Mohamed Larbi Bouguerra: Basses manœuvres pour faire oublier l’occupation de la Palestine

Profitant du terrible drame ukrainien, certains veulent éliminer des médias l’occupation sioniste de la Palestine et faire oublier le Mur de l’apartheid, l’emprisonnement arbitraire de mineurs palestiniens et l’étranglement inhumain des Gazaouis privés d’eau, d’énergie et de médicaments. Mais têtus, les faits battent en brèche et démentent ces lâches manœuvres.

Ainsi, la résistance a infligé à Israël onze victimes en cinq jours. L’action réalisée à Hadera a explosé à la figure des ministres des Affaires Etrangères arabes (Maroc, Bahrein, Emirats, Egypte) réunis à Sde Boker, ancienne résidence et tombeau maintenant de l’ancien premier chef de gouvernement israélien, David Ben Gourion. Le Jerusalem Post (31 mars 2022) se rengorge : «Le symbolisme de la réunion de quatre ministres arabes des affaires étrangères en Israël est difficile à manquer. Cela aurait été "impensable il y a seulement quelques années", a fait remarquer M. Blinken cette semaine. Le choix de Sde Boker, comme site du sommet a été une source d'inspiration et de vision pour M. Lapid, qui a cité Ben-Gourion qui a dit que "l'histoire n'est pas écrite, l'histoire est faite».

Source d’inspiration et de vision pour des responsables arabes vraiment ? « L’Histoire » a dit notre grand Ibn Khaldoun «n’est pas une collection de faits mais elle est plutôt pleine de leçons.»

Le 6 mai 2021, le quotidien Haaretz a publié des fragments du journal intime de Ben Gourion écrit entre 1948 et 1953. Des secrets ont ainsi été portés à la connaissance du public. Le chef sioniste, né en Pologne, recommandait à ses troupes – et notamment le premier chef du Mossad et du Shin Bet- de « harceler les Palestiniens » afin qu’ils de les amener à se diriger «vers l’est» et à quitter leur pays natal. Il donne des informations précises sur les viols commis par la soldatesque sioniste. Il note posément, sans la moindre condamnation : «Au Neguev, nos soldats (marocains) ont attrapé deux jeunes femmes arabes qu’ils ont violées puis assassinées.» Il appelle à surveiller les juifs maghrébins vivant dans les camps de transit ainsi que le parti communiste Maki et les autres partis d’opposition.

En défense de la Palestine

Plusieurs personnalités françaises, surtout à gauche, continuent contre vents et marées de dénoncer la politique du gouvernement israélien. Et malgré les oukazes des pro-israéliens, l’engagement pour la Palestine est une valeur à la hausse.

«Israël est le seul pays d’extrême droite ouvertement raciste qui est célébré comme une démocratie. C’est une réussite diplomatique certaine pour Israël, mais une réussite devenue discutable : les juifs américains s’éloignent à grande vitesse des pro-israéliens, les drapeaux israéliens et les collectes pour l’armée israélienne sont bannis des synagogues américaines, et c’est un sujet d’embarras pour un nombre croissant de juifs, y compris en France» explique M. le Dr Rony Brauman, natif de Jérusalem, ancien président de Médecins sans frontières, un homme qui soutient sans faille la Palestine mais déplore que la Palestine ne sera pas un enjeu lors de l’élection présidentielle française d’avril 2022 (Orient XXI, lettre du 25 mars au 1er avril 2022). Pourtant 26% des Français estiment qu’il est «justifié» de boycotter Israël. …malgré l’ignoble circulaire de Mme Alliot-Marie, ancienne amie de Ben Ali.

De son côté, à l’occasion de la Journée de la Terre du 30 mars, M. Pierre Laurent, vice-président du Sénat français (PCF) a envoyé une adresse solennelle au Président Emmanuel Macron- qui préside l’UE pour six mois- en vue de relancer une mobilisation internationale pour une paix juste et durable entre les peuples israélien et palestinien. Il souligne à l’intention de M. Macron : «Vos appels vibrants à une « Europe humaniste » comme à une « véritable puissance d’équilibre » ne peuvent se contenter de quelques déclarations officielles de diplomates exprimant leur « préoccupation » devant les dénis quotidiens des droits humains dont les Palestiniens sont les cibles. Dans cette région dont les peuples, génération après génération, sont frappés d’humiliation, d’injustices, de mépris et de domination, la persistance et l’aggravation de l’occupation et de la colonisation de la Palestine par Israël constituent un facteur aigu d’insécurité globale et de conflits. L’accélération de l’éviction illégale des Palestiniens de Jérusalem-Est et de Cisjordanie, des populations bédouines du Néguev, la poursuite des constructions massives de colonies et du blocus de Gaza, et le développement d’une politique - en Israël même - qualifiée par nombre d’instances internationales d’apartheid contre les populations arabes, rendent la situation plus insupportable chaque jour et brisent tout espoir de paix.»

Pierre Laurent a ainsi conclu son adresse en appelant à une reconnaissance de l’Etat de Palestine déjà votée par les députés français : «Ce serait l’honneur de la France, Monsieur le président de la République, de saisir l’occasion de cette présidence du Conseil de l’UE pour créer les conditions d’une initiative européenne marquante, susceptible de contribuer à relancer une mobilisation internationale pour une paix juste et durable entre les peuples israélien et palestinien : celle d’une reconnaissance – commune au plus grand nombre possible d’Etats membres et en conformité avec les résolutions des Nations unies – de l’Etat de Palestine aux côtés de l’Etat d’Israël.»

Le visage hideux d’Israël

La guerre en Ukraine a permis de mettre à jour le hideux visage d’Israël- que l’Occident ne veut absolument pas voir….ainsi d’ailleurs que les quatre pays arabes réunis récemment dans le Néguev- Gideon Levy écrivait le 16 mars dernier dans Haaretz : « Si Israël devait ouvrir ses portes aux réfugiés d'Ukraine comme le font la plupart des pays européens, il ne serait plus Israël. Faire des efforts pour absorber les réfugiés non-juifs avec compassion et sans réserve, comme le font maintenant la plupart des pays européens, irait à l'encontre de son ADN…. Chaque gouvernement se serait comporté de la sorte. C'est inscrit dans nos gènes. Nous sommes imprégnés de cette xénophobie et de cette condescendance pour tous les autres peuples avec le lait de notre mère. On ne peut donc pas attendre d'Israël qu'il agisse différemment dans une guerre à laquelle il ne participe pas. Vous ne pouvez pas attendre d'Israël qu'il agisse humainement sans être sélectif. Un pays qui agirait de la sorte ne serait pas Israël. »

Mohamed Larbi Bouguerra