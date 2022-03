Dr Mohamed Salah Ben Ammar - L'invasion de l'Ukraine: Lettre à un ami en perdition

Très Cher ami,

La solidité notre amitié n’y suffira peut-être pas, mais j’ai encore la faiblesse de croire que tout n’est pas encore perdu. Tes propos d’hier soir sur la guerre actuelle en Ukraine ont été une sorte de coup de folie, un défoulement c’est la seule explication plausible. Pardonne donc d’avance ma véhémence de ton, elle est la traduction de la haute estime que je porte à tes capacités de jugement.

Comme d’habitude nous nous sommes dits les choses, sans retenue, à coup d’arguments et de contre arguments, sauf que cette fois j’ai eu l’impression d’avoir à faire à un homme aigri et haineux. Ce n’est pas toi. Comme souvent on n’était pas d’accord, mais cette fois tes arguments m’obligent à tirer la sonnette d’alarme. Tu t'es aventuré sur le terrain des spéculations, machinations, ruses, manigances et autres conjurations, le terrain de l’interprétation tendancieuse des événements, et là il n’y avait plus moyen de dialoguer. Alors comme ça «Il ne fallait pas provoquer Poutine, il a le droit de se défendre » " Poutine serait intervenu en Ukraine pour détruire des labos militaires et empêcher ainsi les Américains de développer un nouveau Covid…», et puis «le président de l’Ukraine serait juif». N’est-ce pas ! Je n’en dirai pas plus…sur ces écarts de langage.

Tu as commencé la conversation sur la pointe des pieds en me posant des questions, ton soutien à l’invasion russe a été au début tout en nuance, j’ai failli tomber dans ton piège. Puis à t’écouter j’ai réalisé qu’à travers tes arguments pour toi la guerre était la seule solution !

Longtemps j’ai pensé que de notre vivant nous ne verrons jamais la guerre et puis comme tu le sais j’ai, en tant que médecin, été en Irak en 1991 et j’ai vécu quelques jours sous les « frappes chirurgicales américaines ». Depuis, le bruit des avions de combat, les images de colonnes de réfugiés, les destructions d’infrastructures me rappellent à quel point les souffrances des populations civiles sont intolérables. Comment le poignant désespoir des réfugiés peut-il te laisser indifférent ? L’invasion de l’Ukraine par la Russie a provoqué chez moi hébétude et colère. J’ai essayé de te rappeler l’horreur de la guerre, des morts et des millions de réfugiés mais j’avais l’impression que tu te réjouissais de l’avancée des troupes russes en Ukraine ! Tu n’avais rien contre les ukrainiens mais une sorte de pulsion destructrice t’animait.

La propagande est une arme redoutable. Nous le savons toi et moi, à chaque conflit les belligérants ne reculent devant rien pour gagner la bataille de l’opinion. La guerre de la communication est essentielle. Chacun bombarde ses mensonges. Il les diffuse à travers ses canaux. La chaîne RT France et l’agence de presse Sputnik relayent les thèses de Poutine. L'autre camp ne se prive pas de recourir aux mêmes méthodes. Un lavage de cerveaux qui à juste titre suscite ta méfiance.

Mon ami, toi le démocrate de toujours, comment peux-tu défendre un dictateur qui empoisonne ses opposants et des journalistes au plutonium ?

Permets-moi de te rappeler quelques étapes de sa carrière. Poutine est au pouvoir depuis 22 ans, grâce à des tours de passe-passe et il peut continuer à diriger la Russie jusqu’en 2036. Vladimir Poutine a été un agent du KGB avant la chute du mur, il a officié comme agent du renseignement en Allemagne de l’Est sous le pseudonyme de « l’officier Platov » puis en 1990, il revient à Saint-Pétersbourg avec le grade de lieutenant-colonel du KGB, c’est ici où il bâtira son premier réseau et le début de sa fortune. Il entre au Kremlin en 96 comme simple collaborateur, en 98 il est nommé directeur du FSB (Ex KGB). Le folklorique Eltsine lui offre le pouvoir sur un plateau. Son slogan « Tant qu’il y a Poutine, il y a La Russie » traduit sa stratégie de conquête de l’opinion en Russie. La force brute fera le reste.

La guerre est consubstantielle du pouvoir de Poutine disait un journaliste. Le 01 septembre 2004 la prise d'otages de Beslan, qui a provoqué la mort de 334 civils dont 186 enfants, lui a donné un feu vert suspect pour envahir la Tchétchénie et de détruire sa capitale Grozny et y installer un clown sanguinaire et corrompu Ramzan Kadyrov et commencer la «restauration de la Russie dans son intégralité historique». C’est à mon sens le début de la dérive. Partout dans le monde, il soutient, par les armes parfois, les pires dictateurs dans le monde, il en fait ses bras armés.

Bien sûr, j’ai entendu tes arguments : l’impérialisme occidental fait aussi des ravages et ne s’embarrasse pas de principes. La démocratie est une variable d’ajustement pour l’occident. Les USA et l’Europe font la même chose au Moyen-Orient, en Amérique centrale, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique, ils y mettent plus les formes c’est tout.

Est-ce une raison pour soutenir une guerre tout aussi impérialiste contre un pays indépendant, aux frontières reconnues internationalement ?

Mon ami toi l’humaniste, comment l’accueil réservé aux réfugiés ukrainiens en Europe a-t-il pu alimenter ta colère contre de cet Occident « raciste » ? C’est tout de même une réaction à saluer et à généraliser non ? Tu m’as parlé de Aylan Kurdi, l’enfant syrien retrouvé noyé sur une plage turque…De fait, il était impossible de rester indifférent face à ce deux poids deux mesures. Les réfugiés ukrainiens auront droit à un titre de séjour dès leur arrivée, à une autorisation de travail, ils auront même le droit de prendre le train gratuitement, les maires, qui à mieux mieux préparent des logements pour les accueillir…Mais est-ce vraiment une surprise pour toi ? Nous-mêmes n’avons-nous pas plus d’empathie envers un réfugié palestinien qu’envers un réfugié burundais au nord Kivu ? Tous les humains réagissent de la même façon.

Mon ami, toi le pacifiste, j’ai entendu tes arguments pour essayer de justifier, l'injustifiable, la guerre, la destruction et l’invasion russe. Des frontières contestées et contestables il y en a sur tous les continents et entre chaque pays ? L’échec des accords de Minsk I et II, la protection des populations russophones… ? Partant de ce type d’arguments il y aurait de quoi déclarer une guerre mondiale infinie ! Les frontières contestées et contestables il y en a sur tous les continents et entre chaque pays ?

J'entends encore cet argument pour essayer de justifier, l'injustifiable. Alexei Nikolsy le résume bien, Vladimir Poutine aime tellement l’Ukraine, le « berceau de la civilisation russe », qu’il a entrepris de la détruire.

L’explication par l’extension de l’OTAN est la thèse officielle de Moscou qui a toute évidence un certain écho auprès de l’opinion publique. Stratège avisé et prévoyant, Poutine met la main sur l’Ukraine pour l’empêcher de rejoindre l’OTAN et reconquérir la Crimée et le Donbass ? La propagande poutinienne ment, l’Alliance s’est toujours refusé d’intégrer l’Ukraine. Son soutien à l’indépendance de l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud entrent-ils dans ce cadre ? Non c’est les guerres d’un homme et d’un seul homme qui se croit plus intelligent que les autres et qui a perdu le sens de la réalité.

La rancœur et les frustrations sont de mauvaises conseillères. Je ne suis pas sourd, les plaies des humiliations sont encore vives. Je n’ai pas oublié l’invasion de l’Irak, le bombardement de la Libye, le sort réservé aux Palestiniens depuis 48, l’exploitation des richesses des pays du Sud par le nord, le risque climatique, le soutien aux régimes dictatoriaux dociles, la vente d’armes et bien d’autres injustices que les « grands démocrates » de ce monde commettent. Clairement la morale n’est que déclarations d’intention dans les relations entre états, seul le rapport de force gère leurs relations. Mais est-ce une raison pour ne pas dénoncer la guerre ? Est-ce une raison pour s’aligner derrière un dictateur corrompu ? Ce qui se passe en Ukraine est évidemment un affrontement entre deux puissances pour des intérêts économiques essentiellement. Mais comme le dit Stephen Kotkin, cette guerre relève d’une «permanence historique russe» cette insatiable et mystérieuse «volonté d’expansion» d’un pays qui est pourtant le plus vaste État de la planète et potentiellement l’un des plus riches. C’est aussi la guerre d’un homme qui «enfermé dans sa bulle de mensonges, convaincu de sa supériorité intellectuelle, n’écoute plus que ses fantasmes» met en danger la planète entière et notre région particulièrement.

J’aime à penser que ton positionnement relève d’un anti-américanisme reliquat de nos années de jeunesse. Car au-delà de la morale et des idéologies, la realpolitik nous impose d’affirmer nos convictions sans nous aligner, en tout cas pas du côté des perdants...

" L'Allemagne ne gagnera pas et ne peut pas gagner la guerre. L'ordre est donné aux militants d'entrer en relation avec les Français gaullistes en vue de conjuguer notre action clandestine. Notre soutien doit être inconditionnel." A écrit le grand Habib Bourguiba de sa prison française à ses compagnons de lutte…le 8 août 1942 au moment où la logique simpliste était de soutenir l’ennemi de mon ennemi !

Au nom de notre amitié je te demande de revenir à toi, à ton humanisme et ton sens de la justice à tes valeurs et elles sont en totale opposition à ce que fait Poutine en Ukraine.

Amicalement

Dr Mohamed Salah Ben Ammar