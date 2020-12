Tunisie Telecom renforce son passage à la 5G avec des infrastructures digitales consolidées (Vidéo)

La 5G est une nouvelle technologie de communication permettant plus de bandes passantes, moins de latence et une grande portée, tout en gardant l'aspect sécuritaire.

Les enjeux de la 5G ne sont pas uniquement la bande passante et la rapidité. A la clé, une urbanisation et des services à très grandes valeurs ajoutées. L’enjeu est certes stratégique mais surtout national et souverain. La 5G est donc un écosystème qui se construit autour du réseau et qui se base essentiellement sur la DATA.



A cet effet, Mohamed Wassel Belhaj, Directeur central des systèmes d'information (Chief Information Officier) chez Tunisie Télécom revient sur le premier appel Data 5G en Tunisie. Aussi, il esquisse les nouvelles tendances liées au Cloud, l’Intelligence Artificielle et le système de stockage récemment adopté par Tunisie Telecom



L’interview

Tunisie Telecom a annoncé récemment le test du premier appel Data 5G. En tant que Directeur Central des systèmes d’information, quelles sont les grandes tendances et les défis que vous considérez ?

En tant que directeur informatique, je vois que l'enjeu est essentiellement axé sur la digitalisation et les services à valeur ajoutée à offrir aux clients.

Avec l’évolution de la 5G, les industries seront sans frontières. Les sociétés de télécommunications pourront orchestrer des services à valeur ajoutée avec des partenaires de l'ensemble du marché, au bénéfice ultime du client qui se trouve au cœur de la nouvelle ère.

Pour faire face à ce nouveau paradigme, les DSI doivent travailler sur la digitalisation disruptive et la déclinaison de la stratégie business sur les systèmes. Ils se doivent aussi de se concentrer sur l'ouverture standardisée, l'automatisation maximale, la collaboration efficace, la convergence rationalisée et l'élasticité sécurisée des services innovants. Pour ne citer que quelques-uns des défis à relever.

La pandémie de la COVID-19 a ajouté des défis plus saillants comme l'adoption du travail à distance ainsi que des contraintes budgétaires sévères.

Étonnamment, le principal défi auquel sont confrontés les DSI n'est ni technologique ni financier. Il s'agit principalement du changement culturel à opérer en bienveillance au sein des équipes.

Quel est l'avenir des services informatiques et des tendances en matière de développement de l'infrastructure dans le secteur des télécommunications ?

En tant qu’opérateur télécom, nous vendons de la communication entre des personnes. La mise à proximité des utilisateurs, pour créer un échange. C'est très similaire à ce que fait Face book, Instagram, etc. Cet échange est de plus en plus délégué au consommateur. Nous ne sommes que des facilitateurs.

La 5G est un sujet inévitable pour les opérateurs induisant ainsi une persistance des services informatiques à travers les périphéries et le cœur comme ceux que nous construisons dans l'IOT (Internet des objets). De manière inhérente, les gens passeront d'un monde traditionnel connecté d'homme à homme à un monde numérique connecté "d'homme à machine" et "de machine à machine".

L'intelligence artificielle (IA) et les grandes données (Big Data) seront les pierres angulaires de cette évolution. Cela s'est déjà produit dans de nombreux pays, comme la Chine, le Japon, la Corée, l'UE, etc. et la vague est en cours en Tunisie.

Par conséquent, l'impact de la 5G sur les architectures doit être précisément pris en compte avant de décider de l'acquisition de nouveaux systèmes d'information et de nouvelles infrastructures. Cela permettrait certainement de protéger nos investissements.

La 5G est un monde où tout est connecté et où les données prolifèrent. Les systèmes d'information doivent traiter d'énormes quantités de données de plus en plus rapidement. Par conséquent, nous devons concevoir une architecture de centre de données évolutive pour faire face à tout moment à des surcharges de services.

À mon avis, la cloudification et le découplage en couches sont les tendances futures des centres de données. La cloudification permet aux opérateurs de déployer des ressources matérielles et logicielles dans des pools partagés, évolutifs, autonomes et sécurisés. Le cloud computing favorise l'optimisation des ressources ainsi que l'efficacité opérationnelle tout en réduisant le coût total de possession (TCO). Le découplage par couches permet d'utiliser les ressources à la demande. Lorsque des ressources informatiques sont nécessaires, seuls des composants d'infrastructure limités seront sollicités.

Cela aiderait les opérateurs à répondre rapidement aux demandes du marché et à réaliser une allocation des ressources à la demande. Il donnera également la possibilité de réduire le temps de mise sur le marché et d’optimiser le TCO tout en permettant l'évolutivité et l'efficacité des infrastructures et des centres de données.

À l'ère du numérique, les données sont au cœur de la transformation. L'infrastructure de données des opérateurs exige une résilience 24 heures sur 7, ainsi qu'une élasticité inopinée.

La Covid-19 a révélé notre dépendance, en tant qu'êtres humains, aux services numériques. Par conséquent, les données seront hébergées et traitées par la meilleure infrastructure de stockage consolidée et hautement performante.

Nous cherchons à mieux connaître les habitudes de nos clients pour pouvoir les servir de manière adéquate, pertinente, et personnalisée. Pour cela, il faudrait une segmentation plus précise etdétailléepermettant de les cibler à travers les offres les plus adéquates spécialement conçues pour la tranche d'âge représentée et les différents attributs qui lesqualifient au mieux.

Quelles sont les principales exigences qui vous incitent à opter pour la consolidation de votre système de stockage?

Tunisie Télécom est orienté client. Nos abonnés ne représentent pas des lignes au niveau du système d'information, au niveau d'une infrastructure quelconque. Nous essayons de mieux le connaître afin de lui octroyer le meilleur de nos services.

L'émergence de la Covid-19 a déclenché un sentiment de force majeure dans toutes les entreprises incitant fortement à la transformation numérique. La pandémie a de ce fait révélé l'importance d'une infrastructure de données consolidée soutenant les systèmes d'information performants, sécurisés et hautement disponibles.

L'infrastructure de données favorise l'interopérabilité entre des systèmes tels que les points de vente en ligne, le marketing en ligne, la vidéoconférence, la gestion des clients, l'assistance à distance et d'autres services. Ceci permet de réduire les silos de données et donc de promouvoir la nécessité d'une infrastructure de données homogène.

Nous devons mettre en place une infrastructure de données qui soit à la fois élastique, évolutive, orientée vers le cloud, à haute disponibilité et sécurisée, afin de relever tous ces défis.

En outre, l'orientation stratégique du libre-service va radicalement remodeler les entreprises en faisant de l'expérience client un critère essentiel dans toute prise de décision. La convergence, l'automatisation et la sécurité constitueront les fondements, tandis que le Cloud + IA + 5G/IoT seront les catalyseurs de cette évolution.

Comme nous le savons tous, si des systèmes commerciaux critiques tels que la facturation, la gestion de la relation client ou les portails sont interrompus, les opérateurs subiront d'énormes pertes de revenus et d'image de marque. Par conséquent, une infrastructure Active-Active optimale à haute disponibilité est nécessaire pour assurer la fiabilité des données et l'équilibrage des charges. Des performances élevées et une faible latence sont indispensables pour une expérience client complète.

En outre, je pense que l’IA pourrait améliorer l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance (O&M) et exécuter l'analyse de manière intelligente pour fournir une assistance automatisée précieuse et un soutien opérationnel simplifié.

Enfin et surtout, l'infrastructure de données devrait permettre une évolutivité en douceur ainsi que des mises à niveau faciles afin de protéger les investissements et d'optimiser la rentabilité (ROI).

Quelles sont les orientations de Tunisie Télécom en termes de plateforme ?

Tunisie Telecom a déjà adopté la transformation numérique, et nous sommes déterminés à continuer à prendre la tête de la transformation numérique sur le marché tunisien des TIC et à contribuer au développement de l'économie numérique.

Le cœur de l'économie numérique est d'obtenir de la valeur à partir des données, ce qui motive la prise de décision et l'innovation au sein des entreprises. En fait, un grand volume de données dispersées dans des systèmes cloisonnés est de faible valeur. Ce n'est qu'une fois que des données massives sont agrégées et que des informations clés et précieuses sont extraites que la valeur des données est réellement palpée. Par conséquent, la mise en place d'une chaîne de valeur complète des données "collecte, stockage, analyse et exploration intelligente" est une condition préalable à l'obtention de dividendes numériques.

La meilleure des infrastructures pour stocker nos données de manière sûre et efficace est le fondement du système de la chaîne de valeur des données mentionné ci-dessus.

Tunisie Telecom a l'habitude de traiter avec les principaux acteurs du marché du stockage (trois fournisseurs parmi les cinq premiers). Cependant, nous hébergions nos données dans une architecture dispersée, ce qui limitait les performances et l'évolutivité, tout en faisant face à l'explosion imprévisible de la prolifération des données.

Nous avons donc décidé d'opter pour une acquisition centralisée et consolidée de solution de stockage haut de gamme.

Pour ce faire, nous avons lancé un défi aux différents fournisseurs référencés par le « Gartner Leaders Quadrant ». La solution choisie est un stockage haut de gamme entièrement en technologie flash, adapté à nos services critiques hérités de notre industrie des télécommunications, et qui présente des avantages uniques en termes de fiabilité, d'élasticité, de sécurité et d'intelligence artificielle.

Au-delà de ces qualités techniques exceptionnelles, nous cherchions un partenaire plutôt qu'un fournisseur. La différence réside dans un cadre de collaboration gagnant-gagnant à long terme, le transfert de compétences et l'engagement sur nos accords de niveau de service (SLA) rigoureux ainsi qu'une feuille de route claire pour les produits.

Le partenaire qui a réussi à remplir ces critères était Huawei.

Quelles sont les valeurs les plus avancées de la solution Huawei qui satisferont la consolidation de stockage de Tunisie Telecom?

Nous étions dans un chantier de transformation du socle Infrastructure Data. Notre choix a porté sur un partenaire stratégique car il apporte la dimension pérenne d'investissement.

Huawei a le mérite d'avoir une IA intégrée dans presque tous les composants matériels et logiciels, ce qui confère à TT un avantage concurrentiel tout en protégeant notre investissement de manière durable.

Par conséquent, le stockage haut de gamme entièrement flash de Huawei est un bon choix pour les activités critiques dans l'industrie des opérateurs Télécom. Il s'applique également à d'autres domaines ayant des exigences élevées en matière de données, tels que l'industrie financière, l'industrie de l'éducation, l'industrie du détail, etc.

Tunisie Telecom coopère avec Huawei depuis plusieurs années en tant que partenaire stratégique. Grâce à cette coopération, nous avons identifié Huawei comme une société qui non seulement nous apporte des équipements, mais aussi fournit des solutions avancées ce qui satisfait nos besoins et ce grâce à ses fortes capacités de Recherche et de Développement en matière de TIC.

Le changement culturel apporté par le transfert de connaissances entre le personnel de TT et les experts de Huawei pendant l'exécution du projet est très bénéfique.

Dans le domaine du numérique, nous avons besoin de partenaires solides et nous sommes ouverts à poursuivre toutes coopérations favorisant notre stratégie gagnant – gagnant,visant à accélérer la transformation digitale de Tunisie Telecom et de notre chère Tunisie.