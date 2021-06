QNB Sponsor Gold de la 22ème Edition du Forum International du Magazine L’Économiste Maghrébin

Le Groupe QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique a participé pour la sixième année consécutive en sa qualité de Gold Sponsor à la 22ème édition du Forum International organisé par le Magazine del'Economiste Maghrébin sur le thème: «Quelle nouvelle Tunisie dans le nouveau monde qui se dessine» qui s’est tenu les 16 et 17 juin 2021 à Tunis.

Cette participation s'inscrit dans le cadre de l’implication du Groupe dans les programmes et les initiatives de partenariats ciblant le développement durable et l’instauration de barres effectives de communication avec tous les secteurs de la société, considéré indissociable de la stratégie du Groupe et de sa mission visant à assurer le développement durable dans les pays où il opère.

Après le succès remarquable qu’a connu le forum au cours des années précédentes, l'édition de cette année, qui a réuni des décideurs politiques, économiques et experts de renommée mondiale et de représentants d'organisations gouvernementales, a débattuun certain nombre de thèmes importants portant sur la compétitivité à la lumière des changements climatiques.

Dans le cadre de ce forum, M. Lotfi Debbabi, Directeur Général de QNB Tunisie, a présenté une communicationsur le nouveau rôle des banques à la lumière des changements mondiaux et climatiques, dans laquelle il a souligné l'importance du passage au numérique dans le cadre de la nouvelle dimension des institutions bancaires.

Il est à noter que la banque est présente sur 12 gouvernorats et dispose d'un réseau de 34 agences dont deux agences QNB First et 3 centres d’affaires pour les Entreprises.

Le Groupe QNB qui emploie plus de 27.000 collaborateurs dans le monde, est présent par le biais de ses filiales et succursales dans plus de 31 pays répartis sur trois continents, offrant les services bancaires les plus développés à ses clients à travers 1000 implantations et 4400 distributeurs automatiques de billets.