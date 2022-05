L’UBCI renoue avec la croissance et s’inscrit dans un projet ambitieux résolument tourne vers l’avenir

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’UBCI s’est tenue le vendredi 29 avril 2022 sous la présidence de M. Hassine DOGHRI, Président du conseil d’administration, de M. Mohamed Koubaa, Directeur Général et en présence des actionnaires, des membres du Conseil d’administration et des cadres de la banque.

Après avoir souhaité la bienvenue aux présents, M. Hassine DOGHRI a rappelé le contexte économique mondial et national qui porte encore les stigmates de la crise sanitaire Covid-19, malgré l’amorce d’une reprise qui demeure fragile et laisse émerger encore des déséquilibres macroéconomiques.

Réalisations en croissance en 2021 malgré un contexte difficile

Malgré un contexte économique difficile, le PNB de l’UBCI a augmenté de 9% pour atteindre 263 009 KTND. Tous les postes d’exploitation bancaire ont évolué favorablement : les intérêts et produits assimilés, les commissions, les opérations financières et le portefeuille d’investissement.

Le total bilan a connu une évolution record de 14,5%, ceci sans surenchérir sur les dépôts et dans le respect des normes prudentielles : faible taux de créances accrochées (6,62%), taux élevé de couverture des créances classées (82%), ratio de solvabilité respecté (12,94%), ratio de liquidité confortable (473%) et ratio crédits/dépôts en dessous de la limite réglementaire (103%).

L’UBCI demeure ainsi une banque de référence en matière de gestion des risques. A noter que le résultat net de la banque s’établit à 37.6 MD en baisse de 10.7% sous l’effet de charges exceptionnelles.

L’Assemblée Générale a décidé de distribuer un dividende brut par action de 0.750 dinar.

Faits marquants 2021

L’année 2021 marque l'entame d'une nouvelle page dans l'histoire de la banque.

L'UBCI a réussi à amorcer plusieurs actions d'envergure et ambitionne un projet bancaire résolument tourné vers l'avenir.

Une nouvelle identité visuelle dévoilée à l’occasion du 60ème anniversaire de la banque

L’année 2021 a été marquée par la célébration du 60ème anniversaire de l’UBCI, preuve supplémentaire de l’enracinement de l’UBCI dans son paysage bancaire. Autour de cet événement, nous avons dévoilé notre nouvelle identité visuelle auprès de notre personnel d’abord et du public ensuite. Le nouveau Logo de l’UBCI porte notre nouvelle ambition de banque moderne et tournée vers l’avenir. Riche de son histoire et de ses valeurs préservées et véhiculées au fil des décennies, l’UBCI illustre aujourd’hui sa volonté d’être plus que jamais une banque citoyenne, innovante et au service de ses clients. Le changement de l'identité visuelle de la banque est une des étapes réussies qui précède d'autres actions dans les années à venir.

Un nouveau système d’information pour mieux répondre aux besoins de ses clients

Le développement du numérique et son cortège d’innovations constituent une opportunité pour le secteur bancaire de se réinventer et d’améliorer la relation clientèle en offrant plus de souplesse, l’accès à une gamme de services plus importante dans un environnement technologique moderne, sécurisé et disponible sans contraintes horaires. Avec le projet de refonte de son système d’information, l’UBCI aura de toute évidence les moyens de ses ambitions et continuera à répondre de plus en plus rapidement et de plus en plus efficacement aux besoins les plus pointus de ses clients. Ce nouveau système devra également favoriser le repositionnement des activités de la banque, au service d'une vision moderne et audacieuse, synonyme d'efficacité, de performance, de proximité et de maîtrise des risques.

« Le nouveau positionnement stratégique de nos activités et l'accompagnement efficient et de proximité de nos clients constituent des enjeux majeurs pour notre banque. Notre savoir-faire reconnu et le professionnalisme de notre capital humain seront nos principaux atouts pour réussir » a affirmé le Président du Conseil d’administration.

En parallèle avec le développement de son activité, l’UBCI s’est inscrite depuis plusieurs années dans une démarche RSE déployée sur plusieurs axes : économique, social, civique et environnemental. Plusieurs actions sont ainsi lancées ou poursuivies chaque année dans ce domaine.