Un livre hommage: Abdelwahab Bouhdiba: L’enfant de Kairouan

Par Pr Sofiane Bouhdiba - Ce livre est d’abord un hommage au Professeur Abdelwahab Bouhdiba, sociologue tunisien de réputation mondiale, disparu en ce 17 décembre 2020. L’ouvrage se veut également un outil pour le chercheur ou l’étudiant en sciences humaines et sociales qui souhaite approfondir ses connaissances en matière de sociologie maghrébine.

Le livre contient deux grandes parties, à peu près équilibrées. La première, organisée autour de sept chapitres, s’apparente à une biographie détaillée – parfois romancée – de Abdelwahab Bouhdiba, suivant pas à pas son parcours depuis sa naissance sous le Protectorat à Kairouan, jusqu’à son accès à de hautes fonctions académiques à Beit al Hikma ou à l’UNESCO, en passant par la dure expérience universitaire de Janson de Sailli.

La deuxième partie du livre, également partagée en sept chapitres, est davantage orientée vers l’œuvre monumentale du sociologue tunisien. Elle examine d’une manière méthodique les principales thématiques traitées par le Professeur Abdelwahab Bouhdiba, et en particulier l’émancipation de la femme arabe, la sexualité en islam, les paradoxes de la famille nucléaire maghrébine, les perspectives de l’islam politique, et plus récemment l’histoire sociale du parfum dans le monde arabe.

Il s’agira notamment ici de mettre en valeur l’apport original de Abdelwahab Bouhdiba dans la pensée sociologique maghrébine moderne, et de réfléchir sur l’héritage qu’il lègue aux générations futures.

Des personnalités scientifiques de premier plan, telles que Gaston Bachelard, Edgar Morin, Paul Ricœur ou Sleïm Ammar, qui ont toutes à un moment ou un autre, croisé la destinée de Abdelwahab Bouhdiba, apparaitront également d’une manière éparse dans l’ouvrage.

Enfin, le lecteur trouvera tout au long des pages de ce livre quelques photographies en noir et blanc inédites du Professeur Abdelwahab Bouhdiba, issues des archives familiales.

Cet ouvrage est le 17ème livre du professeur Sofiane Bouhdiba, mais à ce jour il a toujours écrit en employant la première personne du pluriel. Il se conformait à ce que ses maîtres lui ont appris, l’idée étant de donner plus de prestige au texte. Pour la première fois, Sofiane Bouhdiba emploie ici la première personne du singulier, un « je » humble lui semblant davantage respectueux envers la personnalité de son père et mentor.

Enfant, Sofiane Bouhdiba avait découvert progressivement que son père n’était pas une personne ordinaire. Plus tard, il a compris que son grand-père était lui aussi un personnage hors du commun, un intellectuel et un humaniste, quoi que non universitaire. Il commence également à comprendre que c’est à Kairouan, dans un mystérieux quartier du nom de Bab el Qidda, que tout avait commencé.

Assurément, les sciences humaines sont une affaire de famille chez les Bouhdiba et ce, depuis le XVIIIème siècle. Suivant une longue tradition familiale, le professeur Sofiane Bouhdiba a bien tenté de suivre les pas de son père. Mais les géants ont ceci de particulier qu’une vie ne suffit pas pour faire un seul de leurs pas…

Biographie de Sofiane Bouhdiba

Sofiane Bouhdiba est Professeur de Démographie à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis. Il a enseigné dans de nombreuses universités en Europe, en Afrique et aux Etats Unis, et participé à un grand nombre de conférences internationales sur diverses thématiques liées à l’étude des populations, et notamment la mortalité.

Consultant international aux Nations Unies, spécialiste de la mortalité, il a écrit quinze livres et plusieurs dizaines d’articles scientifiques en français et en anglais, publiés dans des revues internationales.

Le Professeur Sofiane Bouhdiba est membre de nombreuses sociétés scientifiques internationales, telles que l'Association Internationale des Démographes de Langue Française (AIDELF), l’American Institute of Maghrebian Studies (AIMS), l'African Studies Centre Community (ASC), le Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences Sociales en Afrique (CODESRIA), la Population Association of America (PAA), l'Arab Council for the Social Sciences (ACSS), l’Union des Etudes de la Population Africaine (UEPA), l'Union Internationale pour l'Etude scientifique de la Population (UIESP) et l'African Studies Association (ASA).

Il est aussi le fils – et l’étudiant – du Professeur Abdelwahab Bouhdiba, sociologue ayant lui-même enseigné tout au long de sa carrière à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis.