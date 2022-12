Gathering Day By Septeo Tunisie

Septeo Tunisie, filiale de Septeo, qui regroupe des sociétés spécialisées dans l’édition de solutions logicielles et de services informatiques, a organisé une journée de recrutement destinée aux juniors et seniors de l’IT.

C’est dans le cadre d’une approche de recrutement basée sur le partage et un échange d’idées convivial que les jeunes talents et seniors IT en quête de nouveaux et profitables challenges ont manifesté leur intérêt face aux multiples opportunités qu’offre Septeo Tunisie et ont participé à deux sessions : la première centrée sur les aspects communication et compétences, la seconde consacrée aux entretiens de validation pour intégrer l’équipe de Septeo Tunisie, clôturée par l’embauche de 7 candidats, lesquels ont par ailleurs pris connaissance que ce n’était que « le premier évènement d’une longue liste de Gathering days » selon Moise Zapater, CTO du Groupe Septeo.

En outre, dans son mot d’ouverture, M. Aymen Bel Haj Yahya, DG Septeo Tunisie, a déclaré : « Nous sommes ravis d’organiser une journée de recrutement en faveur des talents tunisiens dans le secteur de l’IT ainsi que d’échanger et de partager des idées avec les compétences ».

De son côté, M. Moise Zapater a remarqué et admiré le fort potentiel des développeurs en matière de TIC : « Nous croyons fortement aux croyances tunisiennes spécialisées en IT. Septeo vise à renforcer et à démultiplier sa capacité de conception des produits les plus aboutis ».

Ainsi, de tels témoignages viennent confirmer la vision globale de Septeo (regroupant près de 2400 collaborateurs en France, Belgique, Tunisie et Amérique du Nord), vision portée sur une dynamique de croissance constante et de forts investissements en R&D (plus de 30 millions d’€uros en 2021).

Finalement, ce n’est pas un hasard que le Groupe Septeo est classé 11ème meilleur éditeur de logiciel français et obtient pour la deuxième année consécutive la certification Great Place to Work, qui récompense des actions de formation et de bien-être au travail.