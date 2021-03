Advans Tunisie: Le digital est désormais vital (Vidéo)

Implantée en Tunisie depuis 2015, Advans Tunisie, 9e filiale du groupe de microfinance Advans, a d’ores et déjà décaissé 45 000 crédits pour un volume total de plus de 320 millions de dinars. Deux grands programmes lancés en 2020 et une croissance importante : un exploit en temps de pandémie.

C’est dans un édifice moderne du quartier d’affaires naissant au Lac 3 de la capitale que l’avenir de quelques centaines de jeunes entrepreneurs et agriculteurs se dessine.

Au bureau, au 1er étage de la bâtisse, nous avons rencontré Brieuc Cardon de Lichtbuer, Directeur Général d’Advans Tunisie.

Diplômé en sciences économiques de la prestigieuse Université de Louvain-La-Neuve, Brieuc Cardon de Lichtbuer dirige Advans Tunisie depuis quatre ans. Ce jeune dirigeant s’est donné pour objectif ultime de répondre aux besoins des entrepreneurs et agriculteurs en leur offrant des services financiers adaptés de manière durable et responsable. Entamant sa carrière dans son pays natal, la Belgique, dans le secteur bancaire, Brieuc Cardon de Lichtbuer change de cap après 10 ans et s’oriente vers la microfinance. Recruté en janvier 2010 par le groupe Advans International, il aura suffi 9 mois à ce papa de trois petites filles pour se retrouver Directeur Général Adjoint d’Advans Banque Congo. Après 3 ans à ce poste, il finit par atterrir au Ghana où il dirige, pendant 4 ans, Advans Ghana Savings and Loans Ltd. Il pose finalement ses bagages en juin 2017 en Tunisie.

En exclusivité pour Leaders, Brieuc Cardon De Lichtbuer nous dévoile les programmes mis en place en temps de pandémie par Advans Tunisie ainsi que les nouveaux challenges qui les attendent.

Advans Tunisie a été très active pendant l’année 2020, pouvons-nous dire que finalement, la pandémie a des avantages?

Nous avons été confrontés à cette situation sanitaire sans précédent comme tous les acteurs économiques, et pour y faire face, nous avons rapidement ajusté notre stratégie et nos priorités afin d’appuyer au mieux nos clients face à ce tsunami.

Nous avons commencé par alléger les charges financières de nos clients avec des périodes de report et des rééchelonnements. Nous nous sommes par la suite rendu compte que ce ne serait pas suffisant, notamment pour les entrepreneurs les plus fragiles. C’est pour cela que nous avons lancé deux programmes durant le second semestre 2020.

Nous avons baptisé le premier programme « 3 x 100% » : 100% à distance, 100% sur mesure et 100% gratuit pour les entrepreneurs. Ce programme a pour objectif d’accompagner 1.000 entrepreneurs sur cette période de crise économique engendrée par la pandémie de Covid- 19. En partenariat avec deux associations qui œuvrent dans le coaching et l’accompagnement des entrepreneurs, Tamss(*) et Ademe(*), nous avons réussi ce premier challenge, avec l’appui de bailleurs nationaux et internationaux.Notre premier bilan a montré que 90% de nos clients étaient très satisfaits de cet accompagnement et de l’écoute dont ils ont bénéficié. Nous allons bien évidemment continuer et étendre cet accompagnement en 2021.

Le deuxième programme que nous avons lancé en décembre 2020 est le programme «Tashil» : il a été réalisé grâce à l’appui du gouvernement américain, dans le cadre du programme Tunisia Job, qui est financé par l’USAID. L’objectif est d’accompagner 4.800 entrepreneurs. On propose un package avec un crédit pour financer l’activité. Ensuite, l’accès à une plateforme d’éducation financière développée par l’entreprise belge Wikiflow. L’objectif de cette plateforme est d’amener les clients à utiliser le digital, les canaux digitaux. Plus que jamais, pendant cette crise, on s’est rendu compte que le digital était vital. Enfin, le package comporte aussi un don pour soutenir l’activité.

Le programme Tashil, qui vise à atteindre les populations qui ont un accès inadapté aux services financiers classiques, est encore en cours et des milliers d’entrepreneurs peuvent encore y adhérer et surtout les femmes, les jeunes de moins de 35 ans et les entrepreneurs qui sont dans des régions défavorisées. Ce programme s’étalera sur 6 mois à partir du mois de décembre 2020. Nos agents des 16 succursales partout en Tunisie se feront un réel plaisir d’orienter et d’accompagner les entrepreneurs et agriculteurs. Nous avons également un centre de relation client 36410510 qui répondra aux demandes de nos clients, un site internet ( www.advanstunisie.com) et une page Facebook où nous diffusons nos actualités, et nos équipes sont très réactives…

Ce programme permettra de renforcer la stratégie omnicanal d’Advans Tunisie grâce à la sensibilisation des microentrepreneurs à l’utilisation des canaux de remboursement alternatifs en les encourageant à découvrir les bienfaits du digital et en les poussant à changer leurs comportements.

Une fois encore, notre objectif ultime à travers le programme «Tashil» est de maintenir l’emploi et de renforcer la résilience des microentrepreneurs en ces temps difficiles.

Qu’en est-il pour l’année 2021?

Toujours dans la même optique et la même politique, nous avons l’ambition de pouvoir servir encore plus d’entrepreneurs de manière encore plus rapide, avec des solutions digitales.

Représentant la reprise de la croissance après une année difficile en termes de développement, l’année 2021 sera consacrée à une profonde transformation digitale. Nous voulons et nous devons améliorer nos processus et ce afin de servir les clients encore plus rapidement. Nous travaillons à donner accès à nos clients à des conseils sur les canaux digitaux à travers une application que nous allons mettre à leur disposition. Cette dernière sera conçue sur mesure pour les entrepreneurs et les agriculteurs avec des informations pertinentes. Les demandes de crédit pourront être effectuées aussi par ce canal-là.

Le lancement de cette application est prévu pour la fin 2021 qui sera également l’heure de notre transformation interne qui sera 100 % digitale. Les demandes seront traitées plus rapidement et nous aurons des renouvellements automatiques sur la base d’un scoring.

Une série de projets est prévue pour cette période.

Une fois cette application réalisée, quel sera votre prochain challenge?

Notre principal challenge est la croissance et le développement du portefeuille. Nous espérons également pouvoir étendre nos activités en Tunisie et faire plus pour les entrepreneurs et agriculteurs. Aujourd’hui, Advans Tunisie est sous la tutelle du ministère des Finances et ne peut offrir que des crédits.Un rattachement à la Banque Centrale de Tunisie permettrait, à terme et sous conditions, aux institutions de microfinance comme Advans d’offrir des produits d’épargne, des comptes courants et des moyens de paiement adaptés à notre clientèle comme on le fait depuis 15 ans dans la plupart de nos autres pays d’opération.

Ce rattachement à la Banque Centrale de Tunisie permettrait donc à Advans et aux autres acteurs du secteur de remplir pleinement leur rôle dans l’inclusion financière, qui reste un grand défi pour la Tunisie.

(*)Tamss: Tunisian Association for Management and Social Stability

(*)Ademe : Association Tunisienne de Développement des Micro-Entreprises