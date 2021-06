QNB et VTB Capital Investments signent un accord en marge de SPIEF

Le groupe QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique, a signé un protocole d'accord avec VTB Capital Investments, basé à Moscou, le plus grand gestionnaire d'actifs russe avec plus de 50 milliards de dollars d'actifs sous gestion, qui fait partie du groupe VTB, la deuxième plus grande institution financière de Russie, en marge de leur participation au 24ème Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF).

Executive General Manager - CBO du Groupe QNB, Mr. Yousef Al Neama, a signé le protocole d'accord de partenariat commercial, tandis que le PDG de VTB Capital Investments, M. Vladimir Potapov, l'a signé du côté russe. D'autres hauts cadres représentants les deux partiesont assisté à la cérémonie.

Le protocole d'accord avait pour objectif de développer les opportunités d'affaires entre les deux parties, leur permettant mutuellement de mener diverses activités de gestion d'investissements et de conseil sur les marchés decrédits, des actions et de l'immobilier.

En vertu de cet accord, QNB et VTB lanceront en partenariat un fonds qatari et un fonds russe afin d'attirer les capitaux étrangers sur les deux marchés et mettre en place une panoplie d'offres pour les investisseurs internationaux.

Il convient de préciser que QNB jouit d'une solide expertise en matière de gestion d'actifs et de patrimoine, et que son équipe de professionnels a œuvré avec succès au développement d'une plateforme pionnière en matière d'instruments d’investissement couvrant les actions, les obligations, les produits structurés, l'immobilier et les matières premières.

Le Groupe est présent par le biais de ses filiales et succursales dans 31 pays répartis sur trois continents, offrant une gamme complète de produits et services et dispose de 27,000 collaborateurs répartis sur 1,000 sites et 4,400 distributeurs automatiques de billets.

Vladimir Potapov, PDG de VTB Capital Investments et premier vice-président de VTB, a déclaré

«Nous nous employons à créer les opportunités les plus attrayantes qui répondent aux besoins de nos clients, notamment à travers la diversification des investissements par zone géographique, et nous sommes convaincus qu'un fonds dédié aux investissements au sein de l'économie qatarie sera particulièrement apprécié. Nous envisageonségalement utiliser notre expertise sur les marchés de la dette, des capitaux propres et de l'immobilier en Russie afin d'attirer des financements internationaux pour le développement de l'économie de notre pays. Je suis certain que notre coopération avec QNB profitera à la fois à l'économie russe, à la classe émergente d'investisseurs russes et au marché des investissements de détail de notre pays en général.»

À titre de référence

VTB Capital Investments, est la plus grande plateforme d'investissement en Russie.Créée en 2018, elle touche à plusieurs domaines : sociétés de gestion pour les investisseurs russes et internationaux, services de courtage pour les clients particuliers, les entreprises et les investisseurs institutionnels, et service aux particuliers sur le marché du Forex. Elle propose une panoplie complète de services d'investissement pour de nombreux investisseurs: particuliers, UHNWI, investisseurs institutionnels russes ainsi qu’internationaux.

Le volume des actifs des clients de VTB Capital Investments - 3,9 trillions de roubles, a progressé de 15% depuis le début de l'année, tandis que les actifs des particuliers ont augmenté de 21,8% et atteint 2,2 trillions de roubles.Les actifs des clients-entreprises ont augmenté de 7,8% à 1,7 trillions de roubles. Le chiffre d'affaires total du commerce pour les 4 premiers mois de 2021 a dépassé 12 trillions de roubles, soit 2 fois plus que celui réalisédurant les 4 premiers mois de 2020. Le développement d'une plateforme d'investissement numérique constitue un axe particulier de l'activité. La clientèle compte plus de 1,5 million de personnes. Le chiffre d'affaires commercial global pour les 4 premiers mois de 2021 a dépassé 12 000 milliards de roubles, soit 2 fois plus que celui réalisé durant les 4 premiers mois de 2020. L'une des priorités de cette activité est le développement d'une plateforme d'investissement numérique.

L’application mobile VTB My Investments, offre une assistance en ligne pour un maximum de types de placements, ce qui représente un avantage concurrentiel et une valeur ajoutée pour le client (IPO, SPO, placement d'obligations, d'obligations structurées et de fonds propres).

VTB My Investments est reconnue généralement par divers sondages comme étant la meilleure application d'investissement sur le marché russe. Aujourd'hui, elle offre non seulement l'accès à plus de 10 000 instruments différents dans 33 bourses de valeurs internationales, mais aussi des analyses de haute qualité, des informations et des propositionsd'investissement.

Le nombre d'utilisateurs recourant quotidiennement à l'application a augmenté d'un tiers depuis le début de l'année et dépasse les 300 000. Chaque jour, environ 1 million de transactions sont réalisées via l'application mobile, dont le chiffre d'affaires excède régulièrement les 100 milliards de roubles par jour.