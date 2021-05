La Zakat-El-FITR est fixée à 1,750DT, est-ce bien sérieux? Le point de vue d’un économiste

Par Sami Bibi, Universitaire - Zakat-El-Fitr est l’aumône avec laquelle les musulmans clôturent le jeûne du mois du Ramadhan. Elle est recommandée par la SUNNA (le modèle prophétique à suivre) pour toute personne musulmane, riche ou pauvre, si elle possède une quantité de nourriture qui dépasse ses besoins pour une journée de subsistance.

On traduit traditionnellement Zakat-El-Fitr par aumône de la fin du mois du jeûne. Plusieurs lui préfère par contre une autre traduction qu’aumône, celle d’un impôt purificateur. On retiendra d’ailleurs que le verset 87-14 utilise le mot Zakat dans le sens de purification (Réussit, certes, celui qui se purifie). Dès lors, la Zakat-El-Fitr est l’un des moyens pour le jeûneur de se purifier des péchés et des abus passés. Elle est aussi une aide, un soutien, un acte de solidarité à l’égard des moins nantis pour qu’ils puissent profiter comme les nantis de la fête qui clôture le mois du ramadan.

Le Mufti de la République, cheikh Othman Battikh, a déclaré le 3 mai que le montant de la Zakat-el-Fitr pour ce mois de Ramadan de l’an 1442 de l’hégire est fixé à 1,750 DT par personne. Ce montant s’élève à 120 DZD en Algérie (2,470 DT), 15 MAD au Maroc (4,600 DT), 7 Euros en Frances (23,200 DT) et 10 $CAN au Canada (22,400 DT).

Examinons maintenant ce que disent les sources exégétiques à ce sujet. Dans «Al-Sahîhayn» d’Al-Bukhârî et Mouslim, il est rapporté qu’Abû Saiid al-Khudri a dit :

«Au temps du prophète, nous sortions la Zakat Al-FITR au taux d’un SÂA de nourriture, de dattes, d’orge, de fromage, ou un SÂA de raisins secs.»

Le SÂA est l’unité de mesure utilisée à l’époque du Prophète pour mesurer la quantité d'une denrée alimentaire que les deux mains pouvaient contenir, soit entre 1.5 et 3 kg selon la densité du produit (Cheikh ibn Outheymine, Foussoul Fi Siyam wa Tarawih wa zakat, chap. Zakat-El-FITR). Plusieurs exégètes ont suggéré qu’un SÂA de nourriture doit correspondre à la valeur d’un SÂA des denrées alimentaires qu’une famille représentative du pays utilise habituellement pour se nourrir. Cette idée est confirmée par le verset 5-89 du Coran où il est précisé que l’expiation (le rachat) de celui qui profère un faux serment est de nourrir dix pauvres de ce dont il nourrit normalement sa propre famille.

En se basant sur l’esprit du verset 5-89 et des intentions de la SUNNA, on peut déduire que le montant de la Zakat-El-Fitr doit correspondre à la valeur moyenne que consacre une famille pour couvrir ses besoins alimentaires quotidiens. Cette valeur ne peut pas être la même pour toutes les familles; indépendamment de leur niveau de vie. Les familles les plus nantis dépensent naturellement plus pour la couverture de leurs besoins alimentaires que les familles moins nantis. En conséquence, le montant de la Zakat-El-Fitr que doivent payer les premières se doit d’être plus élevé que le montant que doivent payer les secondes.

Pour estimer le montant de Zakat-El-Fitr spécifique à chaque niveau de revenu, nous utilisons les données de l’Enquête Nationale sur le Budget, la Consommation et le Niveau de vie des Ménages. Cette enquête a été menée par l’Institut National de la Statistique en 2015. Pour mettre à jour la valeur des dépenses alimentaires et les dépenses totales des ménages, nous les avons multipliées par l’indice de prix à la consommation du mois d’avril 2021 (base égale à 100 en 2015). Le Tableau ci-dessous résume le montant de la Zakat-El-Fitr par personne selon la classe de dépenses mensuelles d’une famille représentative composée de quatre personnes.

Dépenses totales par famille et montant de la Zakat-El-Fitr par personne

Dépenses totales : alimentaires et non-alimentaires en dinars Dépenses alimentaires seulement Zaket-El-Fitr par personne Mensuelles par famille Mensuelles par personne Quotidiennes par personne Quotidiennes par personne Classe de Dépenses 400,000 100,000 3,340 1,400 1,400 500,000 125,000 4,170 1,730 1,730 600,000 150,000 5,000 2,100 2,100 700,000 175,000 5,830 2,400 2,400 800,000 200,000 6,670 2,650 2,650 900,000 225,000 7,500 2,850 2,850 1 000,000 250,000 8,330 3,350 3,350 1 200,000 300,000 10,000 3,800 3,800 1 400,000 350,000 11,670 4,400 4,400 1 600,000 400,000 13,330 5,000 5,000 1 800,000 450,000 15,000 5,500 5,500 2 000,000 500,000 16,665 6,000 6,000 2 500,000 625,000 20,840 7,100 7,100 3 000,000 750,000 25,000 8,200 8,200 3 500,000 875,000 29,170 9,700 9,700 4 000,000 1 000,000 33,330 9,800 9,800 5 000,000 1 250,000 41,670 12,100 12,100 7 500,000 1 875,000 62,500 15,300 15,300 10 000,000 2 500,000 83,330 20,500 20,500

Selon les résultats consignés dans le tableau ci-dessus, une Zakat de 1,750 DT par personne ne peut correspondre qu’au montant que doit offrir une famille dépensant 500 dinars en moyenne par mois et composée de quatre personnes. Le montant de Zaket-El-Fitr par personne atteint la somme de 3,350 DT pour une famille disposant de 1 000 DT par mois, 6,000 DT pour une famille disposant de 2 000 DT par mois, et 12,100 DT pour une famille disposant de 5 000 DT par mois.

La pandémie qui continue de frapper le monde cette année rend la recommandation religieuse et morale d’aider les plus vulnérables de la société encore plus impérieux. Faut-il rappeler que la Zakat-EL-FITR a été instituée pour que chaque famille et, surtout, chaque enfant puisse célébrer la fête du AID-EL-FITR sous le signe de la joie et non sous l’emprise de la privation. Ce n’est pas avec une Zakat de moins de 2,000 DT que cet objectif peut être atteint en 2021 en Tunisie. Selon les statistiques publiées par une recherche récente menée par l’UNICEF, la baisse de l’activité économique aurait engendré une augmentation de la pauvreté de 4,5 points de pourcentage, soit environ 130 000 familles pauvres en plus des 450 000 déjà pauvres avant la pandémie. Par ailleurs, même les familles qui n’ont pas tombé dans la pauvreté auraient perdu beaucoup de leur pouvoir d’achat à cause des effets néfastes sur l’emploi provoqués par la Covid-19. Si on prend l’hypothèse que seulement 750,000 familles (soit 3 millions de personnes environ) en Tunisie sont capables de donner 10,000 DT sous forme de Zakat-EL-FITR, cela fera un transfert de 30 Millions de dinars profit de nos concitoyens les moins nantis. Ce n’est pas du tout négligeable et je me demande si ce n’est pas un bon moyen de bien finir le mois saint.

À bon entendeur philanthrope salut!

Sami Bibi

Universitaire