinéma italien, Gina Lollobrigida est décédée ce lundi 16 janvier à l'âge de 95 ans. Elle avait fait un chute à son domicile et avait été opérée, sans succès.

Celle qui incarnait merveilleusement le «glamour» à l'italienne a eu de multiples vies: reine de beauté au-delà de la «péninsule», elle a aussi vécu une vie mouvementée entre diverses trahisons et gloires, sur les plateaux de tournage à Cinecitta, Hollywood et Paris.

Au cours de sa carrière cinématographique, elle a remporté sept «Davide di Donatello», l'équivalent des Oscars. Ses moments forts furent surtout liés à son rôle brillant dans les films «Pane, Amoree Fantasia» et «Fanfan la Tulipe» ou encore, lors de ses apparitions cinématographiques aux côtés de Frank Sinatra, Sean Connery, Humphry Boggart, Marcello Mastroiani et Gérard Philippe. Elle a connu les plus grandes personnalités et célébrités de son époque, Fidel Castro, J.F. Kennedy et Marilyn Monroe. En 1995, François Mitterand lui décerna la légion d'honneur, en reconnaissance de son immense talent et de son engagement en faveur de la solidarité internationale.

Une vie digne d'une saga à l'italienne

Le hasard a voulu que je rencontre cette actrice iconique du cinéma mondial lors du Festival du Cinema de Cannes, un certain 8 mars 1999, lors de la réception matinale offerte par le président du Festival qui a invité la FAO pour obtenir l'adhésion des célébrités mondiales à l'«Appel contre la Faim» que nous nous préparions pour son lancement, à l'échelle mondiale, en tant que socle de fondation du «Programme Humanitaire-TeleFood» que je dirigeais.

J'avais devant moi une femme pleine de charme, Intelligente, disponible et d'une grande humilité! Elle n'hésita pas une seconde à acquiescer à ma demande et apposa sa signature sur le parchemin de l' Appel contre la Faim. L'histoire dira qu'elle fut à la tête d'une listes de quelques deux cents personnalités et célébrités mondiales qui ont accepté de se joindre à la Campagne Mondiale Contre la Faim.

Gina, l'humain et le plaidoyer des démunis

Depuis sa nomination comme Ambassadrice de Bonne Volonté de la FAO, Gina Lollobrigida a participé à plusieurs manifestations de l'Organisation, destinées à recueillir des fonds et sensibiliser l'opinion publique pour la lutte contre la faim. Celle du Caire en 1999 fut mémorable. Gina a accepté d'être la marraine d'une soirée de Gala sur la chaîne ART en présence de plusieurs célébrités égyptiennes et arabes. La presse arabe a applaudi à l'appel du Prix Nobel égyptien, Nejib Mahfoudh, qui après avoir signé le document de la FAO, a suggéré - sur un ton ironique - d'offrir son stylo à la Campagne Mondiale contre la Faim et de consacrer une soirée télévisée à une vente aux enchères d'autres articles historiques d'une valeur inestimable!

Gina, quelques jours après, m'a ouvert la porte de sa villa de Rome, à Via Appia Antica et m'a priée de choisir, dans sa garde robe, riche en habits et costumes de cinéma, ce qui méritait le plus d'être mis aux enchères. Heureusement, ma fille Azza qui était à mes côtés, est venue à la rescousse!

L' événement du Caire a été salué unanimement et Gina, que Dieu ait son âme, a montré le chemin à d'autres artistes, sportifs, hommes politiques et Prix Nobel que, la communion entre les hommes est le chemin le plus court aux cœurs: Une cinquantaine d'événements télévisés ont pu être organisés dans les quatre coins du monde, quelques 37 millions de dollars ont été collectés et injectés, intégralement, dans la réalisation de 3700 microprojets de développement, au profit des femmes démunies, à travers le monde.

Adieu Gina, la Diva du grand écran, protagoniste durant un demi siècle d'histoire du cinéma italien et de tant d'autres actes de la scène humaine...

Pour conclure, je citerai ce petit trait d'humour italien: Il se dit, dans la péninsule italienne, que Gina serait «la meilleure chose qui soit arrivée après les spaghettis»!

Majid Chaar