Les Experts-comptables et Commissaires aux comptes francophones en colloque international ce mercredi à Yasmine Hammamet

Plus de 500 participants venus de 37 pays prendront part au colloque de la Fédération internationale des experts-comptables et commissaires aux comptes francophones (FIDEF), qui se tiendra ce mercredi 11 mai 2022 à Yasmine Hammamet. Célébrant le 40ème anniversaire de la FIDEF, ce colloque traitera de trois thématiques phares à savoir: le rôle des experts-comptables et commissaires aux comptes dans le développement économique, l’inclusion de l’informel et la lutte contre le blanchiment d’argent.

« Cette manifestation devant rassembler près de 500 participants, dont la moitié venant de l’étranger est particulièrement significative, souligne M. Slaheddine Zahaf, président de la FIDEF. Elle se tient à la veille de deux grands évènements qu’abritera la Tunisie. Le premier est la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 8), qui se tiendra les 27 et 28 août prochain sous le thème de ‘’Un levier pour le financement du secteur privé Africain’’. Le second, est le 18ème sommet de la Francophonie qui aura lieu les 19 et 20 novembre 2020 à Djerba et sera précédé par une série de manifestations économiques et rencontres d’affaires. »

« Nous aurons également l’occasion lors de notre colloque, ajoute-t-il, de débattre également de la spécificité francophone de la profession d’expert-comptable et de commissaire aux comptes, comme le montrent la pandémie du Covid et tout récemment la guerre d’Ukraine, de nous pencher sur le rôle de l’appui de la FIDEF en tant que structure d’appui et d’accompagnement aux Ordres membres et aux professionnels adhérents. »

Lire aussi

La Tunisie choisie par les Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes Francophones pour le 40ème anniversaire de la FIDEF