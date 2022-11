Mansoor Rashid Al Khater, directeur général de Ooredoo Tunisie: Ooredoo, très engagée pour aider la Tunisie à être la référence des TIC dans la région

Ooredoo est sponsor officielde la Coupe du monde de la Fifa 2022 au Qatar. Quelle est sa contribution à cet événement planétaire?

Cette année aura été spéciale pour Ooredoo Tunisie à différents niveaux. Nous démarrions l’année avec la célébration du 20e anniversaire Ooredoo Tunisie couronnant ainsi deux décennies fructueuses en termes d’investissement, de croissance et d’engagement, au cours desquelles nous avons offert le meilleur service et les belles expériences aux clients tunisiens.

C’était célébration a également été l’occasion de présenter le rafraîchissement de la marque d’un point de vue graphique avec sa nouvelle signature « Upgrade your world ». Ce nouveau positionnement de marque et le reflet d’un récit à l’épreuve du temps, porté par nos employés et orienté vers nos clients, qui sont au cœur de sa stratégie de transformation de Ooredoo Tunisie.

«Upgrade your World » est la promesse faite à nos chers abonnés de continuer à faire évoluer les clients et les employés – que ce soit à petits pas ou à pas de géant – à chaque connexion et par le biais de l’ innovation apportée dans les services fournis à chaque personne, chaque entreprise et dans chaque communauté.

C’est aussi une année excéptionnelle en révélations, puisque Ooredoo a été annoncée comme le sponsor officiel de la Coupe du monde de la Fifa 2022 au Qatar. Nous sommes plus que fiers de travailler de nouveau avec la Fifa, cette fois en tant que sponsor clé du plus grand événement sportif au monde et du plus grand événement de football de la région. Les festivités, événements de célébrations et concours ont depuis démarré et nous avons ainsi offert le plus grand nombre de séjours à Doha. Drainés par la volonté de faire de cette édition une édition exceptionnelle pour les Tunisiens et de leur offrir une expérience unique qui leur permettra de prendre plaisir à soutenir l’équipe nationale à Doha !

Les célébrations se poursuivront avec encore plus de surprises et d’offres portées à nos chers abonnés pour leur offrir des moments inédits et importer l’esprit de la Coupe du monde de la Fifa de Doha à la Tunisie !

Quelle a été la contribution d’Ooredoo au développement des TIC en Tunisie?

Le secteur des TIC est l’un des secteurs prioritaires en Tunisie, qui contribue à environ 10% du PIB du pays. En tant que Ooredoo Tunisie, sommes conscients de notre responsabilité à accompagner la Tunisie à être la référence des TIC dans la région MENA.

Depuis son lancement en 2002, Ooredoo Tunisie n’a cessé d’étendre son réseau Mobile et Fixe pour répondre à la demande de croissance exponentielle dans le Trafic Voix & Données et déployer en continu des technologies de pointe, offrant innovation et attractivité à ses clients.

Ces investissements ont contribué à une croissance substantielle des taux de pénétration du Mobile et du Fixe en Tunisie au cours des deux dernières décennies.

Chez Ooredoo Tunisie, nous travaillons comme un véritable facilitateur numérique et notre aspiration est d’aider les gens à simplifier leur vie et à profiter d’expériences numériques passionnantes.

Engagés à soutenir activement le plan tunisien « Stratégie numérique 2025», nous avons récemment signé un accord avec PCCW Global pour déployer un deuxième câble sous-marin, pour une infrastructure réseau résiliente et de grande capacité.

Quant au segment B2B, Ooredoo Tunisie soutient un large éventail de secteurs, de la banque, à la fabrication, aux services publics à l’hôtellerie et jusqu’au tourisme... en proposant les solutions les plus innovantes pour les TPE, PME et grandes entreprises.

Nous continuons d’innover en permanence pour trouver de nouvelles façons de soutenir nos clients et l’industrie des TIC en Tunisie. Nous avons déjà commencé les préparatifs pour le lancement de la technologie 5G, à travers différents essais et études de cas qui sont en cours. Soucieux d’ améliorer l’inclusion financière de la population tunisienne, nous nous préparons à développer un écosystème solide pour l’argent mobile et à soutenir les portefeuilles mobiles, le commerce électronique et les services de microfinance.

Ooredoo Tunisie est prête à fournir des technologies de pointe au pays comme les services financiers, les centres de données, les services cloud, etc. en tirant parti de l’expérience et du soutien du groupe Ooredoo.

Quels sont vos nouveaux projets?

Présenter des services innovants et dans l’air du temps à nos clients a toujours été notre priorité absolue. Cette année a vu le lancement de nombreux projets prometteurs dont nous sommes vraiment fiers. Visant à être leader et pionnier de l’Esport en Tunisie, Ooredoo renforce sa position d’innovateur clé dans la transformation digitale et se lance dans un nouveau défi dans le travail de l’Esport avec le lancement de OoredooEZ, une plateforme ouverte à toute la communauté des gamers de tous les opérateurs avec de nombreux tournois et défis disponibles quotidiennement.

Nous sommes également les premiers en Tunisie à lancer le paiement des abonnements Spotify via le solde téléphonique avec des offres et des forfaits attractifs à nos clients allant de 2,5 dinars à 19,9 dinars.

Sur le plan économique, Ooredoo poursuit le chemin du partenariat visant à soutenir et accompagner l’écosystème des startups tunisiennes, en apportant un soutien matériel et moral aux jeunes projets technologiques. Cela a été démontré au cours de notre récent partenariat avec l’ambitieuse startup Swiver que nous avons choisi d’intégrer dans notre offre commerciale afin d’accompagner nos clients de plus en plus sollicités pour apporter des solutions de gestion intégrées qui s’adaptent au nouveau contexte du travail à distance et accompagnent la digitalisation des entreprises tunisiennes.

Par ailleurs, nous avons inauguré OoredooExperience Center, visant à fournir des services à valeur ajoutée à nos entreprises clientes et à leur permettre d’expérimenter des technologies innovantes et très prisées.

Le centre donnera également l’opportunité aux startups de tester leurs solutions sur le réseau de cinquième génération et de proposer leurs services à nos clients et partenaires, à travers un espace dédié à la technologie 5G.

Ooredoo s’engage à encourager toutes les startups tunisiennes et à aider les entrepreneurs à améliorer la rentabilité et l’efficacité de leurs projets.