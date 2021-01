Qui Sofiane Ben Tounes proposé à l’Energie et Mines

Date de naissance : 20 décembre 1968

Situation de famille : Marié et père de deux enfants

Nationalité : Tunisienne uniquement

Profile

Dirigeant d'entreprise motivé et expérimenté, possédant une excellente connaissance de l'industrie, de l'énergie et des mines, il a occupé pendant vingt-cinq ans des postes techniques, opérationnels, managériaux, marketing et commerciaux dans le monde entier chez TOTAL, Schlumberger, GE et OSCAR Infrastructure. Il Parle couramment quatre langues avec des succès managériaux, commerciaux et techniques prouvées dans différents pays et conditions de marché.

Un innovateur motivé, capable d'initier et de concevoir des changements susceptibles d'augmenter considérablement les chances de succès d'une organisation, expérimenté dans le recrutement, le développement et la rétention de jeunes talents pour divers postes techniques, de gestion et de vente.

Un esprit d'équipe très adaptable et débrouillard, avec de bonnes aptitudes à la communication et à la résolution de problèmes, toujours déterminé à assurer la réussite des projets, la croissance de l'entreprise et la motivation de son personnel.

Compétences

• Avril 2016 - à jour : OSCAR Infrastructure Services (Basé au Caire)

Titre du poste : Président Directeur Général d’OSCAR International

• Février 2011 - mars 2016 : General Electric International, (basée au Caire).

Titre du poste : Président et PDG de GE Afrique du Nord-EST (Tunisie-Libye, Égypte, Soudan et Sud Soudan)

• Juillet 2009 - janvier 2011 : Schlumberger Oilfield Services Soudan (basé à Khartoum).

Titre du poste : Vice-président et directeur général

• Juillet 2008 - juin 2009 : Schlumberger Oilfield Services, Iraq, (basé à Abu Dhabi).

Titre du poste : Vice-président et directeur général

• Mai 2005 - juin 2008 : Schlumberger Information Solutions (SIS), Région Centre du Golfe (basé à Abu Dhabi)

Le territoire de la Région du Golfe a été réorganisé à deux reprises au cours de cette affectation, comme suit :

Mai 2005 - décembre 2006 (E.A.U., Qatar, Oman et Yémen)

Janvier 2007 - décembre 2007 (E.A.U., Oman et Yémen)

Janvier 2008 - juin 2008 (EAU, Oman, Yémen et Pakistan)

Titre du poste : Directeur Général des opérations

• Août 2002 - avril 2005 : Schlumberger Information Solutions Iran (bas a Téhéran)

Titre du poste : Directeur Général des opérations

• Août 1999 - juillet 2002 : Schlumberger Information Solutions pour l'Afrique de l'Est et la Méditerranée orientale (Égypte, Syrie, Soudan, Jordanie, Irak) – basé au Caire-

Titre du poste : Directeur Général des ventes

• Mars 1999 - juillet 2000: Schlumberger GeoQuest Levant (basé à Damas)

Titre du poste : Directeur des opérations Levant (Syrie, Liban et Jordanie)

• Janvier 1998 - février 1999: Schlumberger GeoQuest Libye (basé à Tripoli)

Titre du poste : Directeur Général des ventes

• Août 1995- Décembre 1997: Schlumberger GeoQuest Libye (basé à Tripoli)

Titre du poste : Ingénieur terrain

• Octobre 1994 - juillet 1995: Schlumberger GeoQuest Europe du Sud et Afrique Méditerranéenne (basé à Paris)

Titre du poste : Ingénieur Projets Spéciaux

• Janvier 1994 - octobre 1994: TOTAL Oil Company France (basé à Paris)

Titre du poste : Ingénieur en recherches & développements pétroliers

• Octobre 1994 - Novembre 1994: GeoQuest Schlumberger Europe du Sud et Afrique Méditerranéenne (basé à Paris)

- École Geo-Rise : Cours et examens géophysiques/géologiques Schlumberger.

- Engagé par Schlumberger GeoQuest en tant qu'ingénieur terrain et projets spéciaux après avoir terminé avec succès l'école Geo-Rise.

• Novembre 1992 - Avril 1993: Stage à l'Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble, France (basé a Grenoble)

- Simulation d'un détecteur nucléaire conique.

- Développement d'un logiciel de simulation de la détection nucléaire (Platform PC, Langage Turbo Pascal).

• Juin 1992 - Août 1992: Compagnie Des Moteurs Et Chaudières Tunis, Tunisie

3 mois de formation sur la maintenance des moteurs Car/Bus/Machines par analyse chimique et physique de l'huile moteur.

Formations professionnelles

• Cours de communication General Electric (2015) New York.

• Cours de gestion d'entreprise General Electric sur l'exploitation minière (2014) New York.

• Cours de développement du personnel et de stratégie d'entreprise General Electric (2013) New York.

• Cours de leadership General Electric (2012) New York.

• Cours de développement du management General Electric (2011) New York.

• Cours de stratégie Schlumberger (2007) Houston, USA.

• Cours de management et de leadership Schlumberger (2005) Paris.

• Cours de marketing Schlumberger (2004) Londre.

• Schlumberger Finance pour les gestionnaires non financiers (2002) Bresile.

• Schlumberger Sales School (2001) Berlin.

• Cours “Interchange” Schlumberger (2000) Houston.

• Cours de développement Oracle (1994) Paris

Affiliations

• président du comité de l'énergie de la chambre Commerciale Américaine Égypte

• Membre du Conseil d'administration de la Business School de l'American University au Caire

• Membre du Conseil d'Administration de la chambre Commerciale Américaine Tunisie

• Membre de l'ATUGE (Association des Tunisiens des Grandes Écoles)

Langues

• Maîtrise de l'arabe, de l'anglais, de l'italien et du français (lecture/écriture/compréhension écrite)

• Débutant en allemand.

Éducations

• 1994 Master en Traitement du Signal Appliqué à la Géophysique fait au CEPHAG (Centre d'études des phénomènes Aléatoires et de Géophysiques) - Diplômé de l'Institut Polytechnique de Grenoble, France avec distinction.

• 1994 Diplôme d'Ingénieur Physicien de l'Institut Polytechnique de Grenoble, France avec mention.

• 1993 Maitrise en Mathématiques Appliquées et Informatique - Diplômé de l'Université Joseph Fourier Grenoble, France avec mention (Fait simultanément avec l'école d'ingénieur de l'INPG).

• 1991 Admission à l'ENSPG (Ecole Nationale Supérieure de Physique de Grenoble) Grande École d'ingénieur sur concours national. L'ENSPG fait partie de l'INPG (Institut National Polytechnique de Grenoble).

• 1988 - 1991 "Math Supérieures & Math Spéciales" aux Lycée Prive Sainte Geneviève - Versailles Paris –

• 1987 Baccalauréat Math-Science Mention Très Bien – Lycee Khaznadar Bardo, Tunis Tunisie.

Principales réalisations en matière d'éducation :

• Classé premier en physique en Tunisie à l'examen du Bac en 1987

• Participé aux Olympiades internationales de mathématiques.