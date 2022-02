Etudiants West Africains: La Tunisie à la “Une” sur le Journal Le Monde

“Rafles, insultes, violences… Le traitement des étudiants subsahariens empire en Tunisie. Les associations d’étudiants et de travailleurs notent une augmentation des actes de racisme et des arrestations ciblées de personnes noires”.

Lilia Blaise - Journal Le Monde

Par Dr. Mahmoud Triki, Universitaire - Quelle honte et quel scandale pour un pays à vocation touristique et réputé pour son hospitalité. Un étudiant international est un touriste résident dans le pays d’accueil pour la durée de son programme d’études. Par ailleurs, les rentrées de devises générées par les étudiants internationaux sont fort-appréciables. A titre indicatif, selon les statistiques de l’organisme américain l’«Institute of Higher Education - IIE», pour l’année 2019, les recettes des USA en devises provenant d’étudiants internationaux étaient de l’ordre de 42 Milliards de Dollars. Par ailleurs, les étudiants internationaux sont créateurs d’un environnement multiculturel fort bénéfique aux étudiants tunisiens. Enfin, un étudiant international est un futur ambassadeur de la Tunisie dans son pays d’origine.

La Tunisie a tous les atouts pour devenir une destination éducationnelle. Son emplacement géographique en tant que trait d’union entre deux continents, l’importance de ses investissements dans l’éducation depuis l’indépendance, son capital de sympathie dans plusieurs pays africains et sa vocation touristique constituent des atouts lui permettant de développer le secteur de son enseignement supérieur et devenir l’Université de l’Afrique. Notons que le parcours universitaire est une expérience dont l’étudiant se rappelle pour la vie. Les pays développés accordent des bourses et des opportunités d’emploi pour attirer les étudiants internationaux à haut potentiel de développement. Ce fut le cas pour une étudiante tunisienne qui a été admise à la prestigieuse “Stanford University” aux Etats Unis. Pour diversifier sa population estudiantine, avoir une fille tunisienne, l’université lui a accordé une exemption totale des frais de scolarité et un emploi à temps partiel au sein de l’université pour financer ses frais de séjour.

Aux USA, la majorité des grandes universités ont un Doyen et un bureau pour les étudiants internationaux ayant pour mission (1) l’accueil des nouveaux étudiants internationaux à l’aéroport et les aider à trouver un hébergement provisoire à des conditions favorables et (2) les aider à résoudre leurs problèmes en cours de leur scolarité et leur trouver une famille américaine en tant que “famille d’accueil” qui les invite à l’occasion des fêtes et les assiste en cas de difficultés.

En universitaire ayant passé toutes mes études universitaires aux USA, et en fondateur de la South Mediterranean University (SMU), première université tunisienne organisant ses programmes en langue anglaise, la SMU a fait de la promotion de ses programmes dans différents pays parmi ses axes stratégiques de développement pour attirer des étudiants internationaux de différentes nationalités et créer un environnement multiculturel pour mieux préparer ses étudiants à réussir à l’international. A ce jour, la SMU a attiré des étudiants de 35 différentes nationalités.

Nous lançons un appel urgent aux dirigeants du Ministère de l’Intérieur à différents niveaux pour mettre fin à ces pratiques. Par ailleurs, nous invitons les dirigeants de nos institutions universitaires à promouvoir leurs programmes à l’étranger pour (1) attirer des étudiants africains et d’autres nationalités, (2) développer des programmes d’échanges d’étudiants et de professeurs avec des institutions universitaires d’autres pays développés et en voie de Développement et (3) mobiliser les structures et les moyens requis pour assurer aux étudiants internationaux le bon déroulement des études et de leur séjour en Tunisie.

Dr. Mahmoud Triki

Universitaire