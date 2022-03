Afif Bejaoui nommé président exécutif pour la filiale tunisienne du Groupe Bukhatir

Relancer le projet multidimensionnel Tunis Sports City et réussir ses différentes composantes, sur plus de 250 ha, dans un site exceptionnel de la banlieue nord de Tunis. Telle est la nouvelle mission confiée à Afif Bejaoui, par Bukhatir Group, déterminé à débloquer le projet. Nommé président exécutif (CEO) de la filiale tunisienne du Groupe, Bejaoui n’ignore rien l’ampleur du défi qu’il lui appartient de relever, Depuis son entrée en fonction, le 1er février dernier, il s’y investit totalement. Il ne manque pas d’atouts pour y réussir.

HEC, D.E.A. et Docteur en Management de Paris IX Dauphine, Afif Bejaoui jouit en effet d’une solide expérience au top-management de prestigieux groupes tunisiens, notamment les Groupes Chaibi, Mzabi, Chaabane et Mabrouk, où il assura les fonctions de direction générale de grands projets dans l’hôtellerie de luxe, l’industrie, la grande distribution à l’international, et le foncier retail & shopping. Une bonne pioche pour le groupe Bukhatir.

Bukhatir, fondé à Sharjah en 1974 par Abdul Rahman Bukhatir est l’un des groupes les plus influents des Émirats Arabes Unis. Durant ces 48 ans, le groupe a pu prouver son excellence, à travers un parcours orné de succès et de distinctions, en sachant diversifier ses activités. Bukhatir, présent dans 14 pays à travers le monde, emploie plus de 5000 personnes et opère dans les secteurs de la construction et des travaux publics, des technologies de l’information, de l’éducation, de la santé, du shopping et retail, de l’immobilier, du sport et des loisirs, et des services.

Tunis Sports City : un rêve possible à réaliser

Exceptionnel dans sa conception, offrant une panoplie de volets complémentaires et diversifiés qui en font toute l’originalité, le projet d’une ville sportive intégrée n’est pas impossible à réaliser. Il suffit de le reprendre sur de bonnes bases, avec un leadership affirmé doublé d’un exécutif efficace. Afif Bejaoui incarne parfaitement ce profil. Sa tâche ne sera cependant guère facile, surtout qu’il s’agit de gommer de mauvais souvenirs, de rattraper un long retard et de réunir les bonnes conditions pour la réussite du projet.



Pour mémoire, Tunis Sports City comprend différentes composantes :



Un volet sportif, offrant quatre académies de formation (football, natation, tennis et golf), aux standards internationaux, en partenariat avec de prestigieux clubs européens.

Un volet touristique composé de six hôtels de très haut standing, un parcours de golf de neuf trous, sur 53 ha, signé par l’architecte Peter Harradine, en partenariat avec The Professional Gulf Association (P.G.A.) – United Kingdom, ainsi qu’un Central Parc de 20 ha qui offrira des parcours de santé pédestres et des espaces d’animation et de loisirs.

Un volet résidentiel de standing international, ouvert sur les berges nord du lac de Tunis, sur le parcours du golf, et sur le Central Parc.

Un volet Shopping, Retail et Loisirs, avec un mall de dimension internationale, implanté sur 13 ha, et une multitude Un volet Business Zone, avec un quartier d’affaires, répondant aux dernières normes internationales de très haut standing.

Un volet animation, avec une corniche de 3 km sur bord du Lac nord, accessible au grand public, avec ses terrasses et ses composantes d’animation et de loisirs.