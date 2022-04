Tunisie: L’utile et le futile

Par Riadh Zghal - Lorsqu’en 2010-2011, les gens sont sortis dans la rue scandant « emploi, liberté et dignité », personne n’a exigé une révision de la constitution ni de l’arsenal juridique dont certaines dispositions datent d’une époque longtemps révolue. Ce n’était pas l’utile et, pour le citoyen lambda en colère, c’était loin de ses soucis. Or c’est cela qui a mobilisé les acteurs politiques émergeant sur scène. La réponse attendue à la demande populaire devait être d’ordre économique, de gouvernance et de réformes libérant la parole et l’initiative entrepreneuriale.

Une telle réponse nécessite des compétences et de l’expérience en matière de gestion des affaires publiques, de stratégie, de communication favorable au développement d’une culture démocratique. Le volet juridique n’était qu’un outil qui aurait dû consister d’abord à faire un grand nettoyage des textes instituant des politiques aujourd’hui dépassées du fait de l’évolution du monde sur les plans géopolitique, technologique, économique et social. Cela aura demandé beaucoup d’intelligence pour la lecture du nouveau monde des jeunes révoltés, beaucoup de capitalisation sur les expériences accumulées par les responsables qui ont géré le pays avant la révolte et qui n’étaient pas a priori des dictateurs. Cela aura demandé un regard neuf grâce à la participation d’une nouvelle génération au jeu politique. Là résidait le cœur du problème, au lieu de s’y attaquer on s’est emmêlé les pinceaux à la périphérie des préoccupations sociales : des élections pour un conseil constitutionnel, trois années pour écrire la constitution, des changements de gouvernement à répétition non pour élaborer des politiques en réponse à la demande sociale mais pour régler des querelles politiques sans fin, puis dix ans d’une mauvaise gouvernance qui a enfoncé le pays dans des crises sociales, politiques et économiques de plus en plus graves. Et voilà qu’arrive un Président qui, jugeant le pays en péril, décide de prendre en main tous les pouvoirs et s’engage dans la déconstruction du système mis en place par ceux qui ont gouverné après 2011. Son initiative de gel du parlement le 25 juillet 2021 et de révocation du gouvernement en place a été perçue comme une délivrance par l’opinion publique. Mais il a fallu une longue attente pour qu’il se décide à nommer un nouveau gouvernement. Alors, ignorant les partis politiques, il s’est rabattu sur l’administration pour recruter nombre de ses ministres (19 sur 26 membres du gouvernement viennent de l’administration dont certains dirigent des départements stratégiques tels les finances, l’économie, les technologies de l’information et l’industrie). Il préside lui-même les conseils du gouvernement sauf exception (depuis la formation du gouvernement jusqu’au 15 mars). Rien n’est fait pour sortir le pays d’une crise qui s’amplifie jusqu’à arriver à une pénurie des produits de première nécessité. Et voilà que l’on se détourne encore une fois de la question centrale qui préoccupe le Tunisien en voie d’appauvrissement accéléré, que le Président mobilise les moyens de l’administration publique pour organiser une « consultation populaire » boudée par le peuple si l’on en juge par la très faible participation du corps électoral. Ni communication avec les médias, ni dialogue avec les organisations nationales, ni avec les partis politiques, nous voilà aux prises avec une conception de la démocratie propre au Président qu’il tente de mettre en œuvre envers et contre tous, advienne que pourra. Dix ans après le soulèvement, on retourne à la case départ du juridisme qui n’a rien résolu mais au contraire creusé la morbidité économique, sociale et environnementale si l’on en juge par les ordures gisant au sol depuis déjà 6 mois dans la seconde ville du pays !

Le schéma engagé actuellement devant sortir le pays de ce que les juristes appellent pudiquement une «dictature constitutionnelle» se déroule (ra) donc selon la seule volonté du Président : consultation populaire, révision de la constitution, référendum, élections. On efface et on recommence selon le même paradigme qui privilégie une approche juridique qui, manifestement, chiffres à l’appui, a échoué lamentablement : plus de chômage, plus de mouvements sociaux et de revendications salariales, plus d’inflation, moins de croissance, moins de productivité et d’engagement des administrateurs au travail, plus d’endettement lorsqu’on veut bien prêter à l’Etat tunisien, plus de pauvreté, des systèmes sociaux à la dérive (éducation, santé, transports)…

Comment sauver notre pays ? Sûrement pas par le retour au pouvoir d’une seule personne même si des pans entiers de la société ne croient plus en les bienfaits de la démocratie. En effet, la démocratie politique incarnée dans des élections sans accompagnement d’un progrès social ne suscite que scepticisme et tentation de recours de nouveau à la révolte. En revanche, et malgré tous les déboires du processus démocratique, il y a des acquis dont les Tunisiens n’accepteront plus de se départir malgré les tentatives de retour au pouvoir autoritaire et l’arrestation épisodique de personnes qui osent publier un post écorchant l’image « pure » du Président. Il y a lieu de croire que peu sont prêts à lâcher leur liberté d’expression car, comme le disait George Washington : «Si la liberté d’expression nous est enlevée, alors muets et silencieux, nous pouvons être conduits comme des moutons à l’abattoir.»

Il est temps aujourd’hui de se rendre à l’évidence : les problèmes sont complexes et ne peuvent être résolus par des idéologies sulfureuses et désuètes ni s’accommoder de solutions improvisées et simples. Le pays a autant besoin d’une vision stratégique que d’une démocratie délibérative. Personne n’a la solution ni n’est capable à lui seul d’en dessiner les contours. Il faut de la hauteur pour concevoir les politiques pertinentes, du savoir et du réalisme pour une lecture globale et judicieuse du contexte. Seuls l’intelligence collective, l’examen des problématiques sous leurs différents angles, grâce à la réunion des organisations nationales et autres structures de la société civile, des partis, des compétences de diverses disciplines assorties d’expérience, peuvent aider à y parvenir. Une fois la vision adoptée et bénéficiant de l’adhésion du plus grand nombre d’acteurs politiques et sociaux, il faudra des personnes engagées pour la diffuser aux différentes institutions et strates sociales, ce qui nécessite de la méthode. L’expérience des vieilles démocraties montre combien elles usent de méthodes réfléchies pour adresser des questions aussi complexes que la décentralisation ou celle des inégalités de genre.

La pandémie de Covid puis la guerre en Ukraine devront pousser à prendre conscience de la nécessité d’une approche proactive qui anticipe les difficultés à venir, comme viennent de le rappeler les dirigeants de la Banque Centrale. Il y a lieu de mobiliser toutes les énergies disponibles pour sauver le pays tant qu’il reste encore un peu de temps avant de le voir couler dans l’abîme de crises insolubles.

Riadh Zghal