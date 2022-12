La Tunisie invitée au sommet sino-arabe à Ryad, ce 9 décembre

Vers une rencontre entre le président Saied et son homologue chinois Xi Jinping, ainsi que le souverain saoudien, le Roi Salmane ben Abdelaziz? Plusieurs informations l’avancent en attendant la confirmation officielle. Le premier sommet sino-arabe au niveau de chefs d’Etat qu’abritera la capitale saoudienne Ryad ce 9 décembre en offrira une bonne occasion.

Ce qui est d’ores et déjà confirmé, c’est que Tunisie qui y est invitée sera représentée à un niveau élevé, apprend Leaders de bonne source. Une série de réunions préparatoires ont eu lieu à cet effet, avec la visite à Tunis le 12 octobre dernier de l’envoyé spécial de Chine et ambassadeur du Forum sur la Coopération sino-arabe, Li Chen qui a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi. Le ministre « a exprimé la détermination de la Tunisie à contribuer à la réussite du sommet Sino-Arabe et s’est, également, félicité des excellentes relations établies entre la Tunisie et la Chine, réitérant ses remerciements aux autorités chinoises pour le soutien apporté à la Tunisie pour lutter contre la pandémie de Covid-19, indique un communiqué du département. De son côté, Li Chen, poursuit le communiqué, a salué les liens historiques qui unissent la Tunisie et la Chine, soulignant le souci de son pays d’intensifier a coopération avec la Tunisie dans divers domaine et d’encourager les entreprises chinoises à investir en Tunisie.

Tout récemment, l'ambassadeur de Chine à Tunis, Zhang Jianguo, était reçu le 25 novembre dernier par le ministre pour évoquer les préparatifs du sommet. « La Tunisie et la Chine ont affirmé que ce Sommet représentait une mutation qualitative dans le processus des relations de coopération sino-arabe et souligné la nécessité de proposer des projets, des initiatives et des opportunités d'investissement, à même de permettre de booster la coopération économique entre la Chine et les pays arabes », indique le ministère des Affaires étrangères.

Parmi les nouveaux grands projets chinois en Tunisie figurent deux importantes unités de production d’énergie photovoltaïque destinée à des complexes industriels seront installées tout prochainement à Kairouan et dans le sud tunisien pour un investissement total de plus de 170 millions de dollars, entièrement fourni par la partie chinoise, apprend Leaders.