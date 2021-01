Huawei Northern Africa obtient la certification Top Employer 2021

Huawei Northern Africa vient de remporter la certification Top Employer, qui atteste de son engagement à fournir les meilleures solutions possibles pour créer un environnement de travail et de vie privilégié à ses employés. Le programme Top Employers évalue les entreprises en fonction de leurs résultats à l’enquête «HR Best Practices Survey». Celle-ci couvre 6 aspects des ressources humaines des entreprises, répartis en 20 thématiques telles que l’environnement de travail, la formation et le développement des compétences ou encore la diversité et l’inclusion. Cette année, plus de 1 600 Top Employers ont été reconnus dans 120 pays et régions à travers le monde entier.

David Plink, Président Directeur Général de Top Employers Institute, a déclaré : «Malgré l’année particulière que nous venons de vivre, l’importance de mettre ses collaborateurs au centre de ses préoccupations n’a pas décru. Le bien-être et la santé des employés doivent continuer, surtout en temps de crise sanitaire, à constituer le cœur de l’action sociale des entreprises.» Aujourd’hui, Huawei compte plus de 9 000 employés, dont 76 % sont des locaux. Afin d'assurer une bonne cohésion entre les équipes, l'entreprise accorde une attention toute particulière aux valeurs d'empathie et de considération à travers la diversité et l'inclusion de ses collaborateurs.

«Huawei fournit les meilleurs outils pour offrir un environnement de travail favorable afin d'aider nos employés à atteindre leur plein potentiel. Nous pensons que la progression des employés va de pair avec celle du groupe, et sommes fiers de voir que nos efforts sont reconnus.» a affirmé Adnane Ben Halima, Vice-Président en charge des relations publiques pour la région Méditerranée de Huawei Northern Africa.

«Nous espérons que Huawei pourra être une raison pour laquelle les jeunes talents africains choisissent de rester sur le continent. Avec nos employés, nous esquissons un avenir brillant pour l’Afrique.» a ajouté Loïse Tamalgo, Vice-Président en charge des relations publiques pour l'Afrique subsaharienne de Huawei Northern Africa afin de souligner l’importance des actions sociales réalisées par le groupe.

La stratégie de Huawei Northern Africa «En Afrique pour l’Afrique» pour laquelle l’entreprise a été récompensée repose sur trois piliers : l’éducation, l’environnement et la connectivité. Le groupe voit ainsi son impact social positif sur tout le continent salué, une voie sur laquelle il affirme poursuivre dans les années à venir.