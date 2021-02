Le Pr. Rafaâ Ben Achour élu pour un deuxième mandat à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples

Le Professeur Rafaâ Ben Achour a été réélu juge à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour un deuxième mandat de 6 ans. Le Conseil exécutif réuni virtuellement pour sa XXXIVème session du 3 au 4février 2021 devait élire quatre juges en raison de l’arrivée à terme du mandat des juges provenant du Mozambique, de Côte d’Ivoire, de Tanzanie et de Tunisie.

Deux candidats étaient en lice pour la région Afrique du nord (Mauritanie et Tunisie) après le retrait par la Libye de son candidat au profit du candidat tunisien. Après 2 tours de scrutin, au cours desquels il fallait avoir la majorité des 2/3 pour être élu (37 voix), aucun des candidats n’a atteint la majorité requise. Au cours du deuxième tour, et le candidat tunisien a été déclarés élu totalisant 39 voix contre 7 pour le candidat mauritanien.

Professeur émérite de droit à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Rafaâ ben Achour a été notamment ambassadeur de de Tunisie au Maroc, et ministre délégué auprès du Premier Ministre.

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est une cour créée par les pays africains afin d’assurer la protection des droits de l'homme et des peuples, des libertés et des devoirs en Afrique. Elle complète et renforce les fonctions de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Elle a été créée en vertu de l'article 1 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples adopté le 10 juin 1998. Le Protocole est entré en vigueur le 25 Janvier 2004.

La Cour se compose de onze juges, ressortissants des États membres de l'Union africaine. Les premiers juges de la Cour ont été élus en Janvier 2006.

Les juges de la Cour sont élus, après leur présentation par leurs Etats respectifs, à titre personnel parmi des juristes africains jouissant d’une très haute autorité morale et d'une compétence et d’une expérience judiciaires ou académiques reconnues dans le domaine des droits de l'homme.

Les juges sont élus pour une période de six et sont rééligibles une seule fois. Les juges de la Cour élisent parmi eux un président et un vice-président de la Cour pour un mandat de deux ans. Ils ne peuvent être réélus qu'une seule fois. Le Président de la Cour exerce ses fonctions à temps plein et réside au lieu du siège de la Cour, tandis que les dix autres (10) juges travaillent à temps partiel.

La Cour a officiellement débuté ses activités à Addis-Abeba, en Ethiopie en novembre 2006, mais en août 2007, elle s’est délocalisée vers son siège à Arusha, en République Unie de Tanzanie.

En vertu du Protocole (Article 5) et du Règlement intérieur de la Cour (Article 33), la Cour peut recevoir des plaintes et /ou des requêtes qui lui sont soumises, soit par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ou par les Etats parties au Protocole ou des organisations intergouvernementales africaines. Les organisations non gouvernementales jouissant du statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et des individus ressortissant des États qui ont fait une déclaration acceptant la compétence de la Cour peuvent également saisir directement la Cour.

La Cour a rendu son premier arrêt en 2009. Jusqu’au mois de juin 2014, la Cour a statué sur 24 requêtes et rendu 4 avis consultatifs.

Rappelons que la Cour a tenu sa 55ème session, en novembre 2018 à Tunis. Ses membres ont été reçus par le Président Béji Caïd Essebsi (Photo).