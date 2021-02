QNB soutient l’initiative du renforcement de l’infrastructure pour les établissements scolaires en Tunisie

Le Groupe QNB, la plus grande institution financière du Moyen Orient et de l’Afrique a signé Mercredi 17 février 2021 une convention avec le Ministère de l’Education pour l’aménagement de l’école « Al Amal », située à Hammamet. Et ce, en présence des ministres de l’Education et des Finances.

La convention, signée par le CEO de QNB en Tunisie, Mr Lotfi Debbabi, vise à enraciner le concept de la responsabilité sociale dans tous les domaines et dans le domaine de l’Education en particulier,à travers toutes ses filiales dans le monde.

Cette initiative émane de l’Association Professionnelle des Banques et des Etablissements Financiers pour soutenir l’effort du Ministère de l’Education pour l’amélioration de l’infrastructure des établissements scolaires.QNB demeure toujours proactive et au premier plan desinstitutions financièreset bancaires, où elle a déjà aménagé 14 écoles dans le cadre de la campagne « le mois de l’école » en 2015 et de la Campagne « L’Entreprise amie de l’école » en 2016 et 2017 dans plusieurs Gouvernorats (Ben Arous-Mednine-Gabes-Kasserine-Sousse).

Le Groupe QNB est présent dans plus de 31 pays à travers trois continent et dispose d’une clientèle de plus de 20 millions de clients avec plus de 28000 collaborateurs répartis sur 1000 sites et dispose de plus de 4300 distributeurs automatiques de billets.