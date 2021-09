Décès d'Ezzeddine Larbi, ancien économiste à la Banque mondiale

Economiste de renom qui a longtemps exercé auprès de la Banque mondiale à Washington DC et la Banque africaine de développement, Ezzeddine Larbi est décédé mardi à Paris. Il est titulaire d'un Ph.D (Doctorat d’Etat) en économie de l'Université de Californie Los Angeles (UCLA), d'un Magistère (Master of Arts) en économie de l'Université de Minnesota et d'un diplôme de post-doctorat de l'Université de Harvard sur le leadership et l'évaluation et la gestion des projets.

Dr. Ezzeddine Larbi est consultant principal à la Banque Mondiale et à la Banque africaine de développement (BAD) où il est responsable des programmes de réformes économiques, financières, et de gouvernance notamment pour la région d’ Afrique du Nord. M. Larbi a été lead économiste à la Banque mondiale à Washington DC, où il était en charge - en étroite collaboration et coordination avec le FMI - des négociations et de la supervision de plusieurs opérations d’appui budgétaire pour les programmes de réformes économiques et financières. En détachement de la Banque mondiale, Ezzeddine Larbi était économiste en chef à la BAD où il a dirigé plusieurs missions en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne relatives aux réformes économiques et financières et de gouvernance.

M. Larbi a participé au lancement de l'Institut de financement du développement du Maghreb (IFID) à Tunis et a été Directeur des études. M. Larbi est professeur agrégé de sciences économiques. Il a enseigné l'économie à l'Université de Tunis, en particulier à la Faculté de Droit et Sciences Politiques et Economiques et à l'IHEC. Il a également été conférencier à UCLA et a animé des cours et des conférences dans plusieurs universités américaines, y compris George Washington, Virginia Tech et Johns Hopkins, ainsi qu'en Norvège, Belgique, Autriche, Algérie, Maroc et Mauritanie. M. Larbi est membre de plusieurs associations en particulier, l'Association 1818 de la Banque mondiale, l’Association des anciens diplômésde l’Université de Californie Los Angeles –UCLA-et de l’Université Harvard.

M. Larbi, auteur de plusieurs ouvrages sur les relations économiques internationales, a écrit plusieurs rapports et articles scientifiques sur la politique monétaire, le rôle des banques centrales dans les pays en développement et émergents et le séquençage des réformes économiques et financières.

M. Ezzeddine Larbi a reçu plusieurs prix, dont le «Prix d’Excellence du Président du groupe de la Banque mondiale, en reconnaissance de sa capacité exemplaire à diriger les équipes régionales de la Banque mondiale pour l’initiative d’allégement de la dette des pays pauvres très endettés PPTE ; le «Prix du mérite de la BAD» et le «Prix spécial pour les réalisations exceptionnelles de l’Harmonisation, Alignement et Coordination des bailleurs de fonds, Initiative HAC».