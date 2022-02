Les imprimantes d’étiquettes couleur complètent la gamme d’étiquetage à la demande Epson

Les nouvelles ColorWorks C4000e sont des imprimantes d’étiquettes compactes de haute qualité, idéales pour les installations de bureau de nombreuses entreprises.

Epson lance deux nouvelles imprimantes d’étiquettes couleur à la demande ColorWorks C4000e. Ces modèles complètent la gamme d’imprimantes d’étiquettes couleur Epson et offrent une solution d’étiquetage en interne flexible, rapide et économique pour les entreprises de tous types et tailles.

Avec une faible empreinte au sol, la gamme ColorWorks C4000e est parfaite pour les installations de bureau des petites entreprises qui disposent d’un espace limité. Elle est idéale pour de nombreux secteurs (alimentation et boissons, produits chimiques et pharmaceutiques, billetteries...): les étiquettes de haute qualité sont imprimées en interne et à la demande, en petites et moyennes quantités.

La gamme propose des encres noires brillantes ou mates, garantissant aux utilisateurs de pouvoir créer des textes noirs nets et des images riches, quel que soit le support utilisé. Le noir mat offre un noir plus foncé sur des supports mats et une image plus riche sur les supports ordinaires. Le noir brillant permet de créer des impressions de haute qualité sur une plus large gamme de substrats, avec des résultats optimaux, du synthétique au papier glacé. Les deux modèles utilisent les mêmes encres cyan, magenta et jaune.

Conçue autour de la technologie PrecisionCore d’Epson, la série Epson C4000e permet d’imprimer des étiquettes de haute qualité en haute résolution. La fonctionnalité de correspondance colorimétrique (profil ICC et outil de concordance des tons directs) offre des résultats impressionnants et percutants. Grâce aux cartouches d’encres pigmentaires séparées, vous pouvez créer des étiquettes très détaillées, au séchage rapide et résistantes au maculage, à l’eau et au jaunissement.

Dotée d'une gamme de fonctionnalités faciles à utiliser et d'une connectivité améliorée, la gamme C4000e offre une flexibilité d'impression accrue. L'intégration et la connectivité sont facilitées grâce aux SDK pour IOS et Android (fournis par Epson) qui permettent une impression simple et intuitive sur tablette, ainsi qu'aux outils d'intégration qui proposent un guichet unique pour les données variables à la demande. Des pilotes sont disponibles pour ESC Label, Linux et Mac.

Un dongle Wi-Fi (en option) est également disponible pour imprimer depuis n’importe où à tout moment. La configuration, la maintenance et la surveillance à distance ainsi que la gestion des parcs sont facilitées par une simple interface Web.

L’imprimante possède également un grand écran LCD (2,7 pouces), ce qui le rend extrêmement facile à utiliser, et un cutter automatique facilement remplaçable par l’utilisateur, sans l’aide d’un ingénieur.

Pour une totale tranquillité d’esprit, tout est couvert par Epson - y compris la tête d’impression- tant que l’imprimante est sous garantie/CoverPlus et selon la politique d’utilisation équitable d’Epson.

« La C4000e constitue un grand pas en avant pour deux raisons », a déclaré Jacob Kallergis, responsable de la gestion des produits chez Epson Europe. « Tout d’abord, elle répond aux besoins du marché des bureaux qui recherchent une impression simple et fiable d’étiquettes de haute qualité. Ensuite, cela signifie qu’Epson est désormais en mesure d'offrir une solution d’impression d’étiquettes à la demande pour les entreprises de tous types et tailles. »

Les modèles ColorWorks CW-C4000e(Bk) et CW-C4000e(Mk) seront disponibles à partir du printemps 2022.