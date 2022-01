La Tunisie n’a pas de pétrole mais elle a du soleil

Par Ridha Bergaoui - Le soleil est une étoile dont le rayon est plus de 100 fois le rayon de la terre soit environ 700 000 km. La température au cœur du soleil avoisine les 15 millions de degrés Celsius. La terre se trouve à environ 150 millions de kilomètres du soleil. Elle se trouve à la bonne distance, faute de quoi la vie sur terre aurait été impossible.

Sur le plan mythique et symbolique, le soleil a toujours occupé une place importante dans l’histoire de l’humanité et les religions. Symbole de puissance, les pharaons, rois et grands chefs ont été apparentés au soleil.

Depuis quelques années, les scientifiques s’intéressent au fonctionnement du soleil comme source d’énergie. La Chine travaille sur un projet de « soleil artificiel ». Il s’agit d’un réacteur nucléaire qui simule le soleil et qui permet de générer de l’énergie par fusion de noyaux d’hydrogène. Lors des derniers essais, ce « soleil artificiel » a pu atteindre la température de 70 millions de degrés Celsius pendant 17 minutes. Cette nouvelle source d’énergie semble prometteuse surtout que, contrairement à l’énergie nucléaire, elle ne laisse aucun déchet radioactif.

La Tunisie dispose de peu de ressources naturelles et de pétrole. C’est un pays où le soleil ne manque pas. Le taux d’ensoleillement est estimé à 3 000 heures/an et le soleil peut être considéré comme notre richesse principale, malheureusement encore peu connue et insuffisamment exploitée.

Importance du soleil

Le soleil est à l’origine de la vie. Tous les êtres vivants dépendent de l’alternance du rythme jour et nuit. Les animaux à sang froid, dont la température interne varie selon la température ambiante (reptiles, batraciens, poissons…), dépendent directement de l’énergie solaire qui leur apporte la lumière et la chaleur. En hiver, certains animaux sont obligés d’hiverner et de réduire leur rythme de vie.

Les activités humaines et sociales dépendent du soleil. En architecture et la construction, le choix de l’orientation des bâtiments par rapport au soleil est déterminant et conditionne la qualité de vie des habitants.

Le soleil est responsable de l’évaporation de l’eau à la surface de la terre, à l’origine de la pluie et des différents courants des masses d’air et des océans. Eau et vent sont des sources d’énergie renouvelable et écologique (hydrique et éolienne).

Le soleil n’a rien à voir avec le réchauffement climatique. Ce dernier est essentiellement d’origine anthropique suite à l’accumulation des gaz à effet de serre, conséquence de l’activité humaine.

Le soleil est une source inépuisable et gratuite de santé, de bonheur et d’énergie.

Le soleil, source de santé

Parmi les éléments nutritifs importants, la vitamine D. Cette vitamine joue un rôle important dans l’absorption du calcium et du phosphate nécessaires pour la constitution et le fonctionnement des os et des muscles. Une carence en vitamine D conduit à des problèmes du squelette comme le rachitisme, l'ostéomalacie et l'ostéoporose. La vitamine D aide également à réguler le système immunitaire.

On trouve la vitamine D dans les aliments essentiellement les graisses animales (beurre, jaune de l’œuf…). Elle est également synthétisée par la peau grâce au soleil. Une exposition (avant-bras et visage au moins) de 10 à 15 mn, deux ou trois fois par semaine, est recommandée surtout pour les personnes âgées, dont le squelette est fragilisé par l’âge. La surexposition est toutefois néfaste et peut conduire à des brulures, des insolations et cancers de la peau.

Il a été constaté que les pays les plus ensoleillés connaissent le plus de problèmes de carences de vitamine D. La raison principale est que les gens craignent les risques d’insolation et se mettent généralement à l’abris du soleil. Les parents préfèrent donner à leurs enfants de la vitamine D3 (injection ou gouttelettes) que de les exposer au soleil. Les raisons culturelles et les habitudes vestimentaires sont également en cause.

La mélanine, synthétisée au niveau de l’épiderme, donne à la peau sa couleur plus ou moins foncée. Elle agit comme un écran solaire naturel pour éviter les brulures de la peau surtout dans les pays bien ensoleillés.

Le soleil joue également un rôle bactéricide important grâce à ses rayons UV. Une exposition au soleil d’objets permet d’éliminer de nombreux germes. Les lampes UV ont été massivement utilisées comme moyen de désinfection pour lutter contre le covid-19.

Un ancien proverbe français, qui résume l’importance du soleil pour notre santé, disait « Là où le soleil entre, le médecin n’entre pas ».

Le soleil, source de bien-être et de bonheur

Le soleil a un important effet sur le moral. Le manque de soleil en hiver peut conduire à la déprime observée chez certains habitants des pays froids du Nord. Ces troubles, appelés troubles affectifs saisonniers (TAS), sont traités par la luminothérapie qui consiste à exposer les yeux à de la lumière artificielle proche de celle du soleil.

Le soleil règle notre horloge biologique interne (rythme circadien) et a une influence sur le sommeil et l’humeur. Il entraine une augmentation de la sécrétion de neurotransmetteurs (dopamine et sérotonine appelées hormones du plaisir) qui nous rendent heureux, de bonne humeur, pleins d’énergie et d’optimisme. Charles Aznavour chantait « II me semble que la misère serait moins pénible au soleil ».

Le soleil source d’énergie

Les rayons solaires comportent une partie visible qui nous permet par réflexion de voir les objets et une partie invisible dans les Infra-rouge et l’Ultra-violet. C’est la partie IR du rayonnement solaire qui est à l’origine de l’énergie thermique. Celle-ci nous apporte la chaleur et peut être utilisée directement ou transformée en courant électrique, grâce aux cellules photovoltaïques.

• Le soleil, source de chaleur

L’emplacement particulier de la Tunisie lui permet de profiter d’un soleil disponible au moins 300 jours de l’année. Cet emplacement géographique particulier confère au pays un climat méditerranéen où la température demeure douce toute l’année. Pas de gros frais de chauffage en hiver (très onéreux surtout que le prix du carburant ne cesse d’augmenter) comme dans les pays froids ni de trop fortes chaleurs (sauf jours de sirocco) en été.

Grace au soleil, le tourisme balnéaire est une richesse et une activité économique stratégique qui fait travailler directement ou indirectement une importante main d’œuvre dans l’hôtellerie, l’artisanat, les services, l’agriculture… La pandémie covid-19 et la vague de terrorisme, qu’a connue le pays et ses conséquences économiques et sociales très graves, montrent bien l’importance mais également la vulnérabilité de ce secteur.

L’énergie solaire peut être employée pour la cuisson des repas. En milieu rural, la cuisson solaire permet d’éviter la pénible corvée (confiée généralement aux femmes et aux enfants) de ramassage et de transport du bois et la destruction des zones forestières. De nombreux modèles de fours solaires, permettant une cuisson lente et douce sans aucun risque, existent et sont efficaces. L’énergie solaire peut également être employée pour le séchage de nombreux aliments (viande, tomate, piment rouge …). Des séchoirs à l’énergie solaire semi-industriels existent également et des schémas et modèles de conception peuvent être facilement téléchargés sur Internet.

• Le soleil source d’énergie photovoltaïque

Le photovoltaïque a connu un grand développement ces dernières années. Ce développement s’explique suite à l’augmentation du prix des énergies fossiles, la prise de conscience des effets néfastes de ces énergies fossiles sur l’environnement et la nécessité d’utilisation d’énergies renouvelables vertes. Il s’explique également par les grands progrès réalisés dans le domaine de la conception et la fabrication des panneaux solaires plus économiques et plus efficaces.

De nombreux pays, qui sont parfois très peu ensoleillés comme les pays nordiques, s’intéressent à l’énergie solaires et investissent dans la recherche, développement et utilisation des énergies alternatives, vertes dont l’énergie solaire.

Des centrales solaires géantes existent dans de nombreux pays. A côté de la production d’électricité, les panneaux photovoltaïques implantés dans les régions désertiques, entrainent la réduction de la température au sol et permettent de créer un microclimat favorable à la biodiversité, aux plantes, aux animaux et aux insectes. Ils permettent également d’accumuler de la vapeur d’eau et d’attirer la pluie.

• Soleil et photosynthèse

Grace à l’énergie solaire, les plantes utilisent le CO² de l’air ainsi que les éléments nutritifs contenus dans le sol pour la synthèse de la matière organique. Celle-ci représente les aliments indispensables pour tous les êtres vivants dont bien sûr l’homme. La photosynthèse permet également la production de l’oxygène nécessaire pour la vie. En consommant le CO², les plantes contribuent à réduire les gaz à effet de serre incriminés dans le réchauffement climatique.

L’importance du soleil pour l’agriculture n’est pas à démontrer. Le soleil permet la croissance des plantes et la maturation des récoltes. Les fruits et légumes provenant des pays bien ensoleillés sont généralement plus riches en éléments nutritifs et en sucres.

L’énergie solaire peut être utilisée pour la culture des algues dans des bassins d’eau à l’air libre. La plus connue des algues est la spiruline réputée et recherchée pour ses divers usages en chimie, cosmétiques ou alimentaires. Des recherches sont actuellement en cours pour l’utilisation des algues pour l’extraction de biocarburants. De nombreuses compagnies pétrolières s’y intéressent sérieusement. Un jeune chercheur tunisien a même participé à l’élaboration de biocarburants expérimenté en Malaisie sur des avions Airbus A320 et A330. De grands espoirs pour l’élaboration rentable et à grande échelle de cette nouvelle énergie verte.

Il faut préciser que les biocarburants existent et sont utilisés depuis quelques années dans de nombreux pays pour le fonctionnement de véhicules et d’engins. Ces biocarburants (biodiésel et éthanol) sont fabriqués à partir de produits agricoles pouvant être consommés par l’homme comme le maïs, le blé, la canne ou la betterave à sucre, huiles végétales… Les biocarburants représentent ainsi un sérieux concurrent à l’homme et peuvent être à l’origine de la hausse des prix des aliments et de pénuries alimentaires. L’utilisation des algues pour la production des biocarburants permet d’épargner les produits alimentaires qui connaissent une pression de plus en plus importante suite à la croissance démographique mondiale et l’amélioration du niveau de vie des habitants.

Conclusion

Le soleil joue un rôle déterminant dans la production des aliments. Il est important pour notre santé, notre moral et l’économie nationale. Dans un contexte de crise économique, de détérioration du pouvoir d’achat et avec le froid hivernal, le soleil est une bénédiction pour les classes sociales démunies. « Le soleil, l’or du pauvre » disait Natalie Clifford Barney.

Quoique l’énergie solaire commence à se développer ces dernières années en Tunisie, la croissance demeure lente et insuffisante. Des efforts doivent être déployés pour mieux exploiter ce gisement intarissable, gratuit et écologique. La Tunisie ambitionne, à l’horizon 2030, produire 30% de ses besoins électriques grâce aux énergie renouvelables essentiellement solaire.

Les nombreuses opportunités économiques et de création d’emplois qu’offre le soleil sont insuffisamment exploitées. Des encouragements et des aides doivent être octroyés aux citoyens, sociétés et organismes pour développer l’utilisation de l’énergie solaire aussi bien thermique que photovoltaïque.

Enfin, le soleil a été toujours une source d’inspiration pour les musiciens, les photographes et les artistes. « Il y a des êtres qui font d’un soleil une simple tâche jaune, mais il y a aussi qui font d’une simple tâche jaune, un véritable soleil » Pablo Picasso.

Ridha Bergaoui