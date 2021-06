Inauguration de la première salle de cathétérisme au service de cardiologie pédiatrique de l’hôpital la Rabta de Tunis

Le service de cardiologie pédiatrique de l’hôpital la Rabta (Tunis) a inauguré vendredi 11 juin 2021, la première salle en Tunisie de cathétérisme pour enfants. D’une valeur de 2.5 Millions de Dinars, elle a été offerte par le Groupe hospitalier Italien San Donato et Kamel Ghribi.

L’inauguration a été marquée par la présence du ministre de la Santé, M. Faouzi Mehdi, de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, M. Lorenzo Fanara, le représentant du Groupe San Donato M. Marwen Okbi, le Professeur Alessandro Frigiola, directeur de la chirurgie cardiaque pédiatrique et congénitale adulte, le doyen de la faculté de médecine Pr Jouini, le PDG de la CNAM M. Habib Toumi et la présidente de l’association One Day one Dream Dorra Garali.

Le Ministre de la santé s’est dit heureux d'inaugurer cette salle dont le coût d’acquisition a été généreusement supporté par le Gruppo San Donato.

A cette occasion, je me fais l’agréable devoir de rendre hommage aux efforts considérables consentis par les équipes du service de cardiologie pédiatrique de l'hôpital la Rabta de Tunis et de sa cheffe de service Dr Fatma Ouarda. Cette salle n’aurait jamais vu le jour sans le soutien infaillible du Groupe San Donato et GK Investment Holding, et à leurs têtes Dr. Kamel Ghribi. L’expression de ma gratitude s’adresse également au Docteur Francesco Galli, au professeur Alessandro Frigiola, au docteur Federico chiodi et au docteur Nadia Bousaidi, qui nous ont fait l’amitié de se déplacer à Tunis pour assister à cet événement qui donne un sens profond à l’engagement de l’Italie en faveur de l’un partenariat sanitaire et solidaire. »

De son côté l’Ambassadeur d’Italie en Tunisie, Lorenzo Fanara, a indiqué : “Dans ce cadre exceptionnel de crise pandémique mondiale, nous sommes heureux de voir que la Tunisie et l’Italie restent unis pour surmonter cette situation. Les enfants ne pouvant plus se déplacer pour effectuer leurs interventions, l’inauguration de cette salle de cathétérisme arrive ainsi au moment idéal. Nous ne pouvons qu’être reconnaissants de l’effort fourni par les équipes de l'Hôpital et leurs homologues italiens.”

Pour sa part, le représentant du groupe San Donato, Marwen Okbi a déclaré: “ Je suis ému par la solidarité et la fraternité de nos deux pays. San Donato est toujours là pour guérir les enfants tunisiens et accompagner les équipes médicales dans leurs projets”.

Il a également rappelé « qu’Ayant fait de ce projet un combat personnel, Kamel Ghribi, Président de GK Investment Holding Group et Vice-président du Groupe Hospitalier San Donato, a accompagné les équipes du service, du financement à l’inauguration de cette salle. »

Le représentant de la fondation San Donato a réitéré la volonté du groupe à rendre plus paisible la vie de ces jeunes patients et de leurs familles.

Quant au docteur Fatma Ouarda Torjeman, Cheffe du service de cardiologie pédiatrique à l'hôpital La Rabta de Tunis, elle a souligné que “sans l’investissement de toutes ces parties prenantes, les jeunes patients auront encore été obligés d’attendre et ainsi mettre leurs vies en danger. Aujourd’hui, nous sommes finalement capables de sauver des vies et de diagnostiquer des maladies avant qu’il ne soit trop tard. Je tiens personnellement à remercier toute personne ou organisme qui nous a accueilli et qui a cru en ce projet et en son importance.”

Docteur Fatma Ouarda Torjeman a salué les membres de son équipe notamment Pr Hela Masaad et Pr Hakim Kaouther.



Pour atteindre cet objectif, les équipes médicales ont été accompagnées par l’association One Day One Dream présidée par Dorra Garali, mais également par le professeur Alessandro Frigiola, directeur de la chirurgie cardiaque pédiatrique et congénitale adulte de l'IRCCS Policlinico San Donato di Milano.