Loi de finance complémentaire, demande au FMI, la mer oubliée et l'hégominie d'Ennahdha selon Abbou, au sommaire de Leaders Magazine de ce mois

Décrypter ce qui se passe et anticiper ce qui s’annonce : Leaders Magazine de ce mois de juillet foisonne d’analyses et de révélations. La mer, la dominance d’Ennahdha sur le paysage politique et ses pratiques, avec des exemples frappants rapportés par Mohamed Abbou, les retards pris dans la loi de finance complémentaire et la requête au FMI sont au sommaire. Tout comme les changements en Algérie. Mais, aussi un hommage à Hichem Djaït par son compagnon de route Ammar Mahjoubi. Un numéro, dense, varié, attractif, à lire.

Les trésors négligés

La Tunisie peut-elle se permettre le grand luxe à tourner le dos, aujourd’hui encore, à la mer ? Après les phosphates, et le pétrole, c’est un immense gisement de richesses dont elle se prive. Pourquoi ? Comment se rattraper. L’ancienne ministre, Asma Sehiri Laabidi, est chargée d’installer et déployer le tout nouveau secrétariat général aux Affaires maritimes, placé auprès du chef du Gouvernement. Quelles sont ses attributions, les ressources mises à sa disposition et sa stratégie ? Un dossier complet qui traite à la fois de l’univers marin, de la pêche, du littoral, du transport maritime et de grands intérêts de la Tunisie…

La bombe à retardement de Mohamed Abbou

Comment Moncef Marzouki avait rédigé sa lettre démission après l’extradition en juin 2012 de Baghdadi Mahmoudi ? Pourquoi avait-il demandé le limogeage des ministres de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi et, des Affaires étrangères, Rafik Abdessalem ? En vain. Elyès Fakhfakh, pris de doutes a failli jeter l’éponge avant de former son gouvernement. Ennahdha a toujours refusé de confier les ministères de l’Intérieur et de la Justice au CPR, puis à Ettayar. Comment se faisait la levée de fonds contre impunité par le parti islamiste et Nidaa… Mohamed Abbou s’est finalement résolu à livrer son témoignage de ses furtifs passages au gouvernement, en 2012, puis en 2020. Entre aveux, révélations et accusations portées contre Ennahdha, il a consigné ses mémoires dans un livre au titre révélateur de A contre-courant. Leaders en publie de bonnes feuilles traduites en français.

Retard à l’allumage à la Kasbah

A ce jour, ni la loi de finance complémentaire a été bouclée et soumise à l’ARP, ni la requête officielle chiffrée, n’est transmise à-au FMI. Pourquoi ? Quel est le time-line escompté par le gouvernement ? Coulisses et révélations.

Djaït, la pensée autrement

Hichem Djaït nous manquera terriblement. Hommage, par un ami et collègue de longue date, Ammar Mahjoubi et lecture de son dernier ouvrage par Hédi Dhoukar.

Leaders N°122 Juillet 2021

Sommaire

Opinion

• Quel retour sur investissement dans les Instances Constitutionnelles Indépendantes pour la gouvernance et pour la nation ?

Par Riadh Zghal

En couverture

• La Tunisie face à la mer

• La Saison Bleue, un engagement et des actions pour une Méditerranée durable

Par Rym Benzina

• Mohamed Abbou : ِntre aveux, révélations et accusations

Nation

• La première salle de cathétérisme au service de cardiologie pédiatrique de l’hôpital la Rabta de Tunis inaugurée

Chronique

• Un pays ingouvernable ou «irréformé»?

Par Habib Touhami

International

• Du rôle de «l’Algérie nouvelle» de Tebboune dans son voisinage

Par Mohamed Ibrahim Hsairi

Société

• La villégiature au temps des beys

Par Mohamed El Aziz Ben Achour

• Aux origines de la Nahda: L’Expédition d’Égypte (1798-1801)

Par Abdelaziz Kacem

• L’«Histoire Auguste» et «la Vie de Septime Sévère»

Par Ammar Mahjoubi

• L’invitation à réfléchir de Hichem Djaït

Par Hédi Dhoukar

• In memoriam Hichem Djaït

Par Ammar Mahjoubi

• Mélanges d’Histoire ancienne, de Ammar Mahjoubi

Par le Professeur Houcine Jaïdi

• L’impossible débat : l’héritage des femmes en islam

Par Rafik Darragi

• Ridha Hamza : un grand serviteur de la Tunisie part en silence

Par Mohamed Hedi Zaiem

Billet

• Peut-on encore sauver la révolution du 14 Janvier ?

Par Hédi Béhi