La Banque de Tunisie adopte Sopra Banking Platform

La Banque de Tunisie et Sopra Banking Software (SBS), partenaire de référence de plus de 1500 institutions financières dans le monde, annoncent le lancement du projet de mise en œuvre de la solution Sopra Banking Platform - Core Amplitude.

« Nous sommes convaincus que notre partenariat avec Sopra Banking Software et le déploiement de notre nouveau core banking seront des leviers clés pour accélérer notre croissance », a commenté Mohamed Habib Ben Saad, Directeur Général de la Banque de Tunisie.

« Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner la Banque de Tunisie dans sa transformation digitale. Remplacer un core banking au sein d’une grande banque est un projet d’envergure et l’expérience de SBS pour ce type de projet permettra d’en faire un succès commun », mentionne Raouf Mhenni, Executive Vice President MEA de Sopra Banking Software.

Ce projet de transformation permettra aux équipes de la Banque de Tunisie de mener leurs activités de façon plus flexible et efficace, au plus près des besoins des clients : de l’ingénierie produits à la digitalisation de l’expérience client. L’adoption d’un nouveau Core Banking System est un signal fort envoyé au marché par la Banque de Tunisie qui démontre sa volonté d’accélérer sa transformation.

L’une des dimensions clé du projet est également l’accompagnement des équipes informatiques de la Banque de Tunisie qui sera mené par SBS sur la montée en compétences autour de la solution Amplitude UP. Plus globalement la valorisation du capital humain et des talents de la banque dans le cadre du projet d’implémentation du Core Banking est déterminante.

Avec plus de 250 clients dans 50 pays dans le monde, Sopra Banking Platform – Core Amplitude est une solution reconnue. API-first, modulaire et flexible, disposant d’un socle puissant en matière de sécurité, de KYC ou encore de réglementaire et d’une large couverture métier.

A propos de la Banque de Tunisie

La Banque de Tunisie, filiale du Groupe Banque de Tunisie Group, est une Société Anonyme au capital de 225 millions de dinars. La BT est basée en Tunisie avec à sa tête Habib Ben Saad et a pour actionnaire de référence la BFCM (Crédit Mutuel), à hauteur de 33,5%. L’entreprise affichait 161 millions de dinars de bénéfice en 2021. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.bt.com.tn/espace-eng-particuliers

A propos de Sopra Banking Software

Sopra Banking Software est le partenaire technologique de référence de plus de 1 500 institutions financières dans le monde.

La richesse de notre offre, la puissance de notre engagement et notre passion pour l’innovation nous permettent d’accompagner nos clients au quotidien dans leurs projets d’avenir, mais également de contribuer à rendre la finance accessible au plus grand nombre. Nos clients bénéficient chaque jour de la puissance de nos technologies et softwares, ainsi que de l’expertise de nos 5 000 collaborateurs. Nous les accompagnons dans plus de 80 pays dans le monde.

Sopra Banking Software est une filiale du groupe Sopra Steria, leader européen du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels. Avec plus de 47 000 collaborateurs, ce dernier affiche un chiffre d’affaires 2021 de €4.7 Milliards d’euros.

Pour plus d’information, retrouvez-nous sur LinkedIn, Twitter & Instagram ou visitez www.soprabanking.com