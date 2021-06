Hommage au Pr Houcine Khattali, spécialiste de la lutte contre la désertification

Par Ridha Bergaoui - Professeur Houcine Khattali, spécialiste international de l’érémologie (science qui étudie les déserts et les processus de désertification) et Directeur Général l’Institut des Régions Arides de Médenine (IRA), nous a quittés le 16 juin 2021.

Après ses études primaires, Houcine Khattali obtint son baccalauréat au Lycée de Médenine et accéda à la Faculté des lettres et des Sciences Humaines de Tunis où il a eu sa maitrise en 1977.

Il poursuivit ses études à l’Université de Paris I- Panthéon Sorbonne où il a soutenu en 1981 sa thèse de troisième cycle, intitulée « Recherches situationnelles sur la désertification, dynamique de l'érosion éolienne dans la Djeffara tunisienne ». En 1996 il obtint son doctorat d’Etat de la Faculté des Sciences Agronomiques et Biologiques Appliquées de l'Université de Gand (Belgique) après avoir soutenu sa thèse portant sur l’érosion éolienne en Tunisie aride et désertique et les moyens de lutte.

Dés 1978, Professeur Khattali a rejoint l’équipe d’enseignants-chercheurs de l’IRA de Médenine et mena ses recherches dans le domaine de l’érosion éolienne et la lutte contre la désertification. Il accéda en 1996 au poste de Directeur Général et Président du conseil d’administration et en 2002 au titre de Professeur de l’Enseignement Supérieur Agricole.

A côté de ses charges administratives de direction et de gestion de l’IRA, Houcine Khattali n’a jamais failli à ses responsabilités d’enseignement, d’encadrement et de recherche. Il a enseigné à l’IRA, la Faculté des Sciences de Sfax et l’Institut National Agronomique de Tunis. Il donna de nombreuses conférences internationales dans sa spécialité. Il a encadré de nombreuses thèses de doctorat et de master. Il est l’auteur de nombreuses publications scientifiques dans des revues internationales.

Professeur Khattali a réalisé des expertises et des consultations internationales dans le cadre du réseau MED-CAMPUS, l’Académie des Sciences du Tiers Monde, le projet Ceinture verte des pays de l’Afrique du Nord, le projet RAB/FAO/PNUD. ..

Il a été membre, de nombreuses fois, des jurys de recrutement des enseignants du supérieur agricole. En juillet 1999, il a obtenu l’Ordre National du mérite au titre du secteur de l’éducation et des Sciences.

Son œuvre et sa grande fierté, c’est l’IRA de Médenine. D’un simple institut de recherche, avec peu de moyens humains et matériel, Professeur Khattali en a fait un vrai minaret des sciences de la désertification qui rayonne non seulement sur tout le sud tunisien mais également au niveau africain et international. Il a tissé des relations de coopération avec de nombreuses institutions universitaires et de recherche dont l’Université Tottori du Japon, l’université de Lenzho de Chine, l’ICARDA en Syrie et l’IRD en France. Il a signé plus de 70 conventions de collaboration avec des institutions et organisations internationales prestigieuses. L’IRA reçoit régulièrement des étudiants de nombreuses institutions universitaires et des stagiaires de Tunisie et de plus de 30 nationalités différentes.

L’IRA est de nos jours un grand complexe universitaire comprenant cinq laboratoires de recherche (désertification, agriculture des régions arides, environnement désertique, élevage et économie sociale des zones désertiques) animés par des équipes spécialisés de recherche de haut niveau , une pépinière d’entreprises, un technopole et un centre d’affaires. A part le siège principal de Medenine, l’IRA comporte quatre centres régionaux : Gabes, Kébili, Tataouine et Ben Guerdane. Il dispose d’un campus universitaire avec une infrastructure complète d’hébergement et d’accueil et d’un réseau ultra moderne de télécommunications par fibres optiques reliant tous les bâtiments de l’IRA ainsi que les centres régionaux.

Professeur Houcine Khattali, toujours humble et modeste est parti très discrètement sans faire de bruit. Il fut enterré le lendemain dans son village natal, El Mouensa – Zarzis, dans l’intimité, en présence de ses proches et ses amis.

Il a laissé derrière lui dans la tristesse une famille, des amis et des collègues qui l’ont aimé et apprécié pour ses compétences scientifiques et surtout pour ses grandes qualités humaines. Son honnêteté, sa loyauté, sa générosité et son empathie l’ont fait aimé par tous ceux qui l’ont côtoyé et approché. Sa disparition représente une grosse perte pour l’IRA, sa région, la Tunisie et toute la communauté scientifique.

Repose en paix cher ami, on ne t’oubliera pas. Les grands ne meurent jamais. Ton nom restera gravé pour toujours sur chaque pierre de chaque bâtisse de l’IRA et chaque arbre et plante que tu as semée dans ses jardins. « C’est à l’œuvre qu’on reconnait l’artiste » Jean de La Fontaine.

Ridha Bergaoui