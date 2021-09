BIWARE accélère son développement avec une levée de fonds de 3,5 Millions de Dinars

Biware, société Tunisienne de conseil, d’intégration et d’édition de logiciels, spécialisée dans la gestion et l’analyse de la donnée vient de boucler sa première levée de fonds d’une valeur de 3,5 Millions de Dinars auprès de la CDC Gestion et de Zitouna Capital.

Cette levée de fonds symbolise une étape importante pour l’entreprise, qui a déjà 11 ans d’existence sur les marchés africain et européen, lui permettant de réaliser ainsi son plan de développement stratégique (2021 – 2026) soutenu et financé par la BERD, en partenariat avec le cabinet PROQUAL. Ce plan concerne le développement commercial, opérationnel, ainsi que l’édition de logiciels dédiés à l’analytique et l’Intelligence Artificielle.

A cette occasion, la société a organisé une cérémonie qui s’est déroulée le mercredi 22 septembre 2021 à l’hôtel Movenpick Les Berges du Lac en présence des cadres de Biware, de ses fondateurs et directeurs associés, M. Mohamed Amine Boussarsar et M. Walid Kaâbachi, et des représentants des investisseurs CDC Gestion et Zitouna Capital présidés par leurs Directeurs Généraux respectifs M. Tarak Triki et M. Mounir Fakhet.



Créée en 2011, BIWARE est une PME technologique d’une trentaine d’ingénieurs qui a pour mission d’accompagner les entreprises à créer de la valeur à partir de leurs réservoirs informationnels à des fins stratégiques, à savoir, augmenter les revenus, optimiser les coûts et réduire les pertes. Biware fournit des solutions verticalisées avec les technologies SAS® (SAS Partner) et Microsoft® (Microsoft Gold Partner) pour répondre à des problématiques métiers et assister la clientèle dans la prise de décision, comme, la connaissance et le ciblage client, la détection et gestion de la fraude et la prévision de la demande.

Biware dispose d’un portefeuille d’une cinquantaine de clients (Principalement Grandes entreprises) dans les secteurs de la finance, des télécommunications, de la grande distribution, du service et de l’énergie, sur les marchés Africain et Européen.

Ses premiers clients étaient les opérateurs de télécommunications, secteur en forte compétition, où la connaissance fine du comportement de leurs clients est un levier stratégique pour le marketing permettant de capter, augmenter les revenus et fidéliser le client. Le secteur financier et le secteur de l’énergie africains ont suivi les mêmes pas à partir de 2016.

À partir de 2018, Biware a commencé à investir massivement dans le développement de produits et accélérateurs digitaux autour du noyau analytique dans des domaines verticalisés, tel que la finance et la gestion du capital humain, pour répondre aux besoins naissants du segment de marché des petites et moyennes entreprises. Biware est convaincue qu’afin de gagner en compétitivité les entreprises doivent transformer profondément leur organisation en automatisant et en introduisant progressivement l'intelligence artificielle dans leurs processus internes et externes (clients, partenaires et fournisseurs).

Par le biais de cette levée de fonds, Biware, a pour objectif d’atteindre la taille d’une centaine d’ingénieurs et de 3 antennes africaines et européennes à horizon 2025.

