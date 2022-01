Tunisie Télécom, une entreprise engagée et responsable

Pilier stratégique du développement du pays, Tunisie Télécom représente un acteur important dans le système économique et social qui ne cesse de contribuer de manière exceptionnelle à l’accroissement de produit intérieur brut de la Tunisie, à la réduction du chômage et à la stimulation de la création d’emplois. Elle constitue également la colonne vertébrale de tous les projets de digitalisation.

Fondée depuis 150 ans, TT est une société engagée et responsable qui joue un rôle moteur dans la société et contribue également à la progression de tous les domaines notamment de l’éducation par la mise en place d’un service Internet haut débit dans les différents établissements scolaires, de la culture en contribuant au financement des grands festivals tunisiens, du sport en soutenant les associations sportives et aux athlètes, et le développement, en apportant plusieurs solutions techniques aux PME.

A titre d’indication, TT représente 1.3% du PIB Tunisien en 2021 et est un contributeur annuel de plus de 500 Mdt à la trésorerie de l’Etat en termes d’impôts et de taxes. TT génère plus de 6000 postes d’emploi sans compter les emplois indirects (filiales, fournisseurs, distributeurs…).

Tunisie Telecom apporte une excellente expérience au profit des tunisiens et couvre l’ensemble des territoires, notamment les zones rurales, afin de démocratiser l’accès au numérique. TT a réussi de couvrir 94 zones blanches réparties sur 15 gouvernorats, 164 écoles et 59 centres de santé de base, ainsi que la couverture radio mobile du Sahara sur Tataouine, Kébili et aux zones frontalières.

Plus de 6 millions d’abonnés, TT a enregistré une excellente performance notamment un réseau internet mobile le plus rapide, une couverture de 95% de la population,une mise en place de first call 5G en Tunisie avec un débit de 2.2 Gbps et un réseau de 30000 KLM de fibre optique ainsi qu’une meilleure performance des services internet mobile pour les années 2019 et 2020.

Ces performances sont le fruit d’une politique d’investissement ambitieuse de Tunisie Telecom dont la valeur des investissements de TT dans ce domaine s’est élevée à une enveloppe de 629 millions de dinars au cours des trois dernières années.

De plus, TT est un employeur responsable, qui investit massivement dans la formation de ses employés et l’amélioration continue de leur conditions et rémunération avec plus de 12 millions de dinars ont été alloués aux augmentations salariales et primes en 2020.