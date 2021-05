Mondher Lakhal: Directeur Général de la BNA depuis mars 2021

Titulaire d’une maîtrise de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax en 1990 et d’un Diplôme Professionnel de L’Institut Technique de Banque de Paris en 2002, Mondher Lakhal a débuté sa carrière en 1992 à la Banque Nationale Agricole.

En 2008, après un parcours de 15 ans en tant qu’analyste des crédits, il a été nommé Chef de la Division "Groupes et Grandes Entreprises", en 2010 Chef du Département "Engagements Commerciaux et Industriels", puis en 2014 Directeur Central des Etudes et du Contrôle de Gestion.

Doté d’une expertise dans les différents métiers de la banque, il devient membre en 2017 du Comité de Direction Générale en sa qualité de Directeur du Pôle Risque et ayant pour mission de mettre en place la nouvelle stratégie en matière de financement et d’investissement pour les différents marchés et de diriger les filiales métiers et les comités opérationnels.

En avril 2019, et à l’aube du soixantième anniversaire de la banque, Mondher Lakhal est nommé Directeur Général Adjoint de la BNA dont la principale mission est de contribuer à l’élaboration de la nouvelle orientation stratégique, d’apporter main forte au grand projet de transformation et de restructuration et de piloter la réalisation du contrat programme.

Après une longue et riche carrière de plus de 28 ans, Mondher Lakhal est nommé Directeur Général de la BNA depuis mars 2021afin d’entamer, en tant qu’acteur de premier plan, la 2ème phase de la stratégie de digitalisation et de transformation de la banque, d’instaurer une gouvernance conforme aux normes et standards internationaux et de renforcer la gestion des risques.