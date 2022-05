L'Asie du Sud-Est confrontée aux vents de face de la Chine et de la guerre en Ukraine

L'économie mondiale continue de se remettre de l'impact de la pandémie de Covid-19. Cependant, de nouveaux chocs stagflationnistes ont frappé au début de 2022. La guerre en Ukraine et l'interaction de la variante hautement contagieuse Omicron avec la politique chinoise du "zéro Covid" font grimper l'inflation mondiale, mais font baisser la croissance économique mondiale (PIB). Cependant, ces chocs ont des impacts divergents sur les différentes régions et pays.

Ces dernières semaines, nous avons examiné l'impact de la reprise après la pandémie et de ces nouveaux chocs sur l'économie mondiale, les liquidités mondiales, les États-Unis, l'Europe et la Chine. Cette semaine, nous portons notre attention sur l'Asie du Sud-est (ASE). Depuis l'apparition de la pandémie, l'Asie du Sud-est est restée à la traîne des économies avancées en raison des faibles taux de vaccination initiaux, des contraintes de la chaîne d'approvisionnement et des politiques monétaires et fiscales moins favorables.

Pour l'avenir, les perspectives pour l’Asie du Sud-est sont celles d'une reprise continue après la pandémie. Nous examinons ici quatre pays représentatifs, en nous penchant sur deux importateurs nets de matières premières, la Thaïlande et le Vietnam, avant de nous intéresser à deux exportateurs nets de matières premières, l'Indonésie et la Malaisie.

La Thaïlande

Un niveau élevé de vaccination a permis à la Thaïlande de rester ouverte pendant la vague Omicron au début de l'année 2022, mais le rétablissement complet de la pandémie sera retardé par d'autres facteurs.

Malgré un assouplissement des restrictions aux frontières, le secteur du tourisme est toujours en difficulté, le nombre de visiteurs ayant encore diminué de plus de 90 %. En outre, la guerre en Ukraine limitera le nombre de visiteurs en provenance de Russie, qui représentait 15 % des touristes avant la guerre.

Avec la plus grande part d'importations nettes de produits énergétiques de la région, soit 4 % du PIB, les prix élevés des produits de base constituent un vent contraire pour l'économie thaïlandaise. Cela se traduit par une hausse de l'inflation, qui a bondi de 3,2 % en janvier à 5,7 % en mars. Ces pressions inflationnistes pourraient contraindre la banque centrale à relever ses taux d'intérêt.

Le Vietnam

Comme en Thaïlande, un niveau élevé de vaccination signifie que l'impact d'Omicron sur le Vietnam a été léger, permettant aux secteurs des services et de l'industrie de rester ouverts tout au long de cette vague.

La réouverture des frontières du Vietnam devrait donner un coup de fouet au secteur du tourisme, qui représentait environ 5 % de l'économie avant la pandémie. Cependant, le nombre de visiteurs en provenance de la Russie sera limité et représentera un vent contraire pour le tourisme, le nombre total de visiteurs étant toujours bien inférieur aux niveaux d'avant la pandémie.

Cependant, les prix élevés du pétrole vont freiner la demande des consommateurs et faire grimper les coûts de production dans le secteur manufacturier. Un risque particulier vient de la dépendance du Vietnam à l'égard des pièces provenant de Chine, où la pandémie continue de perturber les chaînes d'approvisionnement. La part des intrants manufacturiers provenant de Chine est élevée, atteignant près de 24 % de la valeur ajoutée brute.

Heureusement, l'inflation n'était que de 1,4 % en mars, et il est peu probable qu'elle dépasse les 4 % visés par les banques centrales. L'inflation n'est pas vraiment un sujet de préoccupation au Vietnam et les taux d'intérêt devraient rester inchangés cette année.

L’Indonésie

En revanche, la reprise économique de l'Indonésie devrait s'accélérer cette année, tirée par les prix élevés des matières premières, car ce pays est un exportateur net de matières premières. Toutefois, l'interdiction récente d'exporter de l'huile de palme, qui représente 7 % des exportations totales, constituera un vent contraire, mais contribuera à limiter la pression à la hausse sur l'inflation intérieure.

Bien que l'inflation ait atteint 2,6 % en mars, elle reste bien dans la fourchette cible de 2 à 4 % de la banque centrale. Les subventions aux carburants limitent la mesure dans laquelle la hausse des prix du pétrole se répercute sur l'inflation. Ces faibles pressions inflationnistes signifient que la banque centrale peut maintenir une politique monétaire souple pour soutenir l'économie, avec peut-être une ou deux hausses de taux plus tard cette année.

La Malaisie

Comme en Thaïlande et au Vietnam, la réouverture des frontières internationales de la Malaisie ajoutera des vents arrière supplémentaires à l'économie. Le tourisme a contribué à environ 6 % du PIB en 2019 et les travailleurs immigrés pourront à nouveau combler les pénuries de main-d'œuvre dans l'agriculture.

Une fois encore, comme en Indonésie, l'inflation reste faible, avec un taux de 2,2 % en mars. Ceci est principalement dû aux subventions sur les carburants qui limitent l'impact des prix élevés du pétrole sur les consommateurs. En conséquence, la banque centrale de Malaisie ne relèvera les taux d'intérêt que progressivement cette année.

En conclusion, les différences proviennent du degré de dépendance des pays vis-à-vis du tourisme et du fait qu'ils sont importateurs ou exportateurs de produits de base. Le tourisme ne se redresse encore que progressivement, et à partir de niveaux très bas, malgré l'assouplissement des contrôles aux frontières. Les exportateurs de produits de base sont en mesure d'utiliser les subventions aux carburants pour tempérer la hausse de l'inflation et maintenir les taux d'intérêt à un niveau bas pendant plus longtemps, par rapport aux importateurs de produits de base qui sont confrontés à une inflation plus élevée. La faiblesse de la croissance en Chine est un vent contraire pour tous les pays de l'Asie du Sud-est. Toutefois, cet effet n'est significatif que pour le Vietnam, car les chaînes d'approvisionnement sont très étroitement liées à la Chine.

