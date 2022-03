Ukraine : l’ATNU exprime sa vive préoccupation au sujet de la guerre et appelle à la poursuite du rapatriement des tunisiens

L’Association Tunisienne pour les Nations Unies (ATNU), qui œuvre afin de promouvoir les principes et les buts consacrés dans la Charte des Nations Unies, suit avec la plus grande inquiétude l’attaque armée de la Russie contre son voisin l’Ukraine, en contradiction avec le paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations unies disposant que «tous les membres doivent s’abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État».

L’ATNU appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la primauté du dialogue diplomatique pour résoudre les conflits, évitant ainsi de nouvelles victimes et permettant le rétablissement de la paix et de la sécurité entre les deux voisins et dans le reste du monde.

L’utilisation du droit de véto concernant une résolution adoptée au titre du chapitre VI contredit le paragraphe 3 de l’article 27 de la charte des Nations Unies qui invite « les parties à un différend à s’abstenir » lors du vote des résolutions du Conseil de sécurité.

Le respect des décisions du Conseil de sécurité implique également l’application des accords de Minsk adoptés par la résolution 2202 du Conseil de sécurité en date du 17 février 2015.

L’ATNU soutient l’appel lancé par le Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, à fournir l’appui humanitaire nécessaire aux personnes fuyant la guerre en Ukraine.

A cet égard, L’ATNU suit avec grande attention le sort des citoyens tunisiens, dont des centaines d’étudiants bloqués en Ukraine, et demande au Gouvernement de poursuivre ses efforts et de faire tout ce qui est en son pouvoir en coopération avec les gouvernements des Etats concernés, des organisations internationales et des associations de tunisiens résidents en Ukraine pour les protéger des répercussions de la guerre en Ukraine et assurer leur éloignement des zones de conflit et leur rapatriement rapide.

L’ATNU appelle également, dans ces circonstances difficiles, toutes les tunisiennes et tous les tunisiens à faire montre de la plus grande unité et solidarité nationales afin de faire face aux répercussions de la guerre et de faire prévaloir, dans le dialogue, l’intérêt suprême de la patrie.