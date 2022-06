Khemaïes Jhinaoui : Pour une nouvelle relation transatlantique pour la région Afrique du Nord Moyen-Orient

L’ancien ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui a plaidé pour un nouveau partenariat stratégique entre les États-Unis d’Amérique et l’Europe et les pays de la région Afrique du Nord Moyen-Orient. Dans une conférence prononcée à la Tribune de l’Atlantic Council (voir le texte intégral en langue anglaise), dont le siège est à Washington DC, à l’occasion d’un séminaire organisé à Rome, le 7 juin, il a mentionné huit recommandations qu’il estime aussi urgentes que nécessaires. Après avoir brossé un tableau de la situation prévalant dans la région et les principales mutations géostratégiques dans le monde, et accentuée par la guerre d'Ukraine, il a appelé les États-Unis et l'Union européenne à agir immédiatement pour limiter les retombées économiques et sociales de cette guerre.

Aussi, il les a urgé à se réengager dans la région MENA et projeter une approche équilibrée de la question israélo-palestinienne devant mener à la relance du processus de Paix et la création d’un Etat Palestinien indépendant. L’ancien chef de la diplomatie tunisienne a estimé qu’un effort particulier devrait également être fait pour mettre fin à la guerre en Syrie, et encourager les réformes internes favorisant la bonne gouvernance et les transitions démocratiques dans la région.



En Libye, M. Jhinaoui estime nécessaire que les États-Unis et l'UE exercent une pression supplémentaire sur les principaux acteurs libyens, ainsi que sur les puissances régionales et leurs mandataires sur le sol libyen, afin de mettre un terme aux hostilités, de reprendre les négociations sous l'égide des Nations unies et de préparer le terrain pour des élections parlementaires et présidentielles libres et équitables dans le pays, dans un avenir proche.

Aussi, il a souligné qu’un Maghreb plus stable et intégré servirait de partenaire fiable et contribuerait à favoriser le règlement des crises chroniques dans la région (notamment la crise en Libye et la tension qui prévaut entre l'Algérie et le Maroc).



Les États-Unis et l'UE devraient également, selon Khemaïes Jhinaoui, s'associer aux États de la région MENA et à la société civile pour construire un nouveau cadre institutionnel régional qui servira de plateforme pour promouvoir le dialogue entre les pays de la région, contribuer à encourager la diplomatie préventive et résoudre les conflits en cours.

Texte intégral



(Voir la version en langue anglaise) La région Afrique du Nord Moyen Orient (MENA) est confrontée à de profonds changements géopolitiques qui entraînent des niveaux sans précédent d'imprévisibilité et d'instabilité. Profondément touchée par le soulèvement arabe de 2011 et, avant cela, par l'invasion américaine de l'Irak en 2003, la région craint aujourd'hui des retombées négatives inévitables de la guerre en cours en Ukraine. La plupart des pays subissent encore les conséquences économiques et sociales dramatiques de la pandémie de Covid 19.

Au cours de la dernière décennie, les mauvaises conditions économiques et politiques qui étaient à l'origine du bouleversement du Printemps arabe ont non seulement perduré, mais se sont aggravées. Les économies ralentissent dans la plupart des cas, tandis que les conflits sociaux et les troubles violents se profilent à l'horizon dans de nombreux pays de la région.

Il y a au moins trois conflits chroniques qui menacent non seulement les pays concernés mais aussi la stabilité de toute la région MENA et la paix et la sécurité dans le monde.

En tant que région reliant l'Asie, l'Afrique et l'Europe, la région MENA reste l’objet d’une compétition effrénée pour l'influence entre les puissances mondiales, à savoir la Chine, la Russie et l'Europe et les USA. Dans le même temps, un certain nombre de pays de la région, tels que l'Iran, la Turquie, Israël, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, continuent d’agir de manière affirmée dans la poursuite de leurs propres objectifs et intérêts.

La présence économique et politique de la Chine dans la région MENA n'a cessé de croître ces dernières années. Elle est devenue le premier partenaire commercial et le premier investisseur étranger direct dans de nombreux pays de la région. Pékin importe près de la moitié de ses besoins en pétrole du Moyen-Orient. Compte tenu de l'importance du secteur énergétique dans l'économie chinoise, la Chine est susceptible de renforcer son partenariat économique avec les principaux fournisseurs d'énergie de la région MENA, tels que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Algérie.

Alors que son rôle dans les questions de sécurité régionale est jusqu'à présent resté minime, la Chine pourrait être contrainte dans un avenir pas si lointain de commencer à projeter une diplomatie plus efficace et de jouer un rôle plus important dans la résolution des conflits et la consolidation de la paix afin de protéger ses intérêts économiques.

Si l'Afrique constitue la plus importante sphère d'influence de la Chine en dehors de la région Asie-Pacifique (compte tenu de sa présence économique et politique massive sur le continent), la région MENA devrait demeurer un partenaire énergétique et commercial majeur, du moins dans un avenir prévisible.

Pékin semble déterminé à étendre son influence politique par le biais de "l'initiative de la ceinture et de la route". Avec le lancement de cette initiative, les relations entre la Chine et les différents pays de la région MENA se sont encore resserrées.

Pour sa part, la Russie s'est imposée ces dernières années comme un acteur clé en Syrie et en Libye, et a tendu la main à l'Iran tout en entretenant des liens particuliers avec la Turquie et Israël. Les politiques affirmées de Moscou au Moyen-Orient, depuis le début des années 2000, ont été largement motivées par des intérêts stratégiques et économiques.

Bien que le volume des échanges de marchandises entre la Russie et les pays de la région MENA soit encore relativement faible par rapport à celui des autres puissances mondiales, telles que les États-Unis, l'Union européenne et la Chine, la Russie s'efforce d'accroître ses exportations d'équipements militaires, de machines et de céréales vers la plupart des pays arabes. Le pétrole et le gaz représentent la principale sphère de coopération avec le Golfe et les autres pays producteurs d'énergie de la région MENA.

En fait, la Russie a été très active dans l'expansion de son empreinte au Moyen-Orient et dans sa périphérie africaine au cours de la dernière décennie. Elle a aidé le régime syrien à récupérer la majeure partie du territoire national des mains des insurgés. Elle a élargi sa présence politique et militaire dans la région en recherchant des alliances de sécurité avec des régimes instables qui sont à la recherche de nouveaux partenariats pour consolider leur sécurité précaire.

Du point de vue de Moscou, l'instabilité au Moyen-Orient est un problème plus important pour l'Europe que pour la Russie. À l'exception de la Syrie et de l'Iran, où Moscou détient des intérêts stratégiques, économiques et militaires, la Russie mène une politique polyvalente dans la région. Elle s'efforce de rallier un maximum de soutien à ses objectifs de politique étrangère tendant à créer un "monde multipolaire" et de renforcer ses relations avec tous les pays de la région MENA.

La guerre actuelle en Ukraine va certainement accroître l'instabilité plutôt que de faire progresser la paix dans la région MENA. Outre son impact économique dramatique sur de nombreux pays avec la flambée des prix du blé et de l'énergie et la rupture des approvisionnements en céréales, la guerre aura ses propres répercussions sur divers conflits en cours dans la région. Elle creusera sans aucun doute le fossé au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, rendant presque impossible l'obtention d'un consensus sur la manière de résoudre les conflits en cours en Syrie, au Yémen et en Libye.

La guerre actuelle a également son propre impact sur la géopolitique de la région MENA. Le vote de l'ONU du 2 mars a illustré la position de chaque pays face à l'invasion russe. À l'exception de l'Irak et de l'Iran qui se sont abstenus, les autres pays de la région ont soutenu la résolution tout en choisissant soigneusement leurs mots pour expliquer leur vote. Ils se sont abstenus de condamner explicitement la Russie. La Syrie a, comme on pouvait s'y attendre, voté en faveur de la Russie et exprimé son intention de reconnaître les provinces séparatistes de Lougansk et Donetsk.

De nombreux pays de la région ont refusé de condamner publiquement la Russie et certains, notamment l'Arabie saoudite et les Émirats, ont subi de sérieuses critiques à cause de leurs positions, à l’intérieur même des États-Unis. Ces deux pays, en particulier l'Arabie saoudite, qui entretient depuis longtemps des liens militaires étroits avec les États-Unis, ont ignoré en effet la demande de Washington de pomper davantage de pétrole pour atténuer les pressions sur les prix à la suite des sanctions occidentales contre la Russie.

La décision prise par l'OPEP+ le 3 juin 2022 d'augmenter sa production en juillet prochain reste largement symbolique, Riyad voulant tester les intentions des États-Unis envers la région du Golfe avant la visite du président Biden en Arabie saoudite prévue vers la fin du mois encours. De nombreux pays de la région et d'ailleurs considèrent la guerre en Ukraine comme un conflit régional, et non comme une menace grave pour la sécurité et l'ordre mondial, comme le dépeint l'Occident. Certains pays ont fait passer leurs intérêts nationaux avant les appels des États-Unis à isoler et à sanctionner la Russie. Israël et la Turquie se sont abstenus de condamner publiquement la Russie et se sont efforcés, à différents stades de la guerre, de servir de médiateurs entre Kiev et Moscou dans la perspective de faciliter la réalisation de leurs objectifs régionaux notamment en Syrie et en Irak. La Turquie a même accueilli des réunions entre des délégations russes et ukrainiennes pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu et de servir de médiateur dans le conflit.

Dans l'ensemble, la plupart des pays ont cherché à protéger leurs relations avec la Russie, clairement convaincus que le monde évolue vers la multipolarité. Cependant, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le ralliement de l'Occident à cette invasion, les pays de la région MENA se sont retrouvés face à un dilemme stratégique : retourner dans la sphère d'influence occidentale ou continuer à chevaucher les deux sphères.

Un dilemme stratégique ou de nouvelles opportunités : les perspectives de la région MENA à partir des changements stratégiques actuels

L'invasion russe en Ukraine affecte clairement le pouvoir et la politique dans la région MENA et le processus Euro-Med en particulier. Les pays du sud de la Méditerranée craignent que le déplacement de l'attention vers la sécurité et, à un stade ultérieur, vers la reconstruction économique de l'Ukraine et éventuellement d'autres parties de l'Europe de l'Est, ne rende les intérêts des pays du sud de la Méditerranée moins prioritaires pour l'UE. Moins de ressources seraient disponibles pour les projets de développement régional et l'intégration verticale.

Alors que l'Europe dépend à 40 % environ des importations de gaz russe et que des sanctions économiques, financières et commerciales viennent d'être imposées aux dirigeants russes, les pays exportateurs de pétrole et de gaz du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord devraient accroître leur influence politique auprès des dirigeants européens et se précipitent pour combler le vide laissé par l'approvisionnement en gaz russe. Cela donnerait à de nombreux gouvernements de la région un répit face à la pression européenne pour continuer les réformes des Gouvernements de la région.

Du point de vue européen, l'accent serait plutôt mis sur la lutte contre l'immigration clandestine, le trafic transfrontalier et le terrorisme. Les réformes politiques et économiques de la région MENA risquent d'être reléguées au second plan et les transitions démocratiques pourraient perdre de leur élan.

Les approches européennes et américaines de la région MENA ont toujours été différentes mais complémentaires. En fait, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient n'ont jamais constitué un seul espace politiquement homogène. Les États-Unis ont toujours donné la priorité au Moyen-Orient dans leurs efforts de sensibilisation diplomatique et militaire et ont considéré cette région principalement à travers le prisme du conflit israélo-arabe, de leurs intérêts énergétiques, de leur relation stratégique avec la Turquie et de leur conflit avec l'Iran.

L'UE a développé ses relations avec ses partenaires du sud de la Méditerranée par le biais de la politique de voisinage, en cherchant à développer le commerce et les investissements et à déployer sa « puissance douce », par le biais de l'aide et de la coopération en matière de sécurité, pour favoriser le dialogue politique et encourager la transition démocratique. Aucune de ces politiques n'a réussi à créer l'espace de stabilité et de prospérité projeté dans la déclaration euro-méditerranéenne de Barcelone de 1995, ou les diverses déclarations publiques qui ont suivi l'euphorie générée par le processus de paix d'Oslo au Moyen-Orient en 1993.

Tous les grands clivages mondiaux et régionaux sont aujourd’hui à l'affiche alors que la région subit les conséquences dramatiques de la guerre russe en Ukraine. Les conflits se multiplient et rien n'indique que les tensions s'atténuent : il s'agit notamment du conflit israélo-arabe, de l'antagonisme israélo-iranien, de la confrontation russo-occidentale en Syrie, de l'opposition américano-israélienne au programme nucléaire iranien, du conflit au Yémen et de la confrontation saoudo-iranienne dans ce pays, des tensions entre la Turquie et l'Union européenne en Méditerranée orientale, ainsi que de la confrontation par procuration entre les principaux acteurs internationaux et régionaux sur le sol libyen. L'approvisionnement en énergie, l'immigration et le changement climatique sont également des sources potentielles de tensions et de conflits dans toute la région.

L'UE et les États-Unis partagent le même objectif de promouvoir la stabilité régionale au Moyen-Orient et au Maghreb. Une feuille de route complète pour la région MENA nécessitera une approche déférente adaptée aux spécificités de chaque région. Elle pourrait être détaillé dans les huit points suivants:

1. Les États-Unis et l'UE devraient agir immédiatement pour limiter les retombées économiques et sociales de la guerre russe en Ukraine, en particulier les inquiétudes découlant du blocus des exportations de céréales de l'Ukraine dû à l'invasion russe. La crise alimentaire et le risque de famine sont imminentes dans de nombreux pays de la région MENA et de l'Afrique subsaharienne et devraient être traités de toute urgence avant de devenir une source de désastre humain, d'immigration massive et d'instabilité dans toute la région.

2. D'une manière plus générale, l'Europe et les États-Unis doivent se réengager dans la région MENA et projeter une approche équilibrée de la question israélo-palestinienne. Le double standard occidental est fortement ressenti dans la région. L'espoir généré par le processus de paix s'est émoussé et ce sentiment fort explique au moins en partie le réalignement de l'opinion publique arabe et parfois des Autorités Arabes sur la position de la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine.

Un engagement ferme en faveur de la solution des deux États créera un nouvel élan pour la paix dans la région, renforcera sa sécurité et ouvrira de nouvelles opportunités pour les investissements et le commerce, ainsi que de nouveaux partenariats avec les pays transatlantiques.

3. Un effort particulier devrait également être fait pour mettre fin à la guerre en Syrie, faire baisser la tension dans ce pays, réinstaller les réfugiés et mettre un terme à l'ingérence étrangère dans ses affaires intérieures. Cela montrera également un réel engagement en faveur du rétablissement de la paix en Syrie et dans toute la région et favorisera l'émergence d'un nouveau leadership politique à Damas.

4. Encourager les réformes internes favorisant la bonne gouvernance et les transitions démocratiques dans la région. La guerre en Ukraine ne doit pas servir d'excuse pour se détourner des crises politiques que connaissent certains pays de la région. Il convient de mettre l'accent sur les réformes macroéconomiques afin de rendre la région plus attrayante pour les entreprises et les investissements étrangers et d'encourager davantage l'intégration régionale.

L'absence de progrès économique a affecté la crédibilité du processus de transition démocratique et érodé la confiance dans les élites politiques.

5. Plus de 76 ans après la création de la Ligue arabe en 1945, l'intégration économique arabe reste insaisissable, contrairement aux exemples européens et sud-asiatiques. Malgré de nombreuses initiatives, la région manque de mécanismes institutionnels pour mener à bien ce processus d'intégration à un large niveau régional. Faute de mécanismes régionaux adéquats, la région n'a pas réussi à coopérer efficacement sur les questions liées aux pandémies et à la sécurité alimentaire. Elle risque de ne pas réussir à relever les défis posés par le changement climatique, comme l'ont récemment montré les tempêtes de sable provoquées par la sécheresse et la désertification.

6. En Libye, il est nécessaire que les États-Unis et l'UE exercent une pression supplémentaire sur les principaux acteurs libyens, ainsi que sur les puissances régionales et leurs mandataires sur le sol libyen, afin de mettre un terme aux hostilités, de reprendre les négociations sous l'égide des Nations unies et de préparer le terrain pour des élections parlementaires et présidentielles libres et équitables dans le pays, dans un avenir proche. Mais une approche plus ciblée et pragmatique de la part de la communauté internationale est nécessaire pour éviter le fiasco des élections de décembre 2021 tout en empêchant que la tension ne devienne incontrôlable.

7. Un Maghreb plus stable et intégré servirait de partenaire fiable et contribuerait à favoriser le règlement des crises chroniques dans la région (notamment la crise en Libye et la tension qui prévaut entre l'Algérie et le Maroc). L'attention portée à la résolution des difficultés entre l'Algérie et le Maroc devrait être une priorité tout autant que la recherche de la sécurité gazière par des accords avec l'un ou l'autre pays.

8. Les États-Unis et l'UE devraient également s'associer aux États de la région MENA et à la société civile pour construire un nouveau cadre institutionnel régional qui servira de plateforme pour promouvoir le dialogue entre les pays de la région, contribuer à encourager la diplomatie préventive et résoudre les conflits en cours.

La région MENA manque de plateformes institutionnelles similaires à celle de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe). Une nouvelle architecture de sécurité offrira une plateforme nécessaire pour discuter des questions de stabilité, de paix, de démocratie et de développement dans la région. Elle encouragera le dialogue politique comme moyen de résoudre les différends et de promouvoir la diplomatie préventive. Elle contribuera également à combler les différences et à instaurer la confiance entre les différentes parties prenantes dans la région MENA et au-delà.

