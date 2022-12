Smart Tunisie dévoile les produits phares de Canon en Tunisie

Canon, leader dans le domaine de la technologie, propose ses produits sur le marché tunisien lors d’une rencontre médiatique organisée par Smart Tunisie, le nouveau distributeur officiel de Canon et ce en présence de son directeur commercial et directeur général adjoint de Smart Tunisie.

A cette occasion, M. Eiji Ôta, Directeur Marketing Commercial Centre et Nord Afrique de Canon a exprimé sa fierté de ce partenariat avec Smart Tunisie, considérant que l’adhésion de Canon à la gamme de produits distribués par Smart Tunisie qui sont (Imprimantes et télécopieurs de bureau, Imprimantes de production, Imprimantes grand format, Scanners, services et Solution d’impression) renforcerait sa présence sur le marché tunisien.

Pour sa part, Hedi Essafi, Directeur Général Adjoint de Smart Tunisie a souligné l’importance de l’accord de distribution entre Smart Tunisie et le leader du secteur technologique Canon signé le 25 août 2022: "Nous sommes fiers de ce partenariat avec le prestigieux label Canon et cela fait partie de la politique de Smart Tunisie d’élargir ses partenariats et de diversifier davantage les produits qu’elle commercialise."

Canon est une société de technologie fondée en 1937 pour développer ses produits de haute technologie tels que les imprimantes professionnelles, caméras vidéo, photocopieurs et des solutions avancées pour l’archivage et la gestion de la documentation qui correspondent aux spécificités de chaque entreprise en fonction de ses besoins. L’entreprise consacre annuellement 8 % de son capital à l’innovation et aux technologies modernes.

En 2022, Canon a reçu le prix de la bonne gestion des ressources humaines «GED humaines Awards for Human Resources Management» ainsi que le prix de la gestion parfaite des documents et des archives pour les micro entreprises et les moyennes entreprises «ECM Exceptionnel 2022 pour les PME et ETI Award for Ideal Document Management and Archive for Micro and Medium Entreprises» pour son logiciel Therefore GED/ECM.

Smart Tunisie, cotée à la Bourse Tunisienne de Valeurs Mobilières, fondée en 1985, compte cinq sociétés, dont une basée au Maroc, attirant plus de 25 marques internationales prestigieuses, sur le marché des équipements et solutions médias.