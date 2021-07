Le professeur Samir Marzouki élu vice-président de la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF)

Le professeur Samir Marzouki vient d''être élu vice président de la Fédération Internationale des professeurs de français. Agrégé de Lettres modernes, docteur d’Etat et professeur à l’Université de Manouba à Tunis, il est l'auteur d’une quinzaine d’ouvrages et de deux cents articles, en français et en arabe, sur la littérature française et francophone, la littérature comparée, la didactique des langues et des cultures, la langue française en Tunisie et au Maghreb, la traduction publiés en Tunisie, en France, en Belgique, aux USA, au Royaume-Uni, au Liban.

Ancien directeur de l’Ecole normale supérieure de Tunis et de l’Institut supérieur de l’éducation et de la formation continue de l’Université de Tunis, ancien directeur de l’éducation et de la formation à l’Organisation internationale de la Francophonie, ancien directeur de l'enseignement supérieur au ministère tunisien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ancien membre du conseil d'administration de l'Agence universitaire de la Francophonie, il est président de l'Association tunisienne pour la pédagogie du français et de la Commission du monde arabe de la Fédération internationale des professeurs de français, membre du conseil d'administration de cette fédération.

Parmi ses oeuvres kittéraires on citera:

• Braderie, Poèmes pour tous les goûts, un peu passés de mode, Maison tunisienne de l'édition, 1991.

• Je ne suis pas mort (poésie) Cérès, Tunis, 1996

• Le Vampire de Aïn Draham et autres contes (littérature de jeunesse), Cérès Editions, collection "Le Miroir d'encre", 2008