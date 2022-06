Leila Chikhaoui-Mahdaoui: Les grands chantiers

1. Changements climatiques

Suivi de la mise en œuvre des contributions nationales déterminées CDN 2015 et 2021, en vue de:

• Réduire l’intensité carbone de 45 % d’ici à 2030 par rapport au niveau de 2010.

• Renforcer l’adaptation aux impacts croissants des changements climatiques, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la sécurité hydrique, de la santé, des ressources et des systèmes naturels et environnementaux.

• Suivre la mise en œuvre d’un projet financé par le Fonds vert pour le climat (GCF), portant sur l’adaptation aux changements climatiques, la sécurité alimentaire et la planification territoriale

• Élaborer la stratégie nationale Bas Carbone, résiliente aux changements climatiques (document élaboré et en phase de concertation pour adoption par les acteurs concernés, en vue d’atteindre l’objectif Neutralité carbone d’ici à 2050).

• Élaborer un portefeuille de projets climatiques prioritaires à présenter lors d’une Conférence de financement climatique fin 2022.

2. Promotion de la qualité de vie

• Programmes d’assainissement : démarrage en 2022 des travaux de réalisation ou de réhabilitation de stations d’épuration (Siliana, Thibar, Medjez El Bab, Khelidia, Takelsa, Hammamet Sud, Souassi, Kasserine, Tala, Feriana et Nefta) et d’extension des réseaux sur 200 km

• Divers programmes engagés dans le cadre du Programme national de la propreté et de l’esthétique de l’environnement (PNPEE), visant l’appui des autorités régionales et locales en termes de propreté, de balayage des rues, d’aménagement d’espaces verts et de parcs urbains, d’aménagement des places de l’environnement, de mobilier urbain…

• Lancement d’un concours pour l’appui au volontariat en matière de propreté

• Appui à la promotion de la biodiversité dans les zones urbaines

• Restauration des écosystèmes naturels (Arboretum de Tunis)

• Lutte contre la pollution par les plastiques (lancement de l’interdiction des sacs en plastique à usage unique)

• Élaboration d’une stratégie nationale : littoral sans plastique

3. Lutte contre la pollution

• Suivi de la mise en œuvre du programme Ecopact : programme de dépollution intégré du bassin versant du lac de Bizerte, comportant 41 projets d’investissement et d’accompagnement,

• Dépollution industrielle STIR, Fouledh et Société des Ciments de Bizerte,

• Assainissement : extension du réseau d’assainissement (300 km) et réhabilitation et extension de 3 stations d’épuration

• Réhabilitation de l’ancienne décharge de Menzel Bourguiba

• Extension du port de pêche à Menzel Abderrahman

• Aménagement d’une esplanade côtière à Menzel Abderrahman

• Actions pour l’appui de la gouvernance, surveillance scientifique, changements climatiques…

• Renforcement des capacités de gestion des déchets dangereux, conformément aux exigences des Conventions internationales (Bâle, Bamako, Rotterdam, Stockholm), ce qui a notamment permis de réexpédier, le 19 février 2022, des déchets illégalement introduits dans le pays début 2020, en provenance d’Italie,

• Mise à niveau du Centre Jradou de gestion et de traitement des déchets dangereux,

• Lancement du Projet Re-Med, mené en collaboration avec le ministère de l’équipement : recyclage et réutilisation des déchets de construction (gravats) en vue de la construction de routes et d’autoroutes (coopération avec l’UE),

• Gestion rationnelle des décharges contrôlées, via l’Agence nationale de gestion des déchets (Anged) et mise en œuvre de la Stratégie nationale de gestion des déchets solides 2020-2035, fondée sur le passage progressif au tri des déchets à la source,

• Lancement d’études en vue de la réalisation d’unités de traitement et de recyclage dans le cadre d’unités modernes et non polluantes, écologiquement rationnelles, avec le concours de toutes les parties prenantes, notamment les collectivités locales et la société civile,

• Encouragement et accompagnement des initiatives locales de gestion sélective et de tri des déchets, de compostage et de recyclage avec orientation claire vers une économie circulaire,

4. Préservation de la biodiversité et des écosystèmes

• Élaboration d’une stratégie nationale d’économie bleue, en tant qu’économie créatrice de richesses et d’emplois, garantissant à la fois les équilibres environnementaux du capital naturel et l’inclusion sociale des populations concernées,

• Appui à la protection des écosystèmes marins dans le cadre de la coopération avec le MED-Fund au niveau des futures aires marines protégées (Galite, Zembra et Zembretta, îles Kuriates et Kneiss)

• Restauration des parcs urbains (Ennahli, Mourouj, Radès)

• Finalisation de l’étude de faisabilité du projet Waha (Oasis) portant sur la protection et la préservation des oasis tunisiennes.

5. Sensibilisation

• Préparation des Assises de l’environnement qui devraient se tenir au 3e trimestre 2022,

• Révision des programmes scolaires en vue d’une nouvelle approche de l’éducation environnementale, en partenariat avec le ministère de l’Education,

• Signature de conventions de partenariat avec d’autres ministères concernés (Emploi et Formation professionnelle, Jeunesse et Sports, Santé, Equipement et Habitat, Culture, Affaires religieuses, Femmes, Enfance et Seniors, Technologies de l’information et de la communication, Enseignement supérieur, Agriculture, Tourisme, Intérieur, Economie et Planification, etc.),

• Promotion des activités et des relations avec la société civile et les médias,

• Révision des pages web du ministère et de celles des organismes sous tutelle,

• Réhabilitation de la mascotte de l’environnement, le fennec Labib, dont l’habillage a été revu à la lumière d’un concours de dessin réalisé au Parc Ennahli le 25 mars 2022, en présence des ministres de l’Environnement, de l’Education, de la Jeunesse et des Sports et des Affaires religieuses, qui a donné naissance à SuperLabib, le nouvel héros de la protection de l’environnement, justicier de l’écologie, revêtu d’une cape à la Superman et d’un masque de Zorro, chargé de sauver notre milieu, car nous n’avons qu’une seule Terre et qu’une seule Mer (One Earth, One Ocean) où nous souhaitons vivre en harmonie.

