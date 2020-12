Epson ouvre un nouveau centre virtuel de solutions industrielles pour ses clients et partenaires européens

Epson lance le nouveau centre européen de solutions industrielles appelé European Industrial Solutions Plus (EISC +). Un centre de démonstration hybride qui intègre une installation virtuelle et physique permettant aux partenaires, distributeurs et clients de découvrir et de se renseigner sur les produits et solutions Epson.

Le nouvel Epson EISC + est situé près de Meerbusch, en Allemagne et est accessible virtuellement dans toute la zone EMEA. L'espace de 500 m² donne accès à la gamme complète de solutions robotiques de Epson et à d'autres produits industriels spécialisés, tout en abritant en permanence sa gamme complète de robotique SCARA.

Lancé en décembre, les clients Epson en Europe peuvent désormais accéder à des experts techniques de la marque, multilingues basés à l'EIC + pour développer, tester et démontrer des produits et des solutions sur mesure. À une époque où les réunions physiques et les interactions restent difficiles, EISC + propose de nouvelles façons d'organiser des réunions personnelles avec des partenaires commerciaux, de créer de nouveaux contacts et d'explorer de nouvelles technologies à travers un showroom physique et virtuel, un studio de télévision ou même un stand d'exposition.

Volker Spanier, responsable des solutions robotiques chez Epson dans la région EMEAR, explique: «Nous devons tous nous habituer à de nouvelles façons de travailler et d'interagir les uns avec les autres. Pour Epson, travailler avec nos clients et partenaires est une partie essentielle de notre activité. C'est pourquoi je suis fier que la nouvelle génération EISC + puisse offrir un accès amélioré et une assistance améliorée aux clients et partenaires. Cet espace propose une façon innovante de découvrir nos produits de première main avec les conseils sur mesure de nos experts tout en étant à l'écoute des besoins de nos clients et partenaires. »

L’EISC + de Epson a été lancé en novembre avec son premier événement virtuel présentant les solutions robotiques de la marque. Epson a invité les distributeurs de robots à découvrir de première main les possibilités offertes par l'espace pour voir les produits et tester de nouvelles solutions. Leurs retours ont été extrêmement positifs et les distributeurs ont décrit leurs impressions sur la nouvelle offre.

Paul Johan, directeur général de Hupico bvba en Belgique, explique: «La nature flexible et hybride de cet espace est idéale pour expliquer le vaste portefeuille de robots et d'automatisation de Epson et signifie que nous ne sommes pas liés par le temps et que nous pouvons réagir rapidement. C'est une excellente opportunité et nous sommes impatients de l'essayer avec les clients du Benelux. "

Filippe Carrondo, directeur général de EPL Mecatrónica du Portugal, ajoute: «Les avantages de l'EISC + sont clairs et nous avons déjà en tête des clients qui bénéficieraient d'une session en studio. Avec la possibilité d'intégrer notre propre contenu local dans le centre, nous sommes en mesure de gagner de nouveaux clients et de convaincre les clients existants de nouvelles solutions.

Guilio Zunino, directeur du développement commercial chez Sinta s.r.l. en Italie, déclare: «Contrairement aux autres stands virtuels, cet espace signifie que nous sommes en mesure de présenter des applications que nous ne pourrions même pas faire nous-mêmes en raison du manque d'espace ou de l'indisponibilité des produits. Le concept nous ouvre un nouveau monde et nous sommes convaincus des avantages. »

Le concept EISC + a vu le jour par Format Werbeart, un partenaire de longue date de Epson. Les partenaires commerciaux intéressés peuvent enregistrer leur date préférée sur un site Web spécialement développé pour cette application.