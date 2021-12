L’Université Luiss à Rome: L’excellente opportunité pour réussir vos études, à une heure de Tunis

Vous voulez obtenir une licence, un master ou un doctorat, dans une prestigieuse université internationale, et accéder ainsi à un emploi de grand avenir ? L’Université Luiss, vous ouvre ses portes, dans la capitale italienne. Rome est toute proche, à une heure de vol de Tunis. L’Université Luiss (www.luiss.edu) offre en effet aux étudiants, y compris Tunisiens, la possibilité d’y suivre en présentiel et/ou en ligne divers cursus d’enseignement supérieur. Ils sont à présent près de 10.000 étudiants, de 85 nationalités différentes, à en avoir bénéficié avec succès.

Allant de la licence au doctorat en passant par les masters, avec des sessions exécutives pour les dirigeants d’entreprise et autres hauts cadres, le enseignement proposés sont d’une valeur unanimement reconnue. Le campus est merveilleux, le corps enseignant est de très haut niveau, les titres universitaires délivrés sont prisés, ouvrant la voie à un emploi quasi-immédiat et puis Rome reste une ville exceptionnelle que tous adorent.

Première université privée en Italie, Luiss regroupe quatre grands départements spécialisés à savoir : Economie et Finances, Business et Management, Droit et Sciences politiques. Les cours sont en anglais. Ils favorisent un enseignement théorique, enrichi d’échanges avec les enseignants, de travaux dirigés et de stages. Les performances sont remarquables : 89 % de taux de réussite, un encadrement renforcé avec un enseignant universitaire pour sept étudiants et 94% de recrutements à la sortie de chaque promotion. Un partenariat solide est scellé avec la centrale patronale Confindustria, de grandes compagnies italiennes et internationales, des institutions européennes, des cabinets d’avocats et autres.

Luiss est une université jouissant d'une excellente reconnaissance internationale, reflétée par le QS World Rankings, qui l'a classée parmi les 50 meilleures universités pour la politique et les études internationales. Aussi, elle entretient un partenariat soutenu avec 303 universités et offre la possibilité d’obtenir une double diplomation.

Le corps professoral, originaire de 15 pays différents, se compose d'un mix dynamique de professeurs universitaires et de praticiens de haut niveau, parmi des dirigeants d’entreprises, des diplomates et de grands commis de l’Etat. La réputation mondiale de l'université est également démontrée par l'impressionnante communauté d'anciens élèves qui travaillent à travers le monde à des positions élevées dans différents secteurs, ainsi que par sa population étudiante, composée de 85 nationalités.

Une expérience unique

L’une des plus grandes caractéristiques distinctives de l’Université Luiss est sans doute son modèle pédagogique. L’approche est fondée sur l'interdisciplinarité, ce qui permet aux étudiants d'avoir une vision globale pour la résolution des problèmes dans un paysage économique et d’affaires de plus en plus complexe. Cette mise en synergie de projets et de recherches, d'équipes et d'étudiants et de cours, rend l'expérience d'apprentissage de l'Université Luiss absolument unique.

Des cours en ligne innovants

Luiss a lancé une série de programmes en ligne avec une nouvelle philosophie, décrite comme "on-live". Contrairement aux cours en ligne habituels, l'expérience "on-live" est plutôt fondée sur l'équipe et centrée sur l'étudiant. La clé de la méthode est le travail d'équipe et un mélange de techniques d'enseignement qui allient flexibilité et compatibilité avec d'autres engagements tout en bénéficiant d'une évaluation continue. Dans cette double approche, les professeurs, les praticiens et les étudiants peuvent travailler en temps réel mais ont également la possibilité d'assimiler le contenu des modèles asynchrones, selon à leur propre rythme.

Un campus merveilleux dans une capitale exceptionnelle

Mais il n'y a pas que l'excellence de l'enseignement. L'Université Luiss se distingue également pars son cadre exceptionnel. N’est-elle pas installée à Rome, la Ville éternelle, avec ses 28 siècles d'histoire depuis sa fondation en 753 avant J.-C. Une capitale dynamique, attrayante par son mode de vie très apprécié par les jeunes, ses activités culturelles, ses cafés et restaurants ainsi que ses jardins.

Tout pour réussir

Il suffit d’être déterminé et assidu pour réussir à l’Université Luiss. Toutes les conditions nécessaires s’y conjuguent et favorisent votre parcours d’études. Une fois votre décision est prise pour vous inscrire, votre cursus se déroulera merveilleusement et vous vous souviendrez toujours d’avoir fait le meilleur choix.

Comment s’inscrire et combien en coûtent les frais

Commencez par aller sur le site web de l’Université :https://www.luiss.edu/. Une visite guidée vous permettra de voir le campus, et de recueillir tous les éléments utiles. Vous pouvez également, contacter d’anciens étudiants, désignés comme Ambassadeurs ainsi l’équipe internationale d’orientation. Pour les détails pratiques, vous trouverez les détails dans la rubrique : www.luiss.edu/admissions/orientation/faq. Mais, n’hésitez pas à poser des questions en remplissant un formulaire mis à votre disposition.

Buona fortuna e a presto all'Università Luiss !