Amel Jebari Mdini, née en avril 1959 à l’Ariana, mère de 4 enfants.

Elle a eu un cursus universitaire au cycle supérieur à l’Ecole Nationale d’Administration à Tunis sanctionné par un diplôme de troisième cycle en Economie (équivalent d’un mastère) impliquant rigueur et démarche rationnelle.

Après 35 ans d’expérience dans le secteur public, elle a entamé depuis 2020 une nouvelle expérience dans le secteur privé enlançant mon propre projet «AJM CONSULTING» pour mettre mes connaissances et mon expérience à la disposition d’autres entités (les PME surtout).

Elle a le privilège d’avoir une expérience très diversifiée, qui a forgé sa personnalité. Cette expérience concerne les domaines du contrôle et de l’audit (contrôleur général et chef du contrôle Général des finances), la gestion (Secrétaire Général du Ministère des Finances, DGA de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et Directeur Général de CDC Gestion) et le capital investissement (gestion de fonds d’investissements à la CDCG) ce qui lui a permis d’avoir une vision globale des institutions et de l’administration.

Son expérience professionnelle s’est enrichie grâce aux activités suivantes :

• La représentation de l’Etat dans le conseil d’administration de plusieurs entreprises publiques exerçants dans différents secteurs (BH Bank, STB, SODEPS, RNTA, Hôpital Aziza OTHMANA). Actuellement elle est présidente du Conseil d’Administration de la STB Bank après avoir été présidente du Conseil d’Administration de la BH Bank.

• Enseignement et encadrement des travaux de fin d’étude à l’ENA ce qui lui a permis de garder le contact avec le milieu de l’enseignement pour une certaine période.

• Réalisations de missions avec des organismes internationaux ou régionaux comme la Banque Mondiale, le programme Alimentaire Mondial et la ligue Arabe.

Biographie détaillé

État civil

Prénom et Nom Amel Jebari ep Mdini

Nationalité : Tunisienne

Date et lieu de naissance :12 avril 1959 à Tunis

État Civil : mariée

Expérience professionnelle

Gérante société AJM consulting :25 mars 2020

Assistance aux entreprises dans divers domaines : création, organisation, manuel de procédures, levée de fonds, préparation dossiers d’appels d’offres et formation…

• Mission avec Expertise France sur l’évaluation de la préparation et de l’exécution du budget Tunisien selon la nouvelle loi organique du budget par objectifs (évaluation au niveau de 10 ministères, identification des pré requis pour le fonctionnement efficace des macro-processus élaboration et exécution du budget et revue des canevas du PAP et du RAP (décembre 2020-mars 2021).

• Assistance société de gestion

• Mission en cour avec expertise France sur l’évaluation du contenu des documents de performance (PAP et RAP°

Directeur Général par intérim de la BH Bank :’juillet – aout 2019)

Caisse de Dépôts et Consignations-Gestion : Directeur Général (Mai 2015 – Avril 2019)

• Gestion de quatre fonds « fonds de développement régional d’un montant de 50MDT » « CDC croissance 1 d’un montant de 50 millions de DT », « fonds de développement régional 2 d’un montant de 50MDT » et fonds CDC Amorçage qui est en phase de levée de fonds :

- Préparation de la documentation juridique des Fonds (règlement intérieur et prospectus.

- Levée de fonds auprès des institutionnels publics et privés.

- Supervision et suivi de l’étude des dossiers d’investissement à présenter aux comités, d’investissement, de la documentation juridique nécessaire pour la mise en place des projets approuvés, et le suivi des entreprises dans le portefeuille

• Supervision de la gestion administrative et financière de l’entreprise et des reportings au CMF et aux souscripteurs aux FCPR.

• Supervision et contribution active pour:

- L’élaboration des manuels de procédures (métier, support et blanchiment d’argent)

- Système d’information métier

- Cartographie des risques

- Système d’évaluation du personnel

Caisse de Dépôts et Consignations : Directeur Général Adjoint (février 2012 -avril 2015)

• Supervision des activités administratives et financières (gestion des ressources humaines gestion financière, approvisionnement, traitement des questions juridiques …)

• Supervision des activités métiers (Supervision des études des projets d’investissements et des participations dans les fonds d’investissement et suivi de leurs réalisations (Private Equity)…)

Ministère des Finances: Secrétaire Général du Ministère des Finances (Octobre 2009 –janvier 2012)

Supervision et suivi essentiellement :

• De la gestion administrative et financière du ministère

• De l’activité des directions techniques (impôt comptabilité, douane)

• De la réalisation des projets de coopération avec les organismes internationaux

Contrôle général des finances: Chef du Contrôle Général des finances (mai 2008 – septembre 2009).

Programmation de l’activité de l’institution et supervision et suivi des missions de contrôle, de suivi et d’évaluation réalisées par les équipes du CGF

Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier : Chargée de mission (janvier 2000-septembre 2009)

• Mission de coordination et de suivi des travaux de contrôle réalisés par les différentes structures (la cours des comptes, le Contrôle général des finances, le Contrôle général des services publics, le Contrôle général du domaine de l’ Etat et les inspections départementales )

Contrôle général des finances: Contrôleur Général des Finances depuis avril 1998 et Contrôleur des finances (1ère classe/ juin 1993, 2ème classe/ juin 1989, 3ème classe/ juillet 1985):

• Missions de contrôle approfondi de la gestion de diverses structures (entreprises publiques, établissements publics, administrations, associations…)

• Missions d’évaluation

• Missions d’audit des comptes des projets financés par des ressources extérieures (Banque Mondiale, BAD…)

Autres missions

A l’international

• Participation en tant que consultant de la Banque Mondiale pour la réalisation d’un manuel de contrôle financier au Ministère des finances (Egypte) (2013-2014)

• Participation à l’audit des états financiers de la Ligue arabe (2010)

• Réalisation d’une mission à Djibouti concernant les corps de contrôle et la coordination entre eux (mission financée par la Banque Mondiale)

En Tunisie

• Chef de projet du jumelage relatif à l’administration fiscale avec l’Union Européenne (fin 2009 et 2010) pour la partie tunisienne.

• Chef de projet relatif au budget par objectifs (Ministère des Finances ; 2011-début 2012) pour la partie tunisienne.

• Chef du projet de simplification des procédures du ministère des finances (volets impôts et douane) (2012)

• Contrôleur d’état de « l’Office national de la famille et de la population et de « l’hôpital Mongi Slim La Marsa »

• Membre représentant la CDC au conseil d’administration de:

- CDC Gestion (depuis 2013)

- Syaha capital ( 2014 2016)

• Membre représentant la CDC dans les comités d’investissement des fonds d’investissements suivants :

- Fonds themar : fonds généraliste, islamique (2012- 2018)

- Fonds régional : fonds généraliste dédié aux PME dans les zones de développement régional

• Membre représentant les participants publics au Conseil d’Administration de la BH Bank à partir du 16 Avril 2015 jusqu'à avril 2021, et présidente du conseil de la même banque de décembre 2015 à avril 2021.

• Membre du comité de crédit à la BH bank du 16 Avril 2015 au 31-12-2016.

• Membre du comité d’audit de la BH bank de Janvier 2017 à avril 2021.

• Membre représentant le Ministère des finances au Conseil d’Administration de :

- Société Tunisienne de Banque de mai 2011 à fin Mars 2015

- SODEPS (juin 2008 –avril 2011)

- Régie Nationale des Tabacs (mars 2010 – Mars 2012)

- Hôpital Aziza Othmana en 1999

• Membre du conseil d’administration et du comité d’audit de la STB depuis 2011 jusqu'à mars 2015.

• Membre permanent représentant le Ministère des Finances à la Chambre de Discipline de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie jusqu'à janvier 2000

• Elaboration d’un manuel de procédures cantines scolaire :PAM Tunisie(2020)

• Chef de file pour l’élaboration:

- Du guide de vérification des projets financés par des ressources extérieures (contrôle général des finances)

- Du guide de gestion administrative et financière des associations

- Du guide d’évaluation pour les corps de contrôle

• Participation dans l’élaboration d’autres guides de contrôle (ambassade, recettes des finances)

• Enseignement d’un cours sur l’évaluation dans le secteur public à l’École Nationale d’Administration (2008 ,2009 et 2015)

• Elaboration d’un manuel de procédure sur le blanchiment d’argent pour une société de capital investissement (2020).

• Elaboration d’un cahier des charges pour la mise en place d’un système d’information pour deux sociétés de capital investissement (2018 et 2020)

Activité associative

• Vice-présidente de l’ATIC (2017-2019)

• Présidente de la commission juridique de l’Atic (contribution active dans l’étude des textes relatifs au capital investissement et les lois de finances, présentations de recommandations pour l’amélioration du cadre législatif et élaboration d’un manuel sur le blanchiment d’argent adapté à l’activité des sociétés de gestion.

• Membre du bureau de l’association « Forum Ibn Khaldoun (think-thank) à partir de 2017

Diplômes

• Diplôme du cycle supérieur de l’École Nationale d’Administration (Février 1985)

• Diplôme du cycle moyen de l’École Nationale d’Administration (Juin 1982)

• Baccalauréat math-sciences (Juin 1979)

Autres formations

• Formation sur divers volets de la gestion bancaire (2020)

• Formation sur le droit des sociétés (2019)

• Formation sur l’évaluation du risque d’entreprise et le Risk Management (2019)

• Formation sur les obligations fiscales d’une société de gestion de FCPR (2018)

• Formation sur la comptabilité des fonds (2018)

• Le Forum Annuel commun des Responsables de la Lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme (LBA/FT) en Tunisie et en Palestine (2018)

• Formation sur les rôles et responsabilités des cadres représentants une société de gestion en tant qu'administrateurs et actionnaires dans les sociétés investies (2018)

• Formation sur les mesures pratiques pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme adapté aux sociétés de gestion (2018)

• Formation sur la base de la communication interpersonnelle la PNL (2017)

• Formation sur les pactes d'actionnaires (2017)

• Formation sur les opérations de capital transmission LBO (2017)

• Formation sur le Capital Risque Nouveautés en matière de fiscalité et d'avantages fiscaux (2017)

• Formation sur la gestion des produits de taux (2017)

• Formation sur la Due Diligence financière (2016)

• Formation sur la gouvernance et la gestion des risques bancaires (2016)

• Formation sur la restructuration des PME en difficultés financières ; Aspects juridiques et financiers (2015)

• Formation sur la fonction du responsable contrôle de la conformité et du contrôle interne (RCCI) dans les fonds d’investissements (2015)

• Formation sur le cadre juridique du Private Equity (2014)

• Formation Gestion des risques (2013)

• Formation sur les méthodes pratiques d’évaluation des entreprises (2013)

• Formation sur la maitrise de l’analyse financière dans les entreprises (2013)

Connaissances linguistiques

• Arabe: très bon

• Français: très bon

• Anglais: moyen