Ce que des sénateurs et représentants américains ont déclaré à l’issue de leur rencontre avec le président Saïed

L’Administration américaine comme le Capitole campent, à quelques nuances près, sur les mêmes positions au sujet de l’évolution de la situation politique en Tunisie. Réaffirmation d’une longue amitié et d’un engagement de soutien, mais aussi une inquiétude quant aux risques de dérive autoritaire et une recommandation d’un dialogue inclusif.

Dans la série des déclarations et visites, le déplacement effectué à Tunis le weekend dernier par deux sénateurs et deux membres de la chambre des représentants s’inscrit dans ce même registre. Tunis a été la dernière étape d’une tournée en Afrique qui les a menés au Kenya, au Mozambique et dans d’autres pays. La délégation du Congress a rencontré à cette occasion des représentants de la société civile et a été reçue par par le président Kais Saïed. Le chef de l'Etat n'a pas manqué, selon un communiqué de Carthage, de dissiper toute préoccupation, brossant un tableau exhaustif de sa démarche

Au terme de leur visite, « les sénateurs américains Chris Coons (D-Del.) et Rob Portman (R-Ohio) et les représentants américains David Price (D-N.C.) et Chrissy Houlahan (D-Penn.) ont publié la déclaration suivante aujourd'hui après avoir participé à une délégation du Congrès en Tunisie :

"Nous avons fait partie d'une délégation bipartisane et bicamérale en Tunisie aujourd'hui pour réaffirmer notre partenariat profond et de longue date. En tant que partenaires, nous devons nous tenir mutuellement responsables de nos engagements et mieux répondre aux défis de nos sociétés ouvertes et libres.

La Tunisie a inspiré le monde en 2011, lorsque de vastes manifestations pacifiques ont conduit à la chute du régime de Ben Ali, mettant fin à des décennies de régime autoritaire et lançant une nouvelle ère de liberté et de démocratie. Aujourd'hui, cette démocratie est à un tournant critique.

Au cours de notre visite, nous avons rencontré d'éminents dirigeants de la société civile afin d'entendre leurs préoccupations concernant la démocratie en Tunisie. De nombreux Tunisiens ont exprimé leur inquiétude face aux efforts spectaculaires du président Saied pour réformer la constitution, notamment en remplaçant de nombreux juges et en suspendant le parlement. Nous avons rencontré le Président Saied pour soulever ces questions et mieux comprendre ses récentes actions et réformes politiques. Nous avons été encouragés par l'engagement du Président Saied à organiser des élections parlementaires inclusives en décembre et à protéger la liberté d'expression et de réunion. Ces engagements sont fondamentaux pour l'avenir démocratique de la Tunisie.

"Depuis 2011, les États-Unis ont fortement soutenu la Tunisie et fourni plus de 2 milliards de dollars d'aide qui bénéficient directement au peuple tunisien par le biais d'opportunités économiques, d'éducation, de soins de santé et d'infrastructures. Bien que nous nous attendions à poursuivre notre partenariat solide, les efforts visant à saper les institutions démocratiques de la Tunisie risquent d'avoir un impact sur notre relation et sur cette aide essentielle ".

"Nous avons également du travail à faire chez nous pour renforcer et soutenir nos institutions démocratiques. Grâce à une communication ouverte et honnête, nous espérons que nos nations pourront travailler ensemble pour sauvegarder la démocratie et protéger les droits et les libertés de nos citoyens."

(Traduction non-officielle)