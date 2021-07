Hommage à Feu Nejib Berriche, ancien député, secrétaire d’État et maire de La Marsa

Vendredi 2 juillet 2021, à 22 heures du soir, le message concis qu'on recevait sur nos téléphones était cruel : Néjib Berriche ancien député, ancien maire de La Marsa et ancien secrétaire d'État au ministère de l’Équipement est décédé. Après la surprise et la consternation, une tristesse profonde nous envahissait.

Cher collègue et cher ami Nejib: Ton combat avec la maladie a été de très courte durée. Une dizaine de jours avant, tu étais parmi nous, en bonne santé et plein de vitalité. Maudit soit ce Covid19, fléau venu de contrées lointaines qui s'est abattu sur le Monde, et particulièrement sur notre Tunisie avec une férocité et une lourdeur inégalée. Plus de 15 000 morts pour une population de moins de 12 millions d'habitants, un triste record.

Jusqu’avant ce 2 juillet 2021, on comptait avec tristesse les taux de contamination et de décès. C’était pour nous une statistique macabre qu'on observait et dont on suivait l’évolution avec amertume et consternation. On ignorait que le Destin a voulu que vous en faites partie dans moins de deux semaines, malgré votre extrême précaution, l’effort soutenu et le suivi continu de l’équipe médicale du CHU de La Marsa, tout au long de cette dernière semaine fatidique du mois de juin.

Tu es parti après une carrière professionnelle et politique réussie et le sentiment du devoir accompli.

Après l'obtention de ton diplôme de l'Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage (IHEC) tu entamais un parcours riche et varié:

• Administratif tout d'abord, au sein de l'Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (l’ARRU). Une expérience que tu évoquais souvent avec grande fierté ayant côtoyé et servi sous la houlette d'un éminent cadre de la Nation, Ali Chaouch, qui vient de nous quitter il y a moins d'un an, Paix à son âme. Un homme dont l'immense culture sociale, l'humilité et la compétence étaient reconnues et appréciées de nous tous.

• Politique ensuite à plusieurs facettes plus ou moins complémentaires et enrichissantes: Ta responsabilité en tant que secrétaire général du Comité de Coordination de La Marsa, au sein du Parti « unique », le RCD, auquel incombait la charge de soutenir le combat de toute une génération poursuivant l'œuvre de reconstruction d'une Tunisie moderne tolérante et ouverte. Une Tunisie d'une dizaine de millions d'habitants, occupant une place bien plus importante que sa géographie et sa population, positionnée à fin 2010 parmi les pays émergents, surclassant brillamment des pays mieux lotis, et reflétant cette belle image, celle d’une nation qui travaille et qui avance malgré les obstacles rencontrés, les insuffisances et les errements constatés. Une image qui manque terriblement aujourd'hui.

Un parcours enrichi ensuite par l'expérience parlementaire, en tant que députe, durant laquelle vous avez contribué avec vos collègues députés de «l'ancien régime» à la discussion et la promulgation de lois qui ont été le support de cette œuvre de reconstruction et de l’avancée économique et sociale, aussi relative soit-elle, de notre pays. Des discussions au sein d’une Assemblée Nationale où la libre expression était certes “cadrée” par l’engagement «partisan» mais néanmoins diversifiée et surtout convergente et positive.

Vous avez été ensuite investi d'une mission gouvernementale en tant que secrétaire d'État au ministère de l’Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Ta contribution à ce titre, dans la définition des orientations et des choix et dans la mise en œuvre des procédures à l'échelle régionale et nationale pour optimiser l'utilisation des ressources et l'occupation du territoire est reconnues et appréciée de tous.

Dans le secteur de l'habitat, tu as contribué à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de promotion de l'habitat neuf notamment social, l'amélioration et l'entretien de l'ensemble du patrimoine immobilier existant et la requalification et l'intégration des quartiers populaires.

Tes collègues au sein du Gouvernement ont eu à ce titre l'occasion d'apprécier ton engagement, abnégation et compétence.

Mais ce serait injuste envers toi de passer sous silence ton expérience en tant que Maire de La Marsa, ville côtière de la banlieue de Tunis. De l’avis de plusieurs de tes concitoyens, ton passage a été réussi malgré la complexité de la mission à la tête d’une ville constamment sous les projecteurs, à quelques kilomètres du Palais de Carthage.

Adieu cher ami. Tu as construit ta vie lentement et sûrement avec labeur et persévérance et tu viens de la quitter avec la discrétion qu’on te connaît sans donner le moindre signal jusqu’à l’avant dernier jour de ton douloureux départ.

Tu manqueras cruellement à ta famille et tes proches mais aussi à tes amis et collègues. Les causes sont multiples mais la Mort est «une». À toi, à ceux qui nous ont quitté, parmi les grandes figures que nous avons connues, côtoyées et appréciées, Docteur Hamed Karoui, Ali Chaouch, Lazhar Bououni, Slah Maouia, Moncer Rouissi et bien d'autres, mais aussi à ceux et celles de nos concitoyens et concitoyennes qui n'ont pu résister à ce fléau, il n'y a que ces versets du noble Coran pour nous apaiser et adoucir notre peine et notre souffrance.

. بسم الله الرحمان الرحيم: يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم وان لله وان اليه راجعون

Tes amis et tes collègues