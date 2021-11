Covid 19 : Vers un nouveau monde

Par Mohamed Ali El Bekri - Cela fait presque deux ans que l’on vit avec la pandémie de la Covid 19 et suivant les dernières révélations concernant l’apparition de nouvelles variantes en Afrique du Sud, encore plus contagieux et plus virulents selon certains experts, le pessimisme est de mise.

Notre pays a approché la catastrophe il y a quelques mois mais heureusement, semble t’il, on est sorti de la zone rouge et même de la zone orange, mais pour combien de temps encore, alors qu’à côté de chez nous dans certains pays européens la contagion repart à la hausse.

Notre qualité de vie a changé, fini l’insouciance hygiénique du temps passé, fini les salamalecs avec force embrassades, fini la liberté à tout-va, on est entré dans une nouvelle ère plus triste, dans une nouvelle vie qui sera plus régulée, plus dirigée qu’auparavant et le passe sanitaire en est un exemple.

La question n’est plus de savoir quand cette pandémie mondiale sera jugulée, mais qu’elle est la meilleure façon de vivre avec, la façon la plus sûre et la moins contraignante. Le combat virus / anti virus ne sera jamais terminé il pourrait même s’aggraver avec l’apparition de nouveaux types de virus encore plus virulents et surtout plus contagieux. C’est je pense l’un des sujets vitaux qui occuperont notre monde dans les prochaines années à côté d’autres non moins importants tels que le réchauffement climatique, les risques nucléaires, etc.… .

Le monde est plus en danger qu’auparavant, il faut repenser les relations internationales à la lumière des dangers qui guettent l’humanité entière. Les riches autant que les pauvres ne sont pas à l’abri des fléaux planétaires. Il faut, de plus en plus, dépasser les clichés du passé, les antagonismes religieux et les antagonismes de race. Le monde a plus besoin de paix, de développement, de solidarité entre tous les peuples pour sauvegarder notre planète, notre espèce, notre humanité.

Mohamed Ali El Bekri

Ex Inspecteur Général des Forces Armées