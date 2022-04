Marriott Hôtels débute en Tunisie avec l’ouverture du Tunis Marriott Hôtel

La capitale de la Tunisie accueille son premier hôtel Marriott, situé près de l'aéroport de Tunis Carthage

Marriott Hôtels annonce l’ouverture du Tunis Marriott Hôtel, situé au Centre Urbain Nord, l'une des plus grandes zones administratives de la capitale tunisienne, à environ 5 minutes en voiture de l'aéroport de Tunis Carthage et à 10 minutes du centre-ville de Tunis.

Le Tunis Marriott Hôtel dispose de 199 chambres et suites, au style chaleureux et raffiné, dont une suite présidentielle et une suite diplomatique, toutes deux bien aménagées et conçues pour donner aux clients un confort sans fin. De nombreuses chambres comprennent également l'accès au M Club, qui ouvrira ses portes plus tard durant l'été 2022.

Que ce soit pour le travail ou pour le plaisir, l'emplacement stratégique de l'hôtel permet aux clients de découvrir la capitale tunisienne en explorant les attractions historiques et culturelles, telles que la Médina de Tunis, la ville de Carthage, le musée du Bardo… Et de vivre l'expérience de l'hospitalité locale, ainsi que celle de l'authentique culture tunisienne. L'hôtel Tunis Marriott dispose d'un large éventail d'équipements et de services qui séduiront les voyageurs d'affaires et de loisirs.

Plusieurs restaurants et bars offrent un cadre unique pour un déjeuner ou un dîner élégant. Que ce soit pour se détendre dans le Great Room Lounge avec un cocktail créatif, un vin de qualité accompagné de snacks, ou que ce soit pour se laisser tenter par un repas dans l'un des restaurants, le Tunis Marriott Hotel ravira tous les voyageurs internationaux et les habitants de la région. Le restaurant "L'Urbain" sert une cuisine tunisienne de style avec une touche de modernité. Le restaurant et bar "L'Onzième", est un rooftop qui offre une vue à 360 degrés sur la ville et propose un menu où chaque plat, de l'entrée au dessert, est grillé sur un Josper Grill. Les autres installations comprennent un centre de fitness pour des séances d'entraînement maximales avec des équipements de pointe et un Spa où les clients peuvent profiter d'une escapade de relaxation et de bien-être.

Qu'il s'agisse de réunions intimes, d'évènements sociaux ou encore de réunions d'affaires, le Tunis Marriott Hôtel possède des installations de réunion ultramodernes et de pointe, une connectivité sans fin grâce au Wi-Fi haut débit et un centre d'affaires complet. Il offre également des options de réunion très flexibles et des services personnalisés, ce qui en fait le lieu idéal pour tous les besoins.

Accueillant les clients dans un espace flexible, confortable et chaleureux, le Tunis Marriott Hôtel est conçu pour que les clients voyagent comme ils aiment, en alliant confort et style.

Pour plus d'informations ou pour effectuer une réservation, veuillez consulter notre site web, Ici.