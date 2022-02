Tabac: Une urgence sanitaire et environnementale!

Par Docteur Donia Gharbi Kilani - Le monde compte plus de 1.3 milliards de fumeurs dont plus de 80% vivent dans des pays aux revenus faibles ou moyens.

Annuellement, le tabagisme tue 8 millions de fumeurs, dont 1.2 millions victimes du tabagisme passif. La Tunisie compte en moyenne 13 200 décès annuels incriminés au tabagisme, représentant 20% du total des décès du pays, une estimation de 36 décès par jour. 18% incriminés au tabagisme passif ou environnemental.

Les pathologies en rapport direct avec la consommation tabagique coûtent tous les ans à la Tunisie 2 milliards de TND, soit 1.8% de son PIB.(OMS 2019). Soucieuse d'instaurer une stratégie de communication sur les méfaits du tabac, tant par sa consommation, culture, production distribution ou ses déchets et afin de valoriser, à juste titre, les bienfaits d'un sevrage tabagique précoce et orientée, insistant sur l'importance vitale d'un environnement propice à une qualité de vie saine, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a désigné en 1987, la journée du 31 mai de chaque année, comme une journée mondiale sans tabac. Le thème de l'année 2022 étant: Le tabac: une menace pour l'environnement.

Le contexte sanitaire et environnemental universel actuel, est fortement fragilisé par la pandémie de la Covid-19 et par les répercussions délétères d'un changement climatique inquiétant. Pourtant, l'industrie tabagique ne cesse de déployer des efforts pour "verdir" sa réputation et surtout ses produits, en les présentant, grâce à des campagnes publicitaires onéreuses et soigneusement élaborées, comme des produits respectueux de l'environnement et inoffensifs pour la santé, ciblant une jeunesse curieuse et facile à piéger.

Les émissions de gaz à effet de serre annuels seraient de l'ordre de 84 mégatonnes de dioxyde de carbone (CO2). Il est prouvé que l'industrie du tabac contribue directement dans le changement Climatique, en réduisant la résilience à ces modifications.

Chaque année, environ 3.5 millions d'hectares de terres sont détruits au profit de la culture du tabac, ce qui contribue dangereusement à la déforestation, et ceci essentiellement dans les nations à faibles revenus. En effet, l'abatage des forêts pour y planter du tabac provoque une dégradation des sols et leur capacité à accueillir d'autres cultures et d'autres plantes. Fragilisant et gaspillant des ressources déjà limitées et endommageant des écosystèmes fragilisés. OMS 2022.

En Tunisie, il devient urgent de mettre en route un processus de bonne gouvernance, basé sur une stratégie multisectorielle et participative, afin de développer un contexte général pour une prise en charge médicale du patient tabagique en Tunisie. Misant sur la formation continue du personnel médical et paramédical, afin de former des équipes idoines et instaurer la culture de l'écoute, de l'empathie et d'une résilience positive et pérenne. Investir dans des locaux adaptés au bon déroulement de la consultation d'aide au sevrage tabagique. La disponibilité des médicaments et la révision du coût étant une priorité.

La bonne santé et la qualité de vie étant indissociables, il me semble judicieux de penser à mettre à profit notre environnement, idéal par son climat, sa verdure, afin de développer un véritable tourisme sportif, en équipant progressivement certaines de nos villes côtières de stades de football, avec toute l'organisation nécessaire et nous positionner en Tunisie, comme une destination internationale idéale pour des entraînements et compétitions. Investir également dans un tourisme balnéaire et thermal. Offrant ainsi la chance à nos compétences de briller, à notre terre fertile de florir et à notre environnement verdoyant d'accueillir ses hôtes dans les meilleures conditions, dans notre Tunisie, "La verte"!

"Quand vous fumez une cigarette, vous brûlez littéralement des ressources là où elles sont déjà rares, des ressources dont notre propre existence dépend". Dr.Ruediger Krech

Docteur Donia Gharbi Kilani

Médecin Major de la Santé Publique

Médecin Tabacologue