Nidhal Louhichi et Noureddine Slimani, ces deux startuppeurs confirmés qui séduisent les investisseurs aux Etats-Unis

Une semelle intelligente qui, en surveillant la marche, détecte toute anomalie relative à des maladies neurodégénératives chroniques, comme la sclérose en plaque. Grâce à un dispositif médical intelligent autonome les données sont collectées automatiquement en temps réel à l'aide d'algorithmes d'IA. Elles sont communiquées directement via téléphone mobile au patient et son médecin traitant. C’est ce système qualifié de « révolutionnaire » que deux jeunes ingénieurs tunisiens établis en Italie, Nidha Louhichi et Noureddine Slimani ont pu mettre au point. Leur projet rencontre un vif intérêt scientifique, mais aussi de la part des investisseurs, des médecins et des patients. Leur entreprise qui porte le nom de e-stepshealth se déploie d’ores et déjà en Italie, aux Etats-Unis d’Amérique et en Tunisie.

A l’origine, une recherche universitaire développée par Nidhal. Une startup a été créée avec Noureddine et elle a été élue parmi les dix premières startups en Italie. Bénéficiant du soutien de l’Université de Bologne et de la Région Émilie-Romagne, les deux jeunes ingénieurs ont été choisis pour suivre, depuis fin octobre dernier, un programme spécial à la Wharton School (Pennsylvanie), l’une des plus prestigieuses écoles de commerce et de management (Donald Trump, Elon Musk…). Ils iront également en Californie, visiter de grandes compagnies (GAFAM, etc.). Tout au long de séjours aux Etats-Unis d’Amérique, Nidhal et Noureddine rencontrent des investisseurs, des chercheurs et des clients potentiels. Leur compagnie est déjà bien installée à Boston, après avoir pris siège à Bologne et établi une filiale à Tunis.

Les deux jeunes ingénieurs tunisiens ont été reçus vendredi dernier à Washington DC par l’ambassadeure de Tunisie, Hanene Tajouri Bessassi qui les a félicités chaleureusement, leur souhaitant plein succès dans l’accomplissement de leur projet.