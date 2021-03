Tunisie: S'il vous plaît vaillant peuple, vaccinez-vous

Par Lilia Bouguira - On a beau dire que ce pays va vers le gouffre. On a beau tout dénoncer et insulter. On a beau se dire que rien ne vaille et que tout stagne sans queue ni tête ... Sauf cette campagne vaccinale.

Une organisation hors pair. Une fourmilière de vétérans de la santé. Ce corps auquel j'appartiens et dont je suis aujourd'hui si fière. J'ai eu l'immense plaisir hier APM de les rencontrer à la coupole d'El Menzeh le directeur de la santé de Tunis à cheval sur le moindre détail Tarek ben Naceur présent et veillant sur grand et petit.

Mes amis médecins et infirmières scolaires et des centres de santé de base des plus chevronnés de la vaccination depuis la nuit des temps ont vaillamment hérité de l'ère de Bourguiba et de Ben Ali les bons gestes et la rigueur sur le plan vaccinal.

Pas de désordre ni de poubelles à ciel ouvert. Pas de cris ni de hurlements à propos du quotidien tunisien depuis une décennie déjà. Pas de papiers qui trainent ni de seringues malencontreuses. Le sourire et l'ordre sont de mise. Chacun à son poste de l'accueil à la salle d'attente, du questionnaire, des agents responsables informatisation par SMS à la salle de vaccination.

Des moyens simples, rudimentaires des fois, de pointe souvent mais rigoureux dans leur globalité. On se croirait en Occident ou dans un monde meilleur où la Tunisie rebrule comme si de rien n'était. Comme si au dedans, on avait tout balayé, de l'immondice gouvernementale à celle des rues.

Le ministre de la santé Faouzi Mehdi avec tout ce qu'on a pu et peut lui reprocher a assuré, assure et s'en sort sur ce coup avec brio. J'oublie de souligner que lui aussi est l'héritier de Bourguiba qu'il le veuille ou pas et non de cette horde de parvenus et de ratés au gouvernement.

PS: Aux réticents à la vaccination de mon peuple et que je comprends parfaitement, s'il vous plaît, faites vous vacciner.

Croyez moi, vous qui avez l'habitude de me croire et me lire, j'ai vu, lu et soigné l'inimaginable avec ce foutu virus. J'ai vu surtout des gens partir à la fleur de l'âge et des petits enfants perdre brutalement leur papa ou maman. J'ai vu des bébés de trois mois PCR positifs " brûler" de fièvre. Pas comme des médiocres ont travesti et induit en erreur que le virus épargne les jeunes.

J'ai vu des femmes enceintes primipares PCR positif tremblé de fièvre et de peur parce que ce sale virus a infesté leur corps et probablement celui du fœtus avec tous ces risques de grossesse arrêtées, de fausses couches, de prématurité ou pire de bébés malformés par un virus qui fait ravager et dont les médecins ignorent encore beaucoup.

J'ai vu des jeunes hommes et femmes beaux et forts comme des dieux se tordre de douleur et au corps tatoués d'urticaire et de lésions cutanées dans une flambée d'hépatite à la Covid 19 test a l'appui jusque là ignorées de la science.

J'ai vu des personnes souffrantes de toux permanentes ou de hoquet insupportable n'arrivant ni à s'alimenter ni à dormir toujours PCR positif.

J'ai vu des amis grabataires aux poumons bouffis dans plus de la moitié avec au scanner ces terribles images en "verre dépoli". J'ai vu des familles entières endeuillées et perdre d'un seul coup père et mère pas si vieux que ça.

La lettre ou le petit papier de ce gamin de six ans accroché à un ballon et envoyé dans le ciel continue à me crever le cœur. Il a écrit en pleurs et dans la tourmente de ce qui lui est brutalement tombé sur la tête et enlevé son papa: "Papa, je sais que tu es mort. J'espère que tu es dans le meilleur des endroits." (Par respect à cet enfant de six ans, je ne publierai pas ce douloureux petit mot.)

Oui, ce virus ne tue pas que les vieux comme ils nous ont si bien menti. Il se moque de nous et a mis à nu le monde entier avec toutes ses facéties. Il n'a épargné aucune tranche d'âge ni catégorie sociale ni pays. Il est encore là véreux et pernicieux, tapi dans l'ombre pour rebondir et tuer.

Chaque vie est chère et précieuse à sa famille et à la personne elle- même.

Aimez-vous et préservez-vous.

# Vaccinez-vous.

Lilia Bouguira

Médecin Gériatre