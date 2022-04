STB: Première banque, en maîtrise des charges opératoires et d'exploitation

L’année 2021 a montré de nouveau la résilience de la STB et son rebond, après la réalisation réussie des objectifs de restructuration et de transformation, érigés dans le cadre du plan de décollage 2016-2020.

Capitalisant sur ses acquis d’amélioration des agrégats d’activité et de performance, la banque a mené des mutations majeures pour soutenir ses nouveaux modèles managérial, opérationnel et relationnel intégralement orientés client et basés sur la bonne gouvernance et l’expertise de ses équipes. Et pour cause, la STB a été choisie en tant que 2ème établissement public le mieux gouverné en Tunisie par l’Association Tunisienne des Contrôleurs Publics.

Bonnes performances au titre de l’exercice 2021

Dans un contexte caractérisé par une reprise économique en dépit de nombreuses incertitudes notamment sur le plan sanitaire, la STB a affiché en 2021 un PNB de 650,6 MD, en évolution de 24,9 MD soit une hausse de 4,0% par rapport à son niveau à fin 2020 et ce, à la faveur d’une progression des produits d’exploitation bancaire (+3,1%) contre une maitrise des charges d’exploration bancaire de 2,0%.

Néanmoins, l’impact de l’évolution du coût du risque à 138,2 MD en application rigoureuse des dispositions règlementaires en la matière, a été largement limité par la baisse des frais du personnel et des charges générales d’exploitation de respectivement 14,5 et 16,2% entre décembre 2020 et décembre 2021. Ainsi, le résultat d’exploitation s’est notablement apprécié de 37,1% à 232,3 MD. La STB a terminé, de ce fait, l’année écoulée avec la meilleure évolution du secteur bancaire, en termes d’accroissement de son résultat net qui a culminé à 115,5 MD soit une hausse de 59,6%.

Sous ce même angle et côté indicateurs d’activité, la banque a clôturé l’exercice 2021 avec une progression des ressources élargies de 766 MD ou 8,4% pour atteindre un encours de 9893 MD, cette progression a été portée principalement par l’évolution des dépôts de la clientèle de 7,2% à 9048 MD.

Les concours bruts à l’économie ont affiché une avancée de 848 MD correspondant à une augmentation de 6,7% et se sont situés à 13510 MD à fin 2021 ; par ailleurs les créances sur la clientèle ont évolué de 7,2% à 9731,1 MD tandis que l’encours du portefeuille d’investissement a atteint 1258,4 MD soit une hausse par rapport à 2020 de 5,4%.

La situation de la capitalisation et de la liquidité est plus que réconfortante du fait que les capitaux propres se sont amplement consolidés, au terme de l’exercice écoulé, de 10,4% à 1215,3 MD parallèlement à l’amélioration du solde des liquidités et équivalents de liquidités de 94,6 MD.

Dans les sillages de ces performances, à fin 2021, le total actif du groupe STB s’est élevé à 13602,1 MD en hausse de 1.253,6 MD ou 10,2% par rapport à l’année précédente. Le résultat net consolidé a progressé de 60,1 MD ou 87,9% pour de se situer à 128,5 MD et ce, essentiellement sous l’effet de la contribution positive de la société mère.

La STB confirme sa position d’acteur innovant et socialement responsable

Les efforts de développement de la banque qui sera dotée d’une nouvelle stratégie, à cet effet, pour les années 2022-2026, se sont confirmés au niveau des programmes de la gouvernance et de l’organisation, des systèmes d’information et de la gestion du capital humain, outre la mise en avant d’une démarche commerciale foncièrement innovante.

La STB s’est engagée dans un processus de modernisation commerciale des espaces de vente pour accompagner les actions promotionnelles et encourager la vente en agence et aussi via les canaux digitaux. La banque a mobilisé son expertise et ses ressources pour renforcer son offre et donner jour à une nouvelle génération de produits et services.

L’utilisation de modèles analytiques et la mise en place d’une meilleure segmentation de la clientèle, ont permis un progrès dans la reconnaissance client et donc la diversification et la consolidation de la gamme de produits. Se basant sur une meilleure offre marketing et un meilleur ciblage, la STB a lancé la commercialisation d’un éventail de produits dont le pack Student conçu dans le cadre de la synergie STB /TFB et l’application DIGIEPARGNE une application de STB DIRECT.

D’un autre côté et dans le cadre de la poursuite de la mise en place d’un SI plus évolutif, la Banque s’est engagée courant l’exercice 2021 dans la finalisation de la version 2 du Global bancaire Urbanisé et la préparation de la feuille de route pour la période 2022-2023.

Sous un autre angle majeur, la RSE a continué en 2021 à s’insérer dans la continuité des engagements de la banque envers ses parties prenantes visant, ainsi, à communiquer sur les enjeux de responsabilité économique, environnementale et sociale. Conformément aux principes du Pacte Mondial, la STB a publié sa première communication sur le progrès (COP) qui a présenté les principaux indicateurs de performance et les réalisations antérieures sur les volets travail, droits de l’homme, environnement et lutte contre la corruption.

La STB a la volonté de participer activement au développement d’une économie durable, réinventée et inclusive dans laquelle toutes ses parties prenantes peuvent avoir confiance. Cette vision a été formalisée dans une politique environnementale et sociale, structurée autour de 11 engagements stratégiques ayant pour objectifs d’accompagner le développement d’une économie pérenne et de réduire l’impact environnemental tout en respectant l’éthique dans la conduite des affaires et des achats.

Une dynamique de transformation qui se poursuit…

Forte de ces acquis, la STB poursuit sa lancée de développement qui s’articule autour de plusieurs principaux axes stratégiques visant à placer la centricité client au cœur de la transformation, avec le développement de parcours digitaux lucides et personnalisés, l’arrivée à une vitesse de croisière en matière de transformation digitale à même de se conformer aux normes internationales, avec une ambition de transformer la banque en établissement totalement technologique agile et orienté client et résultats.

La STB met constamment au cœur de ses préoccupations l’accompagnement de l’évolution des modes de travail et la poursuite de sa stratégie RSE volontariste et construite avec ses propres écosystèmes.